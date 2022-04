L'étrange moment où Erik Rubin a proposé un baiser à trois avec Benny Ibarra et le Golden Scorpion

Timbiriche a été l'un des groupes les plus reconnus au Mexique au cours des années 1980. Des chansons telles que Kisses of Ash, Si ce n'est pas maintenant ou si je cours, je vole, j'accélère grondé chez les jeunes de cette époque.

Cependant, le groupe composé de Sasha Sokol, Benny Ibarra, Mariana Garza, Alix Bauer, Erick Rubín, Paulina Rubio et Diego Schoenning, n'a pas été sans secrets et, à cette occasion, un groupe assez étrange a été révélé.

Tout s'est passé lorsque le comédien Alex Montiel, plus connu sous le nom de The Golden Scorpion, a fait irruption dans les répétitions du Cumbia Machine Tour où certains anciens Timbiriches raviront le public et des artistes tels que La Sonora Santanera, La Sonora Dinamita, Kalimba, Ely Guerra, sera également présenté. Raymix, Venus et Mia Rubin.

Ainsi, avec son sens de l'humour caractéristique, The Scorpion a interviewé plusieurs des célébrités qui se trouvaient dans l'enceinte et a rapidement tenté de révéler quelques détails sur l'ancien groupe des années quatre-vingt.

Les chanteurs ont déclaré que parmi les membres du groupe « partageaient la bave »

Par conséquent, alors que le combattant parlait à Benny Ibarra, il lui a rapidement demandé s'il était vrai que tous les membres de Timbiriche avaient « partagé la bave ». Ce à quoi Ibarra a déclaré sans être choqué que cela s'était produit.

« Disons que oui, puisque nous apprenions tous à propos de l'amour, tout à coup, nous avons eu des copines qui correspondaient », a déclaré Benny.

Face à cela, Alex Montiel a rapidement été surpris et a souligné qu'il était peut-être temps de « faire une chaîne de slime ».

Pour ce moment, Erik Rubín a été ajouté à la discussion et sans trop réfléchir, il a laissé échapper que la meilleure chose serait de s'embrasser trois entre lui, Benny et le Scorpion.

Mais sur l'insistance du comédien de la « chaîne de bave », Rubín a déclaré que cela n'était pas nécessaire, car « tout le monde se connaissait déjà ».

La visite débutera ce vendredi (Photo : Instagram)

À ce stade, les chanteurs ont expliqué que Benny avait embrassé Paulina Rubio et qu'Erik Rubín avait également embrassé la Golden Girl, mais Ibarra a également souligné qu'il s'était déjà embrassé avec Thalia.

« Nous étions des enfants », disaient-ils simplement.

Sur d'autres questions, le Scorpion a souligné le fait que Mia Rubín, fille de l'ancien Timbiriche, était également incluse dans le Cumbia Machine Tour, mais il a rapidement plaisanté en disant que c'était la stratégie d'Andrea Legarreta pour garder un œil sur son mari et ne pas « se comporter mal ».

Rappelons que lors d'une récente rencontre avec la presse, Erik a déclaré qu'il commencerait par ces concerts ce vendredi 1er avril.

Benny Ibarra n'était pas mécontent de la situation (Photo : Instagram @BennyIbarra)

« La vérité est que ça excité parce que demain les répétitions générales commencent, pour la première fois, nous allons être ensemble toute la distribution et cela me remplit d'excitation parce que nous avons eu une très bonne réponse », a-t-il déclaré avant le début imminent de la tournée, qui aura lieu à l'Arena de Mexico.

Erik a également confirmé que Paulina Rubio rejoindra bientôt le projet cumbia et a déclaré que c'était l'interprète de Causa y Efecto qui avait manifesté son intérêt pour l'intégration dans le concept :

« Je n'ai pas à la convaincre, c'est elle qui m'a parlé, eh bien, je lui avais parlé pour l'inviter, oui, comme je vous l'ai dit, plus tard elle se joindra. C'est essentiellement un fait, c'est elle qui m'a parlé pour voir quand c'était possible, même maintenant les dates où nous nous étions affrontés, mais plus tard oui, elle et d'autres artistes, beaucoup d'autres », a confirmé le mari d'Andrea Legarreta.

