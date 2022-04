Violence dans le Michoacán : le syndic de Cuitzeo assassiné après avoir été enlevé

Francisco Díaz Rodríguez, le syndic de Cuitzeo, a été tué et localisé à l'intérieur de sa voiture sur un tronçon qui relie Morelia à Salamanque, après avoir été signalé privé de liberté.

Le bureau du procureur du Michoacán a ouvert des enquêtes pour élucider les faits dans lesquels le fonctionnaire a été privé de sa vie. Des rapports non officiels indiquent qu'il a eu un impact d'arme à feu sur la tête.

Les autorités locales avaient déjà pris connaissance de l'affaire, Díaz Rodríguez ayant été enlevé vers 16 h 40, alors qu'il avait été indiqué qu'il était parti pour la communauté de Mariano Escobedo.

Selon le rapport de l'unité ministérielle, ils ont reçu le rapport sur la disparition du conseiller municipal et une opération a été déployée avec des agents de la Coordination nationale anti-enlèvement (Conase). Les agents se sont mobilisés par voie terrestre et aérienne pour le retrouver.

El síndico fue secuestrado por la tarde (Foto: Especial)

Cuitzeo est situé à proximité du lac du même nom et à la fin de l'année dernière, les agents de la région se sont renforcés avec la nomination du directeur et du directeur adjoint du secrétariat de la sécurité de la municipalité. La zone a également servi de pas vers l'expansion du cartel de la nouvelle génération de Jalisco (CJNG), qui est entré dans Guanajuato pour déplacer le cartel de Santa Rosa de Lima.

Le 21 novembre, lorsque les nouveaux commandants sont arrivés, une attaque a eu lieu contre le bar Chivis situé dans le quartier Centro de la municipalité. L'attaque a fait deux morts et six blessés, dont deux femmes.

Des personnes armées sont entrées dans la boîte de nuit de la rue Lazaro Cardenas et ont ouvert le feu sur les personnes présentes. À cette occasion, des sources consultées par Infobae Mexique ont indiqué qu'il aurait pu s'agir d'une réponse criminelle après l'intervention des autorités de l'État.

Avant le jour des élections en 2021, lorsque la population a voté pour le gouvernement et les maires, des tueurs à gages ont tiré sur le véhicule dans lequel se trouvait Rosa Elia Milan Pintor, profil sélectionné par la coalition Morena-PT pour briguer la présidence municipale de Cuitzeo.

Son mari, José Marcelino Pérez Aguilar, a été blessé par les impacts à la suite de l'attaque survenue le 31 mai, alors qu'il voyageait avec sa famille chez lui, après avoir quitté la ville de Mariano Escobedo. À l'entrée du siège municipal, un groupe d'hommes armés à bord d'une moto et d'une voiture a ouvert le feu sur eux.

José Marcelino Pérez Aguilar, esposo de Rosa Elia Milán Pintor, candidata de Morena a Cuitzeo, Michoacán, falleció después de un ataque con arma de fuego (Foto: Facebook / @DoctoraRosaElia)

Le mari de la candidate a été grièvement blessé et envoyé à l'hôpital, mais est finalement décédé quelques heures plus tard des suites des impacts subis. Le Morenista a gagné dans les préférences et a pris ses fonctions dans le bureau du maire.

En novembre de l'année dernière, le gouverneur Alfredo Ramírez Bedolla a déclaré que Cuitzeo exploitait un gang criminel dédié au vol de carburant, connu sous le nom de huachicol. Selon l'exécutif de l'État, ce crime a duré des années, car le groupe est lié à la somme des meurtres et des violences enregistrés dans la démarcation.

CONTINUEZ À LIRE :