La MOE a rejeté les commentaires racistes qui ont été adressés à la présidence pendant la campagne.

Ces derniers jours, les différentes déclarations de divers secteurs politiques sur le thème du racisme ont fait sensation, à la suite des déclarations controversées de la chanteuse Marbelle, qui a fait une référence assez grotesque à la formule vice-présidentielle de Gustavo Petro, Francia Márquez, dans ce cas, à la fois le des réseaux sociaux tels que les co-partisans du leader caucain, ont qualifié l'artiste de vulgaire et d'irrespectueux, car au XXIe siècle, il est considéré comme inimaginable qu'ils prédominent dans ce type de discours raciste. Face à ce problème, la Mission d'observation électorale (MOE) s'est également manifestée pour rejeter ces actes et inviter à une coexistence saine.

La MOE a noté que de tels actes commis par des personnalités publiques, des citoyens et des secteurs politiques constituent un concept de violence symbolique qui marginalise à la fois les dirigeants et les candidats. Dans ce cas, cette entité déclare son rejet énergique des propos sexistes, racistes et de classe, qui dénigrent et remettent en question la garantie des droits fondamentaux de tous les citoyens du territoire national, quelle que soit leur idéologie.

Dans le même temps, la Mission d'observation a souligné que, comme il s'agit d'une déclaration publique, ces messages sont reproduits par la société elle-même, revictimisant et élargissant encore leur portée, il convient de noter que les utilisateurs des réseaux sociaux ont pris parti dans ce conflit, à la fois pour la défense de Márquez et élargir le discours de l'artiste de musique populaire.

En ce qui concerne l'expression « King Kong » utilisée par Marbelle, la MOE a expliqué que cet acte est configuré comme un type de violence, pouvant même conduire à des actes de violation physique, à cet égard, l'organisation a résumé dans sa déclaration : « Ce type d'expression discrimine et stigmatise sur la base de genre, d'ethnicité et de classe sociale, qui représentent des formes de violence symbolique en politique. Ces actions entravent la participation politique des femmes et des personnes racialisées, entre autres secteurs de la population, et reproduisent des stéréotypes qui légitiment d'autres formes de violence, telles que la violence physique. » .

Avec une histoire plus longue, la Colombie a été caractérisée comme un pays multiculturel et multiethnique. Cela, dans les élections actuelles, peut être transformé en un jalon historique, compte tenu du fait que les candidatures et les formules vice-présidentielles sont constituées par une diversité sociale importante, ce qui témoigne de l'avancement de la politique colombienne, c'est pourquoi la MOE invite au respect de ces candidats , qui, dans la grande majorité des cas, font partie des communautés historiquement ségrégées du pays.

La propagation des discours de haine délégitiment les débats sains et l'instauration de la démocratie elle-même, selon la Mission, c'est l'occasion de changer le paradigme racial dans le pays, notant : « Cela déplace les idées et les propositions des candidats qui doivent être l'axe fondamental qui mobilise les débats . D'autant plus que ces élections démontrent des progrès dans la représentation politique des groupes historiquement exclus, puisque pour la première fois, de nombreux candidats d'Afro-Colombiens sont candidats à la vice-présidence. Ces élections présidentielles sont l'occasion d'intégrer la diversité du peuple colombien dans la vie politique. » .

Enfin, la directrice de la Mission d'observation électorale, Alejandra Barrios, a souligné que de telles manifestations discriminatoires deviennent un obstacle à l'exercice politique, tant des femmes que des personnes racialisées, ces déclarations visent à créer des stéréotypes et à nuire proportionnellement aux communautés mêmes qui ils cherchent à être représentés, enfin la MOE invite à la fois les acteurs politiques et les citoyens eux-mêmes, à rejeter les discours de haine et à promouvoir des espaces de tolérance et de coexistence.

