Équipe nationale péruvienne : les 3 moments de résilience de Ricardo Gareca avec le « bicolore »

L'équipe péruvienne a été la dernière à participer à la Coupe du monde Qatar 2022 avec une demi-place après avoir battu le Paraguay lors de la dernière journée des qualifications sud-américaines et avoir terminé en position éliminatoire. Il a laissé derrière lui d'autres rivaux directs comme la Colombie et le Chili, il est donc à un pas d'assurer sa présence dans l'épreuve de la Coupe du monde. Cependant, il a fait un long chemin pour se rendre à cet événement. À cet égard, Diego Rebagliati a mentionné les trois meilleurs moments de résilience de l'entraîneur Ricardo Gareca avec le « bicolore ».

Et le fait est que le « Tigre » est sur le point de se qualifier pour la deuxième fois consécutive en Coupe du monde après ce qui a été fait en Russie 2018. Mais il a dû vivre des expériences compliquées qui lui ont fait prendre des décisions pour soulever l'équipe. C'est pourquoi le commentateur de Movistar Deportes les a annoncés dans l'émission « Après tout ».

« De toute évidence, avant le centenaire de la Copa America. Lorsque nous faisons match nul avec le Venezuela, nous perdons contre l'Uruguay et nous avons 4 points sur 18 lors de la dernière qualification. »

Ce moment serait probablement le tournant décisif pour le DT d'apporter le changement dont l'équipe avait besoin. Ce match contre 'Vinotinto' était à égalité 2-2 au Stade national de Lima, mais il a servi à envoyer des joueurs de football qu'il a parié de la Liga 1 tels que Raúl Ruidíaz et Edison Flores sur le terrain. Les deux ont brillé à Universitario, et sont entrés par Claudio Pizarro et Jefferson Farfan, respectivement. Entre les deux, ils ont travaillé sur le jeu discount et le « Pulga » en a provoqué un autre qui s'est soldé par le but de Paolo Guerrero.

Plus tard, à Montevideo, Pizarro s'est blessé dans les premières minutes du match, ce qui a mis le « Predador » mal à l'aise et est devenu viral. Au final, cela s'est soldé par une victoire pour les Uruguayens avec le but d'Edinson Cavani dans un match où, à cause de ce qui s'est passé sur le terrain, il semblait qu'ils se sont soldés par un match nul à zéro.

Ce qui s'est passé ensuite est la réingénierie dans le « bicolore », avec le pari « Tigre » sur de nouveaux joueurs tels que Miguel Trauco, Christian Cueva, Edison Flores lui-même, Raúl Ruidíaz, Andy Polo, Luis Abram, entre autres qui ont fini par être le visage de l'équipe dans ce qui restait de le processus de qualification avec un laissez-passer pour la Coupe du monde inclus.

Raúl Ruidíaz, Andy Polo y Edison Flores fueron parte de ese recambio en Perú. | Foto: EFE

« Lors de la Copa America au Brésil. Lorsque nous avons perdu 5-0 contre le Brésil, nous sommes allés à Bahia pendant une semaine et nous avons fini par être finalistes de la Copa América. »

À cette époque, c'était la dernière réunion de la phase de groupes. Le Pérou est passé à la phase suivante après avoir été meilleur troisième mais a joué le troisième rendez-vous contre « Scratch ». Le résultat s'est terminé par un renflement de 5 à 0 contre. Entre les erreurs défensives et les assauts constants des Brésiliens, ils ont coulé l'équipe nationale. Cependant, il a pu passer au tour suivant et se racheter dans les duels suivants jusqu'à ce qu'il atteigne la grande finale avec le Brésil elle-même. Le travail de Gareca de leur donner un jour de congé après cette chute fracassante aurait permis aux joueurs de libérer leur esprit et de se concentrer sur la suite. Et il a donné son prix.

El lamento de los jugadores peruanos tras la goleada en contra 5 a 0 con Brasil. | Foto: Difusión

« Après 3-0 avec la Colombie à Lima. Quand nous avions 1 point sur 15, nous sommes allés en Équateur et nous avons gagné, puis dans la Copa America il prend quelques décisions, prend un peu de repos et Ruidíaz n'est pas revenu en équipe nationale. C'est symbolique, ce n'est pas la faute de Raúl, mais il a pris des décisions. »

Le Pérou ne s'en sortait pas bien lors des qualifications du Qatar 2022. Comme Rebagliati l'a mentionné à juste titre, il a à peine fait 1 point sur 15 après cette chute. Ensuite, la victoire à Quito sur la route et la Copa América au Brésil, où la figure de Gianluca Lapadula s'est développée. En outre, il a laissé de côté Raúl Ruidíaz, Miguel Trauco, Pedro Aquino et Luis Advíncula, pour essayer d'autres éléments tels que « Lapa » lui-même, Marcos López, Jhilmar Lora et Santiago Ormeño.

Cette compétition a permis à « Tigre » d'élargir son effectif, de parier sur d'autres joueurs et de donner le ton pour le reste du processus de qualification. « Gareca a donné des opportunités, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il ait dit jusqu'à présent et a commencé à prendre des décisions », a commenté Diego. Des décisions qui ont soutenu Gareca avec des résultats en vue, mais qui ont montré une leçon claire de résilience face à l'adversité.

