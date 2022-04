Un tremblement de terre de 3,7 degrés s'est produit ce matin en Amazonas

Un tremblement de terre s'est produit en Amazonas à 3 h 58 du matin, selon le rapport de l'Institut géophysique du Pérou (IGP).

L'épicentre du tremblement de terre était situé dans la mer, à 22 kilomètres au sud-ouest de Bagua Grande, province d'Utcubamba, département d'Amazonas et à une profondeur de 10 kilomètres.

À l'heure actuelle, les autorités locales n'ont pas signalé de dommages matériels ou de victimes dus à ce phénomène.

TREMBLEMENTS DE TERRE AU PÉROU : COMMENT PRÉPARER VOTRE SAC À DOS D'URGENCE ?

Les tremblements de terre ou les tremblements de terre ne préviennent pas et c'est pourquoi nous devons rester vigilants et être prêts à y faire face. Toute catastrophe naturelle peut survenir, qu'il s'agisse d'un tremblement de terre ou d'un tremblement de terre, d'un huaicos, d'un tsunami ou autre ; voici quelques recommandations.

Le sac à dos d'urgence est un article de survie clé recommandé par l'Institut national de la défense civile (Indeci), ainsi que la boîte de réserve. Les deux contiennent des dispositions de base que chaque famille doit avoir pour affronter les premiers jours d'une urgence.

QU'EST-CE QU'UN SAC À DOS D'URGENCE ?

C'est un élément qui contient des produits de première nécessité, que nous pouvons utiliser en cas de tremblement de terre et que nous ne pouvons pas rester chez nous, ou si les services de base, tels que l'eau et l'électricité, sont suspendus.

N'oubliez pas que vous pouvez en préparer un pour vos proches, vous devrez donc multiplier les éléments que nous allons mentionner ci-dessous.

QUE DOIT TRANSPORTER UN SAC À DOS D'URGENCE EN PÉRIODE DE COVID-19 ?

Pendant l'évacuation, le sac à dos d'urgence doit être transporté, qui doit être équipé d'articles d'hygiène essentiels, d'une trousse de premiers soins, d'un abri, de nourriture non périssable et d'argent ; d'articles de communication ; d'articles spécifiques pour les nourrissons et les nourrissons, pour les femmes, pour les personnes âgées et pour d'autres besoins de base.

Ce sac à dos doit avoir un poids total d'environ 8 kilos et avoir des poches intérieures, latérales et avant selon la disponibilité.

Le responsable de la défense nationale, de la défense civile et de la sécurité des citoyens de Callao, José Sosa, recommande :

« Maintenant, le sac à dos d'urgence doit contenir de nouveaux produits de biosécurité tels que des masques, du savon, de l'alcool à 70° ou du gel, un récipient d'eau de Javel correctement identifié et des bouteilles d'eau », précise-t-il.

Cela devrait également inclure les médicaments nécessaires pour traiter le coronavirus ou toute maladie chronique, au cas où un membre de la famille en souffrirait.

QU'EST-CE QUE LA RESERVE BOX ?

Les articles contenant sont destinés à être utilisés du jour 2 au jour 4 de l'urgence, ils doivent donc être stockés dans un endroit frais et sec. Le nombre d'articles dépend de chaque famille. Voici ceux que recommande Indeci :

Le fait : la combinaison du sac à dos d'urgence et de la boîte de réserve constitue le « Combo de survie ».

QUE DOIT CONTENIR LA BOÎTE DE RÉSERVE ?

Le nombre d'articles dépend de chaque famille, mais l'établissement recommande certains articles d'hygiène nécessaires, des aliments non périssables, des vêtements et des vêtements et divers, qui peuvent être adaptés en fonction des besoins de chaque zone géographique et doivent être renouvelés en fonction de la date d'expiration, pendant leur stockage.

LES DIFFÉRENCES ENTRE TREMBLEMENT DE TERRE ET

Selon le président exécutif de l'Institut géophysique du Pérou (IGP), Hernando Tavera, les Péruviens ont l'habitude de déclencher un tremblement de terre lorsqu'un tremblement de terre se produit et qu'il cause des dommages à des maisons ou à des personnes. En revanche, lorsqu'il n'y a aucun dommage, il s'agit simplement d'un tremblement de terre ou d'un tremblement de terre. Cependant, a-t-il souligné, c'est une question de culture et de coutumes.

« De manière générale, un tremblement de terre, un tremblement de terre ou un tremblement de terre signifie une vibration soudaine du sol ou du sous-sol due au passage d'ondes sismiques. Techniquement, ce sont les mêmes, ils sont synonymes », a déclaré Tavera au nom d'Andina .

CONTINUEZ À LIRE