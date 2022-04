Grammy 2022 : Tony Succar, sa nomination et tous les détails de sa présence au gala des Music Awards

Il ne nous reste plus qu'à quelques jours de vivre l'un des moments les plus excitants de l'industrie de la musique, les Grammys 2022. Tout comme les Oscars décernent le meilleur du cinéma, la cérémonie qui aura lieu le 3 avril est chargée d'honorer les meilleurs représentants de la musique. Cependant, la grande différence entre les deux galas est que dans ce dernier, nous avons un représentant péruvien, ce qui fait gonfler encore plus notre poitrine d'émotion. Il s'agit du percussionniste Tony Sucar, qui concourra dans la catégorie du meilleur album tropical latin.

Nous vous expliquons ici tous les détails sur où, quand, à quelle heure, sur quelle chaîne regarder le grand gala et de nombreuses autres récompenses tant attendues qui reviennent en personne.

AVEC QUEL ALBUM TONNY SUCCAR RIVALISE-T-IL ?

Tony Succar sera en compétition avec son album « Live in Peru », un concert enregistré en direct au Théâtre national en février 2020 et qui propose différentes versions de « Billie Jean », « A puro dolor », « Uptown Funk » et bien d'autres. Cette production a dû subir plusieurs changements pour être acceptée par les membres de la National Academy of Recording Arts and Sciences des États-Unis.

Tony Succar

AVEC QUI TONNY SUCCAR SERA-T-IL EN COMPÉTITION ?

L'artiste affrontera d'imposantes figures de la musique :

- Gilberto Santa Rosa (collègues)

“Colegas” de Gilberto Santa Rosa.

- Aymée Nuviola (Sans salsa, il n'y a pas de paradis)

“Sin salsa no hay paraíso” de Aymée Nuviola.

- Le grand combo de Porto Rico (en quarantaine)

“En cuarentena” de El gran combo de Puerto Rico.

- Rubén Blades et Roberto Delgado & Orchestra (Salswing).

“Salswing” de Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta.

DATE POUR VOIR TONNY SUCCAR AUX GRAMMYS 2022

La 64e édition des Grammys 2022 dont Tony Succar sera le représentant du Pérou aura lieu le dimanche 3 avril. La cérémonie aura lieu au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas

OÙ VOIR TONY SUCCAR EN CONCERT AUX GRAMMYS 2022 ?

L'événement sera diffusé en direct sur TNT.

À QUELLE HEURE VOIR TONNY SUCCAR AUX GRAMMYS 2022 ?

Le tapis rouge des Grammys 2022 débutera à 18 h 30 et la cérémonie débutera à 20 h 00 (heure péruvienne).

Horaires dans le monde entier :

Pérou : 20 h 00

Équateur : 20 h 00

Colombie : 20 h 00

Mexique : 20 h 00

Chili : 21 h 00

Bolivie : 21 h 00

Venezuela : 18 h 00

Argentine : 21 h 00

Brésil : 21 h 00

États-Unis (Floride) : 21 h 00

Espagne : 4 h 00 (lundi 4 avril)

QUELS ARTISTES CHANTERONT AUX GRAMMYS 2022 ?

La cérémonie ne se contente pas de nommer les gagnants de ses différentes catégories, elle anime également la célébration avec la participation des artistes du moment, dans une exposition exceptionnelle où ils se délectent de leur art.

L'Académie a jusqu'à présent annoncé de nombreuses stars, telles que J Balvin, John Legend, Maria Becerra, Carrie Underwood et Silk Sonic. La présentation du groupe de k-pop BTS, The Osborne Brothers, Billie Eilish, Foo Fighters, Brandi Carlile, Lil Nas X, Jack Harlow, Olivia Rodrigo, Chris Stapleton, H.E.R., Jon Batiste, Nas, Ben Platt, Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr. et Rachel Zegler ont également été confirmées.

QUI EST TONY SUCCAR ?

Antonio Guillermo Succar Tayrako est né le 18 mai 1986 à Lima et est devenu percussionniste, compositeur, arrangeur et producteur de disques. À seulement 35 ans, il s'est aventuré dans la musique jusqu'à ce qu'il obtienne deux Grammys latins en 2019.

À l'âge de deux ans, il a immigré à Miami, aux États-Unis, avec sa famille. À l'âge de 3 ans, il a commencé à jouer au Cajon péruvien grâce au fait qu'il est issu d'une famille de musiciens. Quand il a eu 13 ans, il a commencé à jouer de la batterie dans l'orchestre de ses parents.

Le musicien péruvien, de nationalité américaine et d'ascendance japonaise, a accompagné ses parents dans différentes représentations telles que des mariages et des événements privés. Cela l'a fait tomber de plus en plus amoureux de la musique.

En 2020, elle a publié sa version de « When You Think Back » de Pedro Suárez-Vértiz, en collaboration avec Daniela Darcourt, Ezio Oliva, Christian Yaipén, Bartola, entre autres, dans le but de promouvoir le tourisme au Pérou.

En janvier 2021, il a été annoncé comme jury à Yo Soy et en août, il continue à Latina avec sa participation en tant qu'entraîneur à La Voz Senior.

VOS ÉTUDES

Tony Succar a pensé à devenir un joueur de football professionnel à l'adolescence. Il faisait partie de plusieurs équipes jusqu'à ce qu'il remporte le championnat d'État de son école. Bien qu'il ait cherché une bourse pour se consacrer au sport, il n'a pas obtenu de réponse.

Après cela, il est allé voir son père pour obtenir des conseils et il lui a dit d'essayer d'entrer à l'école de musique de la FIU. Sa formation musicale a commencé par la batterie, le piano, puis les percussions.

En 2008, elle obtient son baccalauréat en jazz-performance à l'Université internationale de Floride et continue à étudier pour une maîtrise jusqu'en 2010.

CARRERA MUSICAL

Depuis qu'il était étudiant de premier cycle, Tony Succar avait déjà une carrière musicale active. Alors qu'il était à l'université, il a assumé le poste de directeur dans le groupe familial qu'il a renommé Mixtura.

En 2010, elle a sorti son premier album qui a été enregistré lors de son récital de fin d'études. Un concert en direct avec Mixtura au Wertheim Performing Arts Center de Miami.

Le parcours de Tony l'a mené dans le monde de la salsa, du jazz/pop et de la musique d'inspiration afro-latine. En outre, il a pu travailler avec plusieurs artistes tels que Tito Nieves, Marc Anthony, La India, Obie Bermudez, entre autres.

En 2015, il a créé le projet collaboratif Unity : The Latin Tribute to Michael Jackson. Il est sorti à l'Olympia Theater de Miami sponsorisé par Universal Music Classic. Unity a présenté plus de 100 musiciens pour l'hommage au roi de la pop.

En 2019, il a remporté deux Grammys latins en tant que producteur de l'année et meilleur album de salsa pour l'album « Más de mi », marquant l'histoire en tant que plus jeune lauréat à avoir remporté les deux catégories.

CONTINUEZ À LIRE :