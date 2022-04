Reimond Manco a évoqué le climat du Qatar en juin, lorsque le Pérou joue au repêchage : « C'est étouffant »

La FIFA a officiellement annoncé que le repêchage pour la Coupe du monde 2022 au Qatar se jouera en juin, le mois où le pays connaît les températures les plus élevées. L'un de ceux qui ont pu vivre cette expérience est Reimond Manco, qui a joué dans ce pays entre 2012 et 2013. Là, il a dû s'habituer au climat, qui selon lui était « vraiment étouffant » en milieu d'année, quand le Pérou jouera le Repechage de Coupe du monde.

« C'est compliqué. Les matchs étaient toujours joués la nuit. Il y a trop de chaleur, la sensation thermique est trop forte. C'est vraiment étouffant, et encore pire en juin. Je me souviens qu'à mon arrivée, ils m'ont administré un vaccin contre la chaleur et m'ont recommandé de sortir tous les jours pour prendre un bain de soleil pendant une demi-heure, afin que mon corps s'acclimate. Mais il m'était presque impossible de marcher. Nos séances d'entraînement étaient à partir de 10 heures du soir, parce qu'on ne pouvait pas courir le matin ou l'après-midi », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Depor.

En outre, cela a également été le cas pour les joueurs dirigés par Ricardo Gareca et la logistique du FPF. « L'idéal pour moi, c'est d'être au moins deux semaines avant le match. Ainsi, le corps s'acclimate. Le rival n'est pas encore connu, mais il pourrait s'agir des Émirats arabes unis, et attention à ce qu'ils soient habitués à ce climat et joueront pratiquement chez eux », a commenté l'ancienne Alianza Lima.

Comme on le sait, les températures au milieu de l'année dans le pays asiatique atteignent 50 degrés C. De plus, ce n'est que trois mois d'hiver et les neuf mois restants sont l'été. C'est pourquoi la FIFA a décidé de modifier la date de la Coupe du monde de juin à novembre.

Rappelons que Reimond Manco a joué entre les saisons 2012 et 2013 dans le pays hôte actuel de la coupe du monde. « Rei » est passé de León de Huánuco en Liga 1 et a surpris tout le monde en se rendant dans l'une des ligues les plus inconnues de ces années-là. Cela n'a pas duré longtemps à cause du manque d'habitude et est revenu au football péruvien pour jouer pour l'UTC de Cajamarca.

SANTIAGO SALAZAR SUR LE CLIMAT DU QATAR

Un autre de ceux qui ont fourni son avis pour Depor est Santiago Salazar, un ancien footballeur qui a joué pour le pays asiatique Al Shamal en 2005. L'ancien défenseur est également enclin à ce que disait Reimond Manco. « On ne peut même pas jouer en hiver », a-t-il dit.

« La question de la chaleur est écrasante. C'est différent de l'endroit où nous vivons. La question de la chaleur est un facteur important à prendre en compte par le Pérou, car ce sera difficile. Par exemple, vous vous entraînez et jouez la nuit. Même en hiver, pour vous donner une idée, vous pouvez jouer », a-t-il déclaré.

QUAND JOUE LE REPECHAJE PERU

Le « bicolore » saura s'il fait partie de la Coupe du monde Qatar 2022 lorsqu'il définira le match contre les Émirats arabes unis ou l'Australie le 13 juin à partir de 13h00 (heure péruvienne) à Doha. Les deux pays, qui disputeront les qualifications asiatiques, joueront leur engagement le 7 du même mois.

TIM CAHILL A FAIT RÉFÉRENCE AU REPÊCHAGE :

L'un de ceux qui ont évoqué le repêchage de la Coupe du monde était Tim Cahill, ancien footballeur et figure emblématique de l'équipe nationale australienne, qui se battra avec les Émirats arabes unis et le Pérou pour une place dans le meilleur football fête.

« L'équipe nationale australienne a tout ce dont nous avons besoin pour atteindre cet objectif. Je pense que l'Australie va disputer sa sixième coupe du monde de son histoire. J'espère qu'il en sera ainsi et qu'il jouera un grand rôle », a commenté le footballeur qui a pris sa retraite en 2019, lors de la cérémonie à Doha, où la mascotte et la chanson officielle de la Coupe du monde ont également été présentées.

