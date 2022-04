Les rivaux possibles de l'Argentine : quel serait le Death Group et la zone la plus accessible

Après la frustration générée par le passage de l'équipe argentine à la Coupe du monde 2018 en Russie et l'élimination anticipée en huitièmes de finale entre les mains de la France, qui finira plus tard championne du monde pour la deuxième fois de son histoire, l'air semble avoir changé dans l'aperçu d'un nouveau édition de la Coupe du monde.

Qualifié facilement lors des qualifications sud-américaines, quatre dates avant la clôture et invaincu, ajouté au fait que l'équipe de Lionel Scaloni a égalé la meilleure série de matchs sans perdre avec 31 a tenu la sélection dirigée par Alfio Basile de 1991 à 1993, le présent est prometteur pour un groupe qui pourrait avoir Lionel Messi pour la dernière fois en tant que drapeau lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

En prévision de ce qui se passera à partir du 21 novembre, jour de la cérémonie d'ouverture du plus grand événement sportif de l'histoire du Moyen-Orient, l'Argentine connaîtra ses rivaux pour la phase de groupes de la Coupe du monde. Après la mise à jour du dernier classement FIFA en date du 31 mars, les quatre cagnottes ont été officialisées avec le les équipes nationales déjà classées et les astérisques restants pour les repèchages en Europe (Écosse/Ukraine vs Pays de Galles), Concacaf vs Océanie (Costa Rica vs Nouvelle-Zélande) et celui de Conmebol vs Asie (Pérou vs Australie/Émirats arabes unis).

Le détail est qu'il ne pourra pas coïncider dans sa région avec les semences ou avec les pays avec lesquels il partage une fédération. C'est-à-dire : l'Uruguay (pot 2), l'Équateur (pot 4) et le Pérou (pot 4 du repêchage).

Infobae a analysé les possibilités de rivaux qui pourraient être joués par l'Argentine dans le meilleur et le pire des scénarios. Pour ce faire, ils ont saisi deux données de base à prendre en compte pour cette hypothèse dans le calculateur. Tout d'abord, l'évaluation des personnes sélectionnées dans le classement de la FIFA, qui est le format utilisé par l'entité qui régit les destinations de football dans le monde pour marquer les meilleures équipes nationales. Et dans le second ordre, l'histoire et l'actualité des équipes, ainsi que leurs chiffres.

Si nous parlons du pire groupe que Messi et compagnie peuvent jouer, nous devons commencer par le plus redouté Bombo 2. Parmi ces noms, qui incluent le Danemark, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse, la Croatie, l'Uruguay, le Mexique et les États-Unis, Albiceleste ne pourra pas affronter Celeste pour avoir partagé la même confédération. Mais il pourrait répéter une traversée qui, compte tenu de l'histoire entre les deux et aujourd'hui, serait la plus compliquée.

L'Argentine pourrait avoir l'Allemagne comme premier rival dans la région. La rencontre avec Die Mannschaft serait la première fois en phase de groupes, puisqu'ils s'affrontaient lors de trois finales de la Coupe du monde (le Mexique 86 a été laissé pour l'équipe nationale et en Italie 90 plus le Brésil 2014, la célébration était pour les Allemands) et dans plusieurs rondes à élimination directe, comme lors des quarts de finale de l'Allemagne 2006. et Afrique du Sud 2010.

L'équipe allemande, dirigée par Hans-Dieter Flick après le passage réussi de Joachim Löw, fait partie des puissances sélectionnées qui ne seront pas têtes de série.

L'Allemagne est l'une des équipes les plus complexes à affronter lors de la phase de groupes du Qatar 2022 (Photo : Reuters)

Si nous nous rendons au Pot 3, qui a subi un changement de dernière minute en raison de la mise à jour du classement avec le départ du Canada - il a perdu contre le Panama à la dernière date de la Concacaf - et l'entrée de la Tunisie, il comprendra également le Sénégal, l'Iran, la Serbie, le Japon, la Pologne, la Corée du Sud et le Maroc.

Parmi ces équipes nationales, la mieux placée au classement et qui arrive avec un présent presque imbattable est le Sénégal. Les Lions de La Teranga, qui ont pour entraîneur l'ancien joueur historique Aliou Cissé, viennent de battre l'Egypte dans une définition incroyable par des pénalités pour accéder au tour de qualification pour l'un des endroits en Afrique.

