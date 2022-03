Bureaucratie et montée rapide : les traces du registraire Alexander Vega dont ils se souviennent encore à Chia

Ces dernières semaines, le nom d'Alexander Vega Rocha, registraire national de la République de Colombie, a sonné dans tout le pays, qui occupe ce poste depuis 2019. Certains secteurs ont demandé le chef de ce responsable controversé, à la suite du scandale de fraude présumée lors des dernières élections législatives, en plus de cela, il a également été accusé de ne pas avoir fait de déclarations aux médias et d'avoir simplement délégué certains membres du bureau du registraire, cependant, Vega son dossier de leadership est court, une situation qui suscite des soupçons en raison de son ascension rapide à un poste aussi important.

Selon Noticias Uno, le greffier de 42 ans est rapidement passé au registre national de l'état civil, sans avoir une longue histoire à des postes similaires, car après avoir été élu par la Cour suprême de justice, le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle en 2019, de nombreux s'interroge sur l'arrivée du greffier à ce poste, en tenant compte du fait que parmi les 54 candidats inscrits, il a été choisi après divers tests et la présentation de son CV.

L'un des candidats au poste de greffier, à l'époque, a déclaré au magazine Cambio que l'ascension soudaine de Vega était le résultat d'une campagne d'un an et demi, car selon lui, Vega a réussi à générer de l'affection chez les présidents de la Cour constitutionnelle et du National Electoral Conseil avec des cadeaux et des cadeaux différents, ce qui a permis de gagner le soutien de divers politiciens et juges.

Dans la municipalité de Chía, Cundinamarca, Vega Rocha a commencé sa carrière bien qu'il soit originaire de la ville de Miraflores, dans le département de Guaviare. Après avoir obtenu son diplôme d'avocat en 2004, selon Cambio Magazine, l'actuel greffier a obtenu le soutien direct du maire de l'époque de Chía Fernando Sánchez, qui l'a soutenu pour devenir un représentant de cette juridiction.

Bien que ce poste ne soit pas important pour certains Colombiens, d'un moment à l'autre après avoir quitté ses fonctions et travaillé dans certains cas comme avocat, l'actuel registraire Alexander Vega, a été entrepreneur pour le district et est devenu, étonnamment, juge du Conseil électoral national, Cambio Magazine a été en mesure de déterminer que différentes sources ils ont mis en évidence les caractéristiques des relations publiques que Vega a, en plus de son discours rapide à ses pairs.

Selon Noticias Uno, à l'époque, le conseil municipal de Chia avait une forte controverse au sujet de l'élection d'Alexander Vega en tant que représentant, car à cette époque, il n'avait aucune expérience professionnelle liée au poste, en plus de cela, le fonctionnaire aurait été le seul candidat au poste de personnalité. De même, selon ce média, différents hommes politiques de la municipalité de Cundinamarque le considèrent comme leur patron.

Le registraire a été impliqué dans divers scandales d'augmentation du budget des entités où il se trouvait, car à cette époque, le Conseil de Chia lui a approuvé un important budget économique pour agrandir l'usine de personnel de cette municipalité, une telle restructuration a été demandée par le Conseil d'État. Dans ce cas, ces postes étaient censés être pourvus par des postes bureaucratiques.

Parmi ces frais d'enregistrement controversés figurent Jorge Enrique Ramírez, ancien conseiller de chia et nommé par Alexander Vega, comme registraire municipal dans cette municipalité, de même, Adriana Esmeralda Camejo Ríos, belle-sœur du registraire Vega qui travaille en tant que directrice des recettes et des finances à la Chía Secrétariat du Trésor dans la direction actuelle.

Noticias Uno a également pu préciser que le maire de Chía, Luis Carlos Segura, réside dans une maison appartenant au registraire Alexander Vega, il a sûrement précisé auxdits médias qu'il payait un loyer mensuel et qu'il connaissait Vega Rocha depuis plus de 18 ans.

