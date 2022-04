Carlos de la Mota et Laura Pérez se sont fiancés de manière très romantique et elle a montré la bague luxueuse

Samedi dernier, le 2 avril, lors d'une soirée glamour et romantique, l'acteur dominicain Carlos de la Mota, qui participait actuellement au roman Mi Fortuna es Amarte, a conquis les réseaux avec une proposition émotionnelle à sa petite amie Laura Pérez dans un endroit luxueux de son pays d'origine, dominicaine. République.

C'est sur son compte Instagram de la journaliste Laura Pérez qu'il a annoncé la nouvelle de ses fiançailles, alors qu'il partageait pour ses milliers d'abonnés une vidéo amoureuse avec le moment exact de la proposition, dans laquelle au milieu de la nuit, la célébrité s'est rendue sur la scène du site, où un ensemble de musique était situé.

Eh bien, sous prétexte de chanter une chanson, De la Mota a demandé à Laura de venir, car il lui a dédié la prétendue chanson, de telle sorte qu'il lui a avoué l'amour ardu qu'il a pour elle et le désir de la rendre heureuse tous les jours de sa vie, voyant que sa fiancée actuelle a trouvé son téléphone en main parce qu'elle enregistrait le moment, a continué avec la grande proposition.

« J'aimerais que ma copine Laura Pérez soit là pour voir ma chanson au premier rang, (...) la seule chose que je veux te dire Laura, c'est que je t'aime, que je t'adore et que je veux que tu dures chaque jour de ta vie avec moi et que tu chantes cette chanson et que je veux que tu m'épouses », a déclaré l'acteur avec un mélodie romantique en arrière-plan.

Ce à quoi la communicatrice a agi surprise et excitée au milieu de divers applaudissements et cris, par les gens autour de féliciter les personnes présentes, elle a donc rapidement accepté avec des sanglots d'épouser le célèbre. Enfin, entre baisers et câlins, Carlos a annoncé ses fiançailles en criant fort la phrase « Il a dit oui, il a dit oui ».

De même, pour plaisanter, il a commenté que sa petite amie avait eu le temps de se repentir, alors avec plusieurs rires à la blague, les mariés ont culminé ce beau moment avec une danse romantique. La description de la vidéo englobe toute l'excitation de Laura Perez : « J'ai tellement de chance de vous avoir ! Merci d'avoir fait de moi la femme la plus heureuse du monde, je t'aime @carlosdelamota, #paratodalavida », a écrit le maître de cérémonie associé à divers émojis de cœur et à une bague.

Après ce moment émouvant, le dominicain a publié un message via son compte Instagram officiel, une photographie dans laquelle sa petite amie posait en souriant montrant la bague luxueuse recouvrant une partie de son visage, car il a été demandé aux utilisateurs de se concentrer sur le diamant rayonnant avec lequel ils ont scellé leurs fiançailles, ainsi que quelques mots, mais significatifs « Elle a dit... OUI ! ! ! » avec un emoji de bague dans la description.

El actor compartió una fotografías del anillo que le dio a su prometida, luego de sellar su compromiso en República Dominicana Crédito: @lauraperezrojas / Instagram

C'est alors que différentes personnalités des médias ont réagi à la nouvelle, dont Julián Gil qui a commenté deux cœurs rouges dans la publication, l'acteur Ricardo Franco a également applaudi le fait et même le journaliste Shanik Berman a écrit dans le poste « Félicitations » avec des cœurs rouges en représentation de l'amour.

Un tel couple a réussi à faire un pas de plus dans la relation avec cet engagement, car les deux ont réussi à former un beau couple, puisqu'ils sont ensemble depuis plusieurs années. Récemment, l'acteur a annoncé sa retraite de la société Televisa et Mexico, il a donc cherché à s'aventurer en politique dans son pays natal, la République dominicaine.