Avec des footballeurs de la stature du gardien de but Edouard Mendy (Chelsea), du capitaine Kalidou Koulibaly (Naples), Adbou Diallo (PSG), Doulaye Dia (Villarreal), Idrissa Guaye (PSG) et de la figure de Liverpool Sadio Mané, les Sénégalais sont devenus champions d'Afrique et sont devenus un autre rival d'équipe pour l'équipe nationale argentine et tous les autres qui l'ont en phase de groupes.

Si nous passons au Pot 4, les comptes indiquent qu'aujourd'hui, le Canada serait l'une des équipes nationales qui pourraient le plus compliquer si cela ne tenait qu'à celles menées par Scaloni dans la région. En attendant de savoir qui sera l'équipe européenne qui remportera finalement la Coupe du monde, le pays de Galles étant le meilleur représentant entre les mains de Gareth Bale, ajouté à l'Écosse ou à l'Ukraine, les Canadiens ont surpris et ont fini rois dans les qualifications de la Concacaf contre le Mexique et les États-Unis.

Avec des joueurs ayant de l'expérience en Europe tels que Milan Borjan, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Tajon Buchanan, Stephen Eustatius, Jonathan David et Alphonso Davies, l'équipe Maple Leaf fait de nouveau partie d'une Coupe du monde après 36 ans.

De cette façon, si le « groupe de la mort » déjà mentionné se produisait pour l'Argentine, il serait formé avec l'Allemagne, le Sénégal et le Canada.

Les États-Unis, autre adversaire possible du Pot 2 lors du tirage au sort (USA Today/Scott Wachter)

En revanche, plusieurs supporters argentins rêvent d'une zone accessible pour ne pas faire face à autant de complications lorsqu'il s'agit de rechercher les huitièmes de finale au Qatar. En ce sens, la sélection la plus faible du Pot 2 serait les États-Unis. Classés 15e au classement FIFA, les derniers champions de la Gold Cup de la Concacaf auront pour bannière Christian Pulisic, une figure anglaise de Chelsea.

Avec l'aide de DT Gregg Berhalter, ancien joueur de Coupe du monde en 2002 et 2006, les Américains veulent être les protagonistes d'une nouvelle génération de joueurs avant de les accueillir dans quatre ans. Sans aucun doute, un rival très complexe au-delà de ne pas être le plus fort du ciboire.

Dans le Pot 3, la Tunisie est présentée comme l'équipe la plus accessible en fonction de sa position dans le classement de la FIFA (35e place) et de son arrivée dans ce qui sera sa sixième participation à une Coupe du monde. Les Eagles de Carthage ont remporté leur place dans les qualifications africaines après avoir battu la Guinée équatoriale, la Zambie et la Mauritanie pour accéder à la finale contre le Mali, qu'ils ont battu en tant que visiteurs (1-0) puis sans but à domicile pour passer au Qatar.

Enfin, le Pot 4 propose plusieurs options bien connues, mais celle qui ferait partie du groupe idéal serait l'Arabie Saoudite. Situés à la 49e place, les Children of the Desert ont obtenu la qualification après avoir mené la zone qu'ils partageaient avec le Japon et l'Australie, ils ne sont donc pas non plus un simple rival.

Un détail pourrait changer la donne dans le pot 4 : la Nouvelle-Zélande, le pays ayant le classement le plus bas (101) de toute la Coupe du monde, jouera les séries éliminatoires en juin contre le Costa Rica et est un adversaire potentiel pour l'albiceleste. Mais dans ce cas, la balle de ce repêchage ne pouvait pas être partagée avec les Américains puisque le Costa Rica est de la même fédération donc l'adversaire du Pot 2 devrait être européen.

Ainsi, le groupe dont rêvent de nombreux fans argentins comprendrait les États-Unis, la Tunisie et l'Arabie saoudite.

À une époque où les simulateurs de la Coupe du monde n'arrêtent pas de dessiner des groupes avec des rivaux qui vont et viennent, la scène avec les tambours officiels pourrait laisser de nombreuses combinaisons, mais il y en a deux qui pourraient générer des réactions de toutes sortes après le tirage au sort à Doha.

CONTINUEZ À LIRE :