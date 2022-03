Une nuit de fête est celle qui est vécue dans toutes les régions du pays après que l'équipe de football a réussi à passer au reprechage en vue d'obtenir un quota dans le Coupe du monde 2022 au Qatar. Dans les maisons, les places, les rues et les réseaux sociaux, les Péruviens ont exprimé leur bonheur et leur désir de célébrer ce triomphe, mais le Police nationale péruvienne, avertissant de l'euphorie du football, il a partagé une recommandation importante via ses réseaux sociaux.

« Attention, brasseurs ! Si vous voulez célébrer le triomphe de notre équipe nationale, faites-le de manière responsable », lit-on dans les premières lignes de la publication, accompagnée d'une image des deux buteurs de la dernière journée, Gianluca Lapadula et Yosimar Yotun. « Il nous reste encore 90 minutes », a-t-il ajouté pour évoquer le match que nous aurions à disputer à la mi-juin avec l'Australie ou les Emirats arabes unis pour finalement confirmer le passage du Pérou au championnat du monde.

Repechage du Pérou au Qatar 2022 : la police donne une recommandation spéciale aux fans

« Si vous buvez, ne conduisez pas. Arriba, Pérou », disent les dernières lignes publiées par la Police nationale péruvienne sur Twitter. L'avertissement vise à alerter ceux qui prévoient de célébrer ce soir de le faire avec modération afin d'éviter les accidents qui les empêchent de profiter du prochain match de l'équipe de football et de célébrer ensuite la deuxième qualification consécutive pour une Coupe du monde sous la direction de Ricardo Gareca.

EN ROUTE POUR LE Q

Fin 2017, le Pérou a célébré la qualification pour la Coupe du monde 2018 en Russie après plus de trois décennies sans participation à un événement de cette ampleur. L'excitation était telle que le président de l'époque, Pedro Pablo Kuczynski, a déclaré un congé du travail. Nous sommes maintenant sur le point de revivre cette émotion, même si pour le moment la date à laquelle le repêchage serait joué n'a pas été confirmée. Bien que cela n'ait pas été complètement défini, les 13 ou 14 juin seraient les dates auxquelles le Pérou affrontera l'Australie ou les Émirats arabes unis.

Contrairement au repêchage de 2017, il s'agira cette fois d'un seul match qui aura lieu dans le pays hôte de la prochaine coupe du monde. Ce match sera joué après les Émirats arabes unis contre l'Australie, qui devrait être joué une semaine avant (le 7 juin) à Doha. Jusqu'à présent, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et l'Équateur sont les pays d'Amérique latine avec un quota garanti pour la prochaine Coupe du monde.

« La clé a été la hausse que nous avons connue lors de la ronde de qualification, du milieu vers l'avant. Nous n'avions pas bien commencé mais le rallye était important et nous a donné la chance d'accéder au repêchage. Je tiens à féliciter les garçons pour leur qualification à la dernière date du repêchage », ont déclaré Ricardo Gareca qui a rappelé le début difficile sur la route vers le Qatar.

L'entraîneur de l'équipe nationale péruvienne parvient à atteindre le repêchage pour la deuxième fois consécutive. Photo : FPF.

Par ailleurs, il a évoqué le prochain rival qui sortira entre les Émirats arabes unis et l'Australie. « Maintenant, il s'agit de connaître le rival, nous allons savoir qui est notre tour. Je pense que nous aurons assez de temps, même si ce sera un adversaire difficile. Nous cherchons tous à nous rendre au Qatar, mais le plus important maintenant est d'essayer d'être en famille, que les joueurs reprennent le rythme, que les garçons qui ont des problèmes se rétablissent et arrivent ainsi de manière importante. »

« Lorsque nous avons renouvelé notre contrat, la possibilité d'espérer faire partie des personnes choisies pour disputer une Coupe du monde. C'est très difficile et nous allons maintenant voir quel rival nous avons. L'équipe essaie toujours de rester concentrée, mais nous avons d'innombrables problèmes. .. André Carrillo n'a pas pu être là aujourd'hui, Pedro Aquino... Malheureusement, c'était une ronde de qualification pleine de difficultés », a-t-il déclaré à la fin.

