Alberto Fujimori : les autres procès et paiements de réparations civiles pour lesquels l'ancien président ne répond toujours pas

La Cour interaméricaine des droits de l'homme a demandé à l'État péruvien de ne pas libérer l'ancien président Alberto Fujimori, et le gouvernement se conformera à cette demande. Cependant, l'ancien président sera toujours tenu responsable devant la justice pour dix cas de grâce humanitaire et de grâce présidentielle retourné par le Tribunal Constitutionnel (TC) ne suffirait pas. En outre, elle doit également des millions de dollars à l'État en réparations civiles.

Réparation civile

Le procureur anti-corruption, Javier Pacheco, a révélé le chiffre que l'ancien président Alberto Fujimori doit à l'État péruvien : S/51 millions de soles de réparation civile pour trois affaires dans lesquelles il a été condamné.

Les cas sont l'effraction irrégulière du domicile de Vladimiro Montesinos, l'achat irrégulier de Cable Canal et le paiement du CTS à son ancien conseiller.

L'ancien président n'en a payé aucune et le 17 mars, la Cour constitutionnelle a rétabli sa grâce humanitaire et son droit de grâce.

« Fujimori a été condamné et l'État a été lésé pour trois faits : la question des cambriolages irréguliers, l'achat irrégulier de Cable Canal et le paiement du CTS à Vladimiro Montesinos. Pour ces trois événements, Fujimori doit à l'Etat environ 51 millions de soles », a-t-il déclaré sur RPP Television.

En outre, le président n'a pas de biens ou de biens à son nom, de sorte que l'embargo ne peut pas être appliqué. Il n'a même jamais réussi à traiter l'acquisition de sa pension viagère en tant qu'ancien chef d'État, de sorte que cet argent ne peut pas non plus être pris par l'État sous forme de paiement.

Les affaires en cours qui se poursuivront malgré la grâce

Alberto Fujimori Fujimori n'a pas encore répondu à la justice pour dix cas au total :

- Caso Paivilca

L'une des procédures en cours est l'affaire dite Pativilca. La thèse fiscale soutient que l'ancien président a mis en œuvre une politique de contre-subversion avec des pratiques parallèles et illégales à la tête du Grupo Colina. Cela a conduit à l'assassinat de six membres de la communauté dans les pampas de San José et Caraqueño, dans le district de Pativilca (Barranca), le 28 janvier 1992. Les victimes étaient Jhon Calderón Ríos, Cesar Rodriguez Esquivel, Toribio Ortiz Aponte, Pedro Aguero Rivera, Nieves Arias Velasquez et Felandro Castillo Manrique.

Fujimori est inculpé en tant qu'auteur présumé du crime contre la vie, le corps et la santé (homicide qualifié) et auteur du crime contre la tranquillité publique (crimes contre la paix publique, association illégale) lésé par l'État.

La grâce et la grâce présidentielle accordées par le président de l'époque Pedro Pablo Kuczynski atteignent ce processus. En janvier 2018, Fujimori a demandé que l'action pénale soit déclarée en voie d'extinction, mais le 9 février 2018, la collégiale B de la Chambre pénale nationale a rejeté la demande et a décidé de poursuivre le processus.

« Elle est incompatible avec les devoirs d'enquêter, de poursuivre et de punir les graves violations des droits humains, et c'est également une mesure qui, comme nous l'avons analysé, entre clairement en conflit avec les droits fondamentaux protégés par notre Constitution », indique la résolution.

En outre, il précise que les résolutions de la Cour interaméricaine des droits de l'homme (Cour interaméricaine des droits de l'homme) et le droit international imposer une obligation claire aux États d'enquêter sur les violations indépendantes et impartiales des droits de l'homme et les crimes relevant du droit international.

- Caso Chavimochic

L'ancien président Alberto Fujimori est également accusé de l'affaire Chavimochic, qui est toujours en instance. Il est accusé d'avoir donné 800 000 dollars de fonds publics du Service national de renseignement (SIN) à l'homme d'affaires Augusto Miyagusuku pour acheter un terrain dans le projet d'irrigation chavimochic, à La Libertad. Selon la thèse fiscale, l'achat du terrain « était le résultat direct des activités criminelles auxquelles les accusés Miyagusuku et Alberto Fujimori ont participé, le premier jouant le rôle de chef de file pour le second ».

- Sept autres cas en suspens

Fujimori attend également de répondre à sept autres cas, dont les demandes de prolongation de l'extradition ont déjà été approuvées par le gouvernement Pedro Castillo, en 2021.

Ces affaires concernent tout d'abord la vente d'armes aux Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). Dans ce cas, il est accusé de crimes présumés contre la sécurité publique (fourniture illégale d'armes à feu) et contre la tranquillité publique (association illicite pour commettre des crimes).

En octobre 2021, par le biais de six résolutions, des demandes de prolongation de l'extradition ont été approuvées pour les six cas : Castro Castro, Chavín de Huántar, le Conseil de défense, la famille Ventocilla, Panamericana TV et Opposants (pour enlèvement aggravé). Dans toutes ces procédures, Alberto Fujimori est accusé de crimes présumés d'homicide qualifié, de blessures graves, d'association illégale à un crime, de détournement de fonds intentionnel, d'enlèvement aggravé et de divulgation de secrets d'intérêt national dans les cas lésés par l'État.

- Stérilisation forcée

Le 11 décembre 2021, le juge Rafael Martínez de la Cour pénale supraprovinciale de la Cour supérieure nationale spéciale a ouvert une procédure pénale contre Alberto Fujimori et d'autres personnes pour l'affaire de stérilisation forcée.

Fujimori Fujimori est poursuivi pour crime contre la vie, le corps et la santé, blessures graves suivies de la mort de Mamérita Mestanza, Alejandra Aguirre et d'autres personnes, dans le contexte de graves violations des droits humains. Selon l'accusation, Fujimori, ses anciens ministres et d'autres ont établi une politique de santé publique qui était en fait un programme de « stérilisations » effectuées sans le consentement des victimes. Les accusés auraient agi selon la théorie de la « domination dans un appareil organisé du pouvoir, dans un contexte de graves violations des droits de l'homme », où le chef de l'État de l'époque aurait été « l'homme derrière ».

Les poursuites pénales engagées contre l'ancien président ont été suspendues depuis cette date, le gouvernement du Chili attendant de rendre une décision sur la demande de prolongation de l'extradition de l'ancien président dans cette affaire.