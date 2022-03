COVID-19 : quelles sont les chances que les enfants soient réinfectés ?

Ramiro wearing a face mask plays football in a park after restrictions were partially lifted for children in the city of Buenos Aires during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, Argentina May 16, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

Avec la pandémie de coronavirus installée il y a plus de deux ans, les études scientifiques ne cessent pas car les infections se développent également dans diverses régions du monde.

Une nouvelle étude sur les mineurs a montré qu'ils constituent la population présentant le plus faible risque de réinfection une fois qu'ils ont transité par la COVID-19 . Et il a constaté que les réinfections n'étaient pas associées à une maladie plus grave ou à une issue fatale.

Selon des scientifiques britanniques qui ont mené des recherches financées par la Health Security Agency du Royaume-Uni, les réinfections par le SARS-CoV-2 sont rares chez les enfants, en particulier chez les jeunes enfants, et se sont produites principalement lors de la vague Delta en Angleterre.

Les réinfections n'ont pas été associées à une maladie plus grave ni à une issue fatale chez les enfants. (Majid Asgaripour/WANA (Agence de presse pour l'Asie de l'Ouest) via REUTERS)

« Les réinfections n'ont pas été associées à une maladie plus grave ni à une issue fatale chez les enfants. La vaccination contre la COVID-19 offre une meilleure protection contre les infections primaires et les réinfections dans cette population. De plus, ils n'étaient pas associés à une maladie grave en termes d'hospitalisation ou d'admission aux soins intensifs, et aucun décès n'a été enregistré dans les 28 jours suivant l'épisode de réinfection chez les enfants », ont déclaré les médecins Anna A. Mensah et Helen Campbell lors de l'enquête. publié dans The Lancet.

Les auteurs de l'étude ont déclaré que les enfants vivent avec des familles ou des tuteurs et que leur fréquentation scolaire et leur participation à la société sont cruciales pour leur développement. Il est important de prendre en compte les effets indirects de la pandémie sur les enfants, y compris l'impact de la COVID-19 sur les membres de la famille, la scolarité et la santé mentale. « Par conséquent, il est primordial de comprendre le risque de réinfection chez les enfants, y compris la conclusion de l'étude selon laquelle le taux de réinfection était plus faible chez ceux qui n'ont toujours pas accès à un vaccin dans la plupart des pays », ont-ils ajouté.

Chez les enfants âgés de 16 ans et moins, 688 418 infections primaires et 2 343 réinfections ont été identifiées. Le taux global de réinfection était de 66,88 pour 100 000 habitants, plus élevé chez les adultes (72,53 pour 100 000) que chez les enfants (21,53 pour 100 000). Le taux de réinfection après la primo-infection était globalement de 0,68 %, 0,73 % chez les adultes contre 0,18 % chez les enfants de moins de 5 ans, 0,24 % chez les enfants âgés de 5 à 11 ans et 0,49 % chez ceux âgés de 12 à 16 ans. Sur les 109 enfants admis à l'hôpital pour une réinfection, 78 (72 %) présentaient des comorbidités.

L'étude a révélé que la réinfection n'était peut-être pas la raison de l'hospitalisation - ANI/Reuters

La méthodologie utilisée dans l'étude établit un cadre pour examiner l'effet des vaccins sur la réinfection par groupe d'âge, notant que des pays tels que l'Australie, le Canada et les États-Unis ont lancé un programme de vaccination par ARNm chez les enfants âgés de 5 à 11 ans, tout comme le Royaume-Uni selon le avis du Comité mixte de vaccination et de vaccination (JCVI) le 16 février 2022.

La conclusion de l'étude selon laquelle la réinfection n'a peut-être pas été la raison de l'hospitalisation (c'est-à-dire que les patients auraient pu être admis à l'hôpital avec la COVID-19, et non en raison de la COVID-19) n'est pas inattendue. Les antécédents médicaux des cas de réadmission pédiatriques nécessitent un examen détaillé des comorbidités sous-jacentes et les diagnostics finaux de la CIM-10.

« Cependant, les symptômes graves de la COVID-19 sont plus fréquents chez les personnes ayant des antécédents médicaux ; dans l'étude, les quatre enfants qui avaient été admis dans une unité de soins intensifs (USI) après une réinfection ont également nécessité des soins intensifs pendant leur primo-infection. Les quatre enfants présentaient des comorbidités multisystémiques multiples et graves et les auteurs n'ont pas été en mesure de déterminer la contribution de l'infection par le SARS-CoV-2 à la maladie qui a finalement conduit à l'admission aux soins intensifs », ont déclaré les spécialistes.

La réinfection par le SARS-CoV-2 n'a pas été associée à des cas pédiatriques mortels (Nikon D850)

L'une des principales conclusions de l'étude menée par Mensah et ses collègues est que la réinfection par le SARS-CoV-2 n'a pas été associée à des cas pédiatriques mortels. Un domaine potentiel de recherche future est le rôle que les tests rapides d'antigènes pourraient jouer dans l'identification des cas de réinfection, d'autant plus que de nombreux pays ont introduit des tests de dépistage de routine (par exemple, dans les écoles). Bon nombre de ces cas de réinfection seront asymptomatiques, il sera donc important de surveiller leur rôle dans la transmission à la maison, à l'école et dans la communauté, en particulier si de nouvelles variantes préoccupantes apparaissent.

Enfin, il sera important d'étudier le rôle que les réinfections multiples joueront dans le système immunitaire des personnes vaccinées, en mettant particulièrement l'accent sur le développement de la mémoire immunitaire des lymphocytes B et des lymphocytes T.

« L'interaction entre l'infection et le vaccin sera cruciale tout au long de 2022 et 2023 et, espérons-le, optimisera la protection tout au long de la vie et minimisera le risque de réinfection (en particulier celle associée à une maladie grave), d'admission à l'hôpital, de soins intensifs et de décès », ont conclu les experts.

