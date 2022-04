Aldrin Miguel Jarquín Jarquín, el Chaparrito, lieutenant du cartel de la nouvelle génération de Jalisco (CJNG), a obtenu une suspension pure et simple pour que les autorités puissent fonder son arrestation, parce qu'il a accusé des illégalités dans le fait qu'elles l'ont maintenu sous protection.

Selon les dossiers judiciaires examinés par Infobae Mexique, El Chaparrito a interjeté appel auprès du douzième tribunal de district d'amparo en matière pénale à Mexico le 16 mars et le même jour. a reconnu que les actions des autorités devaient être interrompues au cours du processus.

Selon des sources consultées par ce média, la décision préjudicielle ne signifie pas qu'ils ont protégé le membre présumé du CJNG, mais que les rapports prouvant sa capture, exécutés à Jalisco dans le cadre d'actions coordonnées par des agents du Procureur général de la République (FGR) et du Secretariat of the Navy, doit être soumis. La marine mexicaine trois jours avant le dépôt de votre plainte.

Jarquín Jarquín, identifié comme un chef criminel à Colima, a soutenu par sa défense qu'il est détenu illégalement, en outre, que la duplication du terme constitutionnel dans l'accord n'était pas motivée, ce qui signifie un délai avant de résoudre son lien avec le processus.

El Chaparrito fue ubicado en la lista negra de EEUU (Foto: OFAC)

L'audience pour résoudre l'amparo a été reportée au 19 avril à 11 heures, bien que le 28 mars, il ait été informé que l'autorité responsable, telle qu'elle est indiquée dans la propriété de la Police ministérielle fédérale et des agents sous son commandement, est inexistante. Trois jours plus tard, le rapport justifié soumis par l'autorité responsable a été ordonné pour être mis à la disposition des parties.

El Chaparrito est tombé à Zapopan, car il est accusé d'avoir dirigé le trafic d'armes et de précurseurs chimiques dans le port de Manzanillo, Colima, ainsi que des cargaisons en provenance de Colombie. L'homme de 45 ans est également recherché par les autorités américaines.

Selon le rapport du FGR, les enquêtes ont abouti à l'exécution de sept perquisitions à Zapopan et Guadalajara, qui ont été ordonnées par un juge spécialisé et coordonnées par un agent du ministère public fédéral.

Il était suivi depuis le 29 mars 2019, date à laquelle une enquête a été ouverte pour une plainte anonyme portant sur diverses personnes appartenant à un groupe criminel qui s'occupe du trafic d'armes à feu dans les États de Colima, Jalisco et Mexico.

La Sedena ha reconocido la pugna interna y sus consecuencias entre el CJNG y el Cártel Independiente de Colima (Foto: Especial)

Avec El Chaparrito, Diana Laura Morga Vega et Juan Salvador Barajas Figueroa, complices présumés du CJNG, ont également été arrêtés, surpris de possession d'armes et de drogues. Après leur arrestation, les trois ont été emmenés par avion dans la capitale du pays.

La chute du dirigeant de la CJNG a entraîné une augmentation considérable des exécutions à Colima, selon le porte-parole de la sécurité Gustavo Adrián Joya Cervera. Ce n'est que dans l'après-midi de son arrestation que 500 agents de la Garde nationale sont arrivés pour renforcer les opérations dans l'entité et ajouter 5 000 éléments déployés.

Depuis que la bagarre a éclaté dans la prison de Colima le 25 janvier, le cartel indépendant de Colima a pris en charge les différends territoriaux contre ceux qui étaient ses partenaires au sein du CJNG. Mais ils ont marqué la guerre contre El Chaparrito et son frère, José de Jesús Jarquín Jarquín, le R32. Le ministère de la Défense nationale a reconnu la lutte interne et ses conséquences, mais l'autre auteur identifié, Josué Brizuela Meraz, la Vaca, est toujours en fuite.

