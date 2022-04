BMV a clôturé la semaine avec un nouveau record historique

La Bourse mexicaine (BMV) a clôturé la semaine avec des gains significatifs, après que le vendredi 1er avril, son principal indicateur ait enregistré une hausse de 0,13 % à 56 609,54 unités pour clôturer avec un nouveau plus haut historique, le troisième cette semaine.

Juste jeudi, le BMV a atteint 56 536,68 points et au cours de la séance de ce vendredi, l'IPC a atteint un record intrajournalier de 57 064,16 points au total.

L'indice Price and Quotes (IPC), principal indicateur du BMV, « a progressé de 2,12 % au cours de la semaine et s'est retrouvé à un niveau de 56 609,54 points », a expliqué Alfredo Sandoval, analyste chez Banco Base, à Efe.

Foto: EFE/Jorge Núñez/Archivo

Il a précisé qu'au sein de l'IPC au cours de la semaine 28 des 35 principales entreprises qui composent l'indice ont enregistré des gains.

Le spécialiste a souligné les progrès réalisés par Volaris (+18,86 %), Quálitas (+9,26 %), Genomma Lab (+8,87 %), Kimberly-Clark du Mexique (+8,82 %) et Grupo Bimbo (+8,06 %).

Il a plutôt précisé que les entreprises qui ont subi des pertes étaient Peñoles (-2,53%), GCC (-1,96%), Grupo Carso (-1,4%), Gruma (-1,32%), Banorte (-1,25%), Cemex (-1,22%) et BanBajío (-0,62%).

Avec la progression de cette journée, l'IPC accumule un rendement de 6,6 % jusqu'à présent cette année.

Le peso mexicain s'est apprécié de 0,2 % par rapport au dollar, s'échangeant à 19,85 unités par billet vert sur le marché interbancaire.

L'IPC a clôturé à 56 000 609,54 unités avec un gain de 72,86 points et une variation positive de 0,13 % par rapport à la session précédente.

(Foto: Cuartoscuro)

Le volume négocié sur le marché a atteint 251,3 millions de titres pour un montant de 17 mille 399 millions de pesos (environ 876,5 millions de dollars).

Sur les 666 sociétés cotées ce jour-là, 227 ont vu leurs prix augmenter, 408 ont subi des pertes et 31 ont clôturé inchangé.

Les titres ayant enregistré la plus forte hausse sont la société de produits ménagers Grupo Vasconia (VASCONI), avec 12,36 %, le distributeur de produits ménagers Grupo Famsa (GFAMSA A), avec 9,82 %, et le producteur et distributeur de produits alimentaires Grupo Bimbo (BIMBO A) avec 4,86 %.

En revanche, les titres présentant la plus forte variation à la baisse sont ceux de l'intermédiaire financier Credito Real (CREAL), avec -11,49 %, de l'opérateur de centre sportif Grupo Sport World (SPORT S), avec -5,33 %, et du constructeur de maisons Desarrolladora Homex (HOMEX), avec -4,65 %.

Au cours de la journée, deux secteurs ont gagné, l'industrie (0,97 %) et la consommation fréquente (0,65 %), et deux secteurs ont perdu, les matériaux (-0,59 %) et la finance (-0,02 %).

Avec des informations d'EFE

CONTINUEZ À LIRE :