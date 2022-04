L'exercice démocratique de la révocation du mandat est dans une semaine dans le pays, cependant, ce dimanche, des groupes d'opposition ont convoqué différents contingents pour manifester contre la consultation promue par le président Andrés Manuel López Obrador.

Au cri de « tu finis et pars », « les urnes vides » et « je défends l'INE », divers contingents à travers le pays se sont réunis à 11 heures du matin dans différentes régions du pays pour manifester contre la consultation que le président du Mexique prévoit de tenir dimanche prochain et qui a provoqué de grandes controverse entre citoyens.

À Mexico, la manifestation a été convoquée à l'Ange de l'Indépendance où vers 11 h 30 du matin, des manifestants vêtus de blanc ont commencé leur voyage vers le Monument de la Révolution.

La manifestation « Vous finissez et partez » a été convoquée dans différents États de la République mexicaine et, en plus d'appeler à ne pas participer à la consultation sur la révocation du mandat, les groupes opposés à la soi-disant quatrième transformation exigent également la santé, la sécurité, l'emploi, l'éducation et le respect de la constitution. Le but de cette manifestation est également de défendre l'Institut national électoral (INE), étant donné que des groupes d'opposition ont fait valoir que les actions du président du Mexique présentent un risque pour cette institution.

Parmi les personnages qui ont diffusé et appelé à la manifestation figurent les noms de l'ancien président Felipe Calderón, ainsi que en tant que député fédéral Gabriel Quadri, qui a consacré divers messages sur ses réseaux sociaux pour inviter les citoyens à participer à la manifestation.

De même, l'homme politique mexicain Jorge Triana a utilisé ses réseaux sociaux pour inviter ses abonnés à défiler ce dimanche 3 avril, tout comme l'homme d'affaires Claudio X. González Laporte, qui a repris l'avis du journaliste Néstor Ojeda et a publié sur son compte Twitter officiel : « Ne pas voter le 10 avril est une manifestation claire que les citoyens ne se laisseront pas manipuler par le gouvernement de Morena et López Obrador. Cette consultation n'est qu'une affaire de petits mensonges. »

La révocation du mandat présidentiel est un exercice consultatif organisé par l'Institut national électoral (INE), qui vise à demander aux citoyens s'ils souhaitent que le chef de l'exécutif local continue à exercer ses fonctions. Pour cela, la Loi générale sur la révocation du mandat (LGRM) a stipulé une série de directives qui spécifient le montant minimum de participation requis pour le rendre contraignant.

La consultation sur la révocation du mandat a suscité de nombreuses controverses parmi les citoyens, de sorte que différentes personnalités du monde politique se sont exprimées à ce sujet. Alors que les membres du cabinet d'Andrés Manuel López Obrador ont soutenu l'initiative du président, de nombreuses autres figures de l'opposition ont ont exprimé leur mécontentement et ont même appelé les citoyens à ne pas participer à l'exercice démocratique de dimanche prochain, le 10 avril.

Le titre du mouvement opposé à la révocation du mandat d'Andrés Manuel López Obrador vient du moment délicat où l'ancien président Vicente Fox a joué aux côtés du défunt chef de la Révolution cubaine, Fidel Castro, qui a donné lieu à la phrase emblématique « vous mangez et partez ».

C'était en 2004 et le Mexique a accueilli le Sommet des Amériques, auquel Fidel Castro a participé. Le président cubain a toutefois confirmé sa présence à peine quelques jours avant l'événement, ce qui a entraîné un changement inattendu de plans pour Vicente Fox, qui envisageait de négocier avec le président américain George W. un statut pour leurs compatriotes en situation irrégulière aux États-Unis.

Ainsi, pour éviter toute mésaventure avec George W. Bush, Vicente Fox a invité Fidel Castro à changer d'ordre du jour et sa proposition était basée sur le fait que le révolutionnaire cubain participait à un déjeuner jeudi puis quittait le Mexique, en plus de ne pas attaquer les États-Unis ou son président de l'époque. Plus tard, l'épisode a été résumé dans la phrase emblématique « vous mangez et partez ».

