Les États-Unis ont réitéré que la réforme de l'électricité d'AMLO pourrait enfreindre le T-MEC et mettre les investissements en danger

Après que le président Andrés Manuel López Obrador a démenti lors de sa conférence matinale vendredi la version selon laquelle il y a un accord avec les États-Unis pour créer un groupe de suivi pour la réforme de l'électricité qu'il promeut, l'ambassade américaine au Mexique a réitéré ses inquiétudes concernant violations possibles de l'accord de libre-échange (T-MEC).

Dans un communiqué, il a expliqué que lors de la rencontre d'AMLO avec le secrétaire au climat John Kerry et l'ambassadeur Ken Salazar, au Palais national, il y avait une communication sur les questions que les législateurs et les hommes d'affaires américains ont concernant le projet de loi sur l'industrie électrique, car il mettrait des milliers de millions de dollars d'investissement.

Pour les États-Unis, la réforme pourrait signifier une « augmentation des émissions de gaz à effet de serre », c'est pourquoi Kerry a souligné que les deux pays traversent un moment crucial et que la lutte contre le changement climatique doit être accélérée, et pour ce faire, il est nécessaire de travailler ensemble, pour saisir l'opportunité économique présenté par le développement de l'énergie propre.

Il convient de mentionner qu'il s'agit de la troisième réunion entre le secrétaire au climat du président Joe Biden et López Obrador au cours des cinq derniers mois ; toutes liées à la réforme de l'électricité. Cependant, je ne l'ai jamais fait avec un entourage aussi vaste, composé d'hommes d'affaires et de législateurs, ce qui représente l'importance que les États-Unis accordent à la crise climatique et aux investissements dans le secteur de l'énergie.

