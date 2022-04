Caligaris débutera la célébration de son 25e anniversaire avec 4 concerts à l'Auditorium national

Le groupe de Córdova, en Argentine, fera des tournées dans différentes parties du continent américain pour célébrer le 25e anniversaire de sa carrière, et il a évidemment dû commencer son voyage à travers le territoire mexicain, où l'un des publics les plus passionnés par leurs chansons, leurs spectacles et leur joie c'est.

Dans un premier temps, ils ont présenté deux concerts à l'Auditorium national de Mexico, les 11 et 12 août 2022, de sorte que leurs billets ont été mis en vente les 29 et 30 mars, dans le but de tester la manière, peut-être, si tout se passait bien, d'ajouter une autre date.

Ils ont finalement réussi. Le succès de la vente de billets a été tel qu'ils ont annoncé deux autres dates les 18 et 19 août, pour un total de 4 dates au Colosse de Reforma, où, si tout se passe bien, ils auraient un cumul de 8 concerts historiques sur scène dont beaucoup ne font que rêver.

« C'est un défi, nous espérons que les gens se joindront à nous et qu'ils seront à la hauteur de ce scénario. Ici, il est particulièrement spécial, barbare, brillant acoustiquement, le musicien se sent à l'aise. Nous espérons que c'est une fête et que les gens se sont enthousiasmés. Il s'agira d'un examen de l'ensemble de notre histoire. Un spectacle pour toute la famille », ont déclaré Martín Pampiglione et Juan Taleb à la presse.

Et malgré tout, ont-ils confirmé lors d'une conférence de presse, ils ont encore plusieurs rêves à réaliser, dont l'un, au sein même de l'Auditorium national. Ce sont les couloirs du lieu, les vestiaires, les tunnels et d'autres zones où l'on peut voir les visages de certains des plus grands artistes qui ont fait partie de l'histoire du colosse. C'est là qu'ils veulent se voir un jour reflétés, parmi les classiques, les historiques.

Mais en ce qui concerne les concerts au Mexique, l'un de leurs grands souhaits est peut-être de se produire à l'Estadio Azteca, lieu emblématique de l'histoire du football argentin, où ils ont remporté une coupe du monde avec Diego Armando Maradona, il semble qu'il n'y ait pas de plus grand désir.

Mais il y a, c'est la Plaza de la Constitución, ou aussi connue sous le nom de Capital Zocalo, où de grandes personnalités internationales de la musique ont joué, totalement gratuitement, comme Manu Chao, Justin Bieber, Paul McCartney, ou encore Roger Waters avec un spectacle impressionnant de The Wall.

« Nous avons fait tout le chemin, nous sommes venus au début, personne ne nous connaissait, ces places étaient comblées, puis des places de taille moyenne et des places plus importantes. Il y a toujours des rêves, j'adorerais par exemple à l'Estadio Azteca, mais au Zócalo, ce serait quelque chose qui nous manquerait », ont souligné les membres du groupe qui inspirent leurs chansons dans le quatuor argentin.

Les billets sont désormais disponibles et vous pouvez les acheter aux guichets de l'établissement et via le réseau Ticketmaster, soit en ligne, par téléphone, soit dans leurs centres de service, situés dans différentes régions du pays.

Le prix commence à partir des 360 pesos des sections les plus élevées de l'Auditorium national. Si vous essayez de les acheter dès maintenant, vous n'aurez pas la possibilité de choisir de meilleurs prix car tout est en rupture de stock, surtout pour le vendredi 12 août.

