Barbara de Regil vise à remporter un Oscar : « Même si les gens se moquent »

Barbara de Regil a récemment révélé que l'un de ses plus grands souhaits dans sa carrière d'actrice est de remporter un Oscar, la protagoniste a également partagé qu'elle était très inspirée de voir Eugenio Derbez triompher dans le cinéma international.

Lors d'une conversation avec plusieurs journalistes, l'actrice a clairement indiqué qu'elle n'est pas inquiète si les gens se moquent de son objectif, car elle se sent à l'aise de fixer cet objectif.

Interrogée par un reporter de Sale el Sol si elle aimerait recevoir une statuette, l'actrice a répondu : « Bien sûr qu'ils le font, même si les gens se moquent des rêves des autres, mais bien sûr qu'ils le font ».

De même, l'actrice a clairement indiqué qu'elle ne se sent pas particulièrement pressée de recevoir ce prix de La Academia : « Et si je n'arrive pas à le faire, si je n'arrive pas à être nominée pour un Oscar, si je n'arrive pas, rien ne se passe, mais il faut toujours se fixer un objectif », a-t-elle dit.

L'influenceuse a également partagé qu'elle a déjà réfléchi au discours qu'elle prononcerait si elle était un jour récompensée aux prix de l'Académie des arts cinématographiques : « Je commencerais par 'Merci le Mexique, je vous aime tous' », a-t-elle lancé en riant.

Eugenio Derbez est celui qui a inspiré Bárbara de Regil à se fixer cet objectif, puisque lors de la dernière édition de ces prix, CODA (2021) a remporté le prix du meilleur film, un film auquel l'acteur mexicain a participé.

« Je le vois et je dis, je me vois un jour », a déclaré Bárbara de Regil ; d'autre part, il a mentionné qu'il avait manqué une autre actrice mexicaine à succès qui vit maintenant aux États-Unis : « J'étais très excité, mais celle qui m'a manqué était Eiza González. J'ai dit : « Où est-elle, où est-elle ? « »

Bien que Barbara de Regil se soit dite très heureuse de connaître du succès dans plusieurs productions mexicaines, elle a mentionné qu'elle serait intéressée à ce que son travail soit reconnu dans d'autres pays.

Après l'amende financière déposée par le Tribunal électoral de la magistrature fédérale (TEPJ), Barbara s'est penchée sur les conséquences qui lui ont permis de soutenir publiquement le Parti écologiste vert du Mexique (PVEM) pendant l'interdiction électorale.

« Oui, j'étais sur la liste (des influenceurs avec une amende) Écoutez, j'ai donné mon avis, si je devais le payer, je le ferais parce que quand quelqu'un a une erreur il doit faire ce que dit l'autorité, puis s'il l'exigeait, bien sûr que je le ferais », a-t-il commenté devant les caméras de Ventaneando .

Plus tard, l'actrice a partagé qu'elle n'avait pas encore d'avis concernant l'amende financière déposée par les autorités et a expliqué que celui qui la conseillait sur cette question est Fernando Schoenwald, l'avocat avec qui elle entretient une relation.

« Non, pas vraiment. Fer est avocat, donc c'est lui qui s'occupe de tout. Mais si je devais le faire et payer pour cela, bien sûr, je [...] Ce que je veux, c'est être bien dans ma vie, je veux, si je fais une erreur, si je fais quelque chose de mal, faire les choses correctement », a-t-il terminé son intervention devant les caméras du programme dirigé par Pati Chapoy.

C'est le 21 mars que le TPJF a partagé sa résolution contre 77 artistes, chefs d'orchestre et influenceurs pour avoir violé l'interdiction électorale les 5 et 6 juin avant et pendant les élections intermédiaires de 2021, où plusieurs ont eu lieu. a appelé à voter et à soutenir le Parti écologiste vert du Mexique.

