Nadia de La Academia a été harcelée et humiliée par un ancien patron : « Cela m'a fait souffrir »

Nadia Yvonne, membre de The Academy dans la première génération, a révélé qu'au cours de sa carrière, elle avait reçu des commentaires humiliants de la part d'un de ses patrons, qui lui a demandé de ne s'habiller que d'une manière « provocatrice » pour lui.

Au milieu de diverses déclarations d'artistes qui ont révélé les occasions où ils ont subi du harcèlement et divers abus dans l'industrie du divertissement, Nadia a également décidé de parler de son passé et des occasions où elle s'est sentie tourmentée par le harcèlement de son patron.

Lors d'un événement qu'elle a organisé dans une église, capté par Imagen Entertainment et diffusé sur la chaîne YouTube de Gustavo Adolfo Infante, l'ancienne Académique a raconté les souffrances qu'elle a vécues.

La chanteuse oaxacane a assuré que les propos de ceux qui lui ont dit étaient plus forts et plus explicites, peu importe qui l'accompagnait ou comment elle se sentait, ce qui à de nombreuses reprises la faisait pleurer et se sentir stigmatisée.

Ce qu'ils ont demandé à l'interprète d'Esta Libertad de faire était complètement différent de la façon dont elle s'habillait et était, car, comme elle l'a partagé dans différentes interviews, ses parents la cherchaient toujours et prenaient soin d'elle, même quand elle était à l'intérieur de La Academia, donc, comme elle l'a mentionné, c'était une « fille de la maison » » et son père et sa mère ont bien pris soin d'elle et lui ont même demandé d'être prudente avec les autres jeunes.

Pendant ce temps, lorsque Nadia s'est sentie profondément humiliée, elle s'est réfugiée dans la spiritualité et sa carrière, car elle était prête à affronter n'importe quoi pour ne pas laisser son avenir s'éteindre.

« 'Seigneur, si cela doit me coûter ma carrière, alors je m'en fous, parce que j'ai trouvé satisfaction en toi, ton amour dans mon cœur', ce fut un moment très sombre de ma vie, mais, finalement, Dieu est si bon, si juste, qu'il met toujours chaque personne à sa place. Même si à ce moment-là nous ne le comprenons pas, alors Dieu le fera », a-t-il rappelé.

Nadia, après avoir quitté La Academia, est devenue l'une des anciennes membres les plus célèbres et les plus importantes de la première génération, car même si elle n'était pas la gagnante, son comportement et son talent montrés dans l'émission de téléréalité lui ont valu des centaines d'adeptes.

L'une des réalisations de Nadia a été d'avoir été nominée en 2008 aux Grammy Awards dans la catégorie du meilleur album régional mexicain pour l'album A puro dolor, en plus d'autres récompenses telles que la Muse d'argent du National Auditorium et le titre de Ambassadeur de musique mexicaine à New York

Aujourd'hui, la chanteuse s'est également montrée une chrétienne fidèle, une grande partie de son travail est consacrée à l'Église chrétienne et tente de partager avec son public les situations tortueuses dans lesquelles elle a trouvé refuge dans sa religion. Avant le début de la pandémie, elle avait prévu de commencer une tournée intitulée God is good.

