Qatar 2022 : l'Argentine, la Pologne et l'Arabie Saoudite, rivaux de l'équipe nationale mexicaine à la Coupe du monde

Le tirage au sort a été organisé pour déterminer les groupes lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Depuis le centre des expositions et des congrès de Doha, la capitale qatarie, l'équipe nationale mexicaine a été intégrée au secteur C avec l'Argentine, la Pologne et l'Arabie saoudite. La phase de groupes se jouera entre le lundi 21 novembre et le vendredi 2 décembre. Au cours de cette période, il y aura 48 matchs. Le match d'ouverture opposera le Qatar à l'Équateur.

À : Qatar, Équateur, Sénégal et Pays-Bas

B : Angleterre, Sénégal, États-Unis et Europe

C : Arabie saoudite, Argentine, Mexique et Pologne

D : France, repêchage intercontinental (Pérou ou Australie/Émirats arabes unis), Danemark et Tunisie

E : Espagne, repêchage intercontinental (Costa Rica ou Nouvelle-Zélande), Allemagne et Japon

F : Belgique, Canada, Croatie et Croatie

G : Brésil, Serbie, Suisse et Cameroun

H : Portugal, Ghana, Uruguay et Corée du Sud

Ceux menés par Gerardo Tata Martino feront leurs débuts contre la Pologne le 22 novembre, contre l'Argentine le 26 novembre et clôtureront finalement la phase de groupes contre l'Arabie saoudite le 30 novembre.

Argentine : L'équipe de Lionel Messi est tête de série et favorite pour accéder au prochain tour. L'albiceleste a remporté sa place au Qatar 2022 après avoir terminé deuxième des qualifications de la Conmebol en marquant 39 points et un record de zéro match perdu (seul le Brésil l'a dépassé de six unités).

Le record des Coupes du monde pour les Mexicains n'est pas positif face aux Argentins. Les souvenirs les plus récents remontent à l'Allemagne 2006 où ils se sont affrontés en huitièmes de finale. Après un match nul contre un en temps réglementaire, le Tri a été éliminé avec un but de Maxi Rodríguez en 98 minutes. La seconde date d'Afrique du Sud 2010, où les visages ont de nouveau été vus dans le même cas. L'Argentine a remporté trois buts contre un.

Pologne : Lewandowski et sa compagnie ont partagé le groupe I avec l'Angleterre lors des qualifications européennes pour le Qatar 2022. Après dix matches, les Polonais ont terminé deuxièmes du secteur, ce qui leur a valu de se lancer indirectement dans le différend pour le billet. Le match pour la passe a été remporté deux par zéro contre la Suède.

Arabie Saoudite : Les Arabes se sont qualifiés en terminant premiers du groupe F de la Confédération asiatique avec 23 points. Ils ont surpassé des équipes comme le Japon et l'Australie

Afrique du Sud 2010 : Groupe A partagé avec l'Afrique du Sud, l'Uruguay et la France, pays hôte de la Coupe du monde. Il s'est qualifié deuxième avec quatre points (les Sud-Africains ont également marqué ce montant, mais ont été laissés de côté par le nombre de buts contre). Il gagne contre la France, fait match nul avec l'Afrique du Sud et perd contre l'Uruguay.

Il est éliminé par l'Argentine en huitièmes de finale.

Brésil 2014 : Groupe A partagé avec le Brésil, la Croatie et le Cameroun, pays hôte de la Coupe du monde. Il s'est classé deuxième avec sept points (comme la canarinha). Il gagne contre le Cameroun et la Croatie, et fait match nul avec le Brésil.

Il est éliminé par les Pays-Bas en huitièmes de finale.

Russie 2018 : Groupe F partagé avec l'Allemagne, la Suède et la Corée du Sud. Il s'est qualifié deuxième avec six points (il a battu l'équipe championne du monde actuelle). Il gagne l'Allemagne et la Corée du Sud, et perd contre la Suède.

Il est éliminé par le Brésil en huitièmes de finale.

