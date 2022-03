Quelle est l'origine de Tecámac

Tecámac est un territoire situé dans la partie nord-est de l'État du Mexique et se trouve à 35 kilomètres de Mexico. C'est une municipalité qui conserve plusieurs anecdotes datant de la période préhistorique.

L'Institut national pour le fédéralisme et le développement municipal (INAFED) précise que la signification de Tecámac est d'origine nahuatl et se compose des particules de tetl qui signifie « pierre », de camatl qui est « bouche » et de la terminaison C qui désigne un « lieu ». Selon les recherches de spécialistes, il a été déterminé que la traduction générale est : « Dans la bouche de la pierre ».

Les origines de cette ville remontent à l'époque des mammouths, connue grâce au fait que des ossements de cet animal ont été découverts dans les villages de Reyes Acozac et San Pedro Atzompa, ainsi qu'à la découverte d'ustensiles fabriqués par des humains liés à cette époque. Les archéologues ont déterminé que les objets avaient entre 8 et 15 000 ans.

Localisation de Tecámac sur la carte de l'État du Mexique. (Photo : H. Hôtel de ville constitutionnel de Tecámac)

Quelque temps plus tard, il a été enregistré que lorsque les civilisations ont commencé à devenir sédentaires, ce sont les Olmèques et les Nahuas qui venaient respectivement du sud et de l'ouest. À proprement parler, ces cultures sont considérées comme les premières à s'installer sur le territoire.

À l'horizon classique, Tecámac, comme les villages environnants, participe activement aux échanges culturels, économiques et religieux avec la grande métropole de l'époque : Teotihuacán.

La même source détaille qu'en 1202 Tecámac a été fondée grâce aux Mexicas, car c'était l'un des premiers endroits qu'ils ont trouvés lors de leur pèlerinage pour trouver la « ville parfaite » et ont trouvé le grand Mexique-Tenochtitlan.

En raison du manque d'unité des habitants, les soi-disant Aztèques, ils n'ont eu aucune difficulté majeure à s'approprier cette zone. Cependant, jusqu'en 1395, le nom Tecámac est apparu pour la première fois dans le Codex Chimalpopoca, lorsqu'il a été mentionné que : « les Otomí de Xaltocan fuyaient constamment à Tecámac par peur des Chichimecas de Cuautitlán ».

Les Mexicas ont pris le contrôle du territoire et y ont établi le début de leur empire. (Photo : Codex florentin, XVIe siècle)

C'est ainsi que la municipalité faisait partie de l'un des empires les plus puissants de la période précolombienne. Cependant, avec l'arrivée de Hernán Cortés et la conquête de Tenochtitlan, elle fut bientôt confiée à l'Espagnol Juan González Ponce de León, décédé en 1540 et hérité de la ville à son fils Juan Ponce de Leon.

Lorsque le travail d'évangélisation a commencé, les frères augustins ont été chargés de construire la paroisse de Saint-Pierre l'Apôtre (qui a été initialement baptisée Paroisse de la Sainte Croix). Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands édifices religieux de la région.

À la fin du XVIe siècle, la Couronne espagnole a délégué l'administration à la juridiction dite de la municipalité de Santo Tomás Chiconautla. Après le déclenchement de l'indépendance, la région s'est retrouvée sans dirigeant et c'est jusqu'au 12 septembre 1825, un an après la fondation de l'État du Mexique, que la municipalité de Tecámac a été officiellement érigée.

C'est là que naquit le talentueux musicien mexicain Felipe Villanueva, responsable de l'élévation du nom du Mexique à l'étranger. Pour cette raison, le 25 avril 1944, le nom de cet artiste a été ajouté au siège municipal.

Les frères augustins ont été chargés de construire la paroisse de San Pedro Apóstol, l'un des bâtiments les plus remarquables de la municipalité. (Photo : Instagram/ @parroquiadesanpedroapostol)

Il convient de noter que les habitants ont joué un rôle important dans la Révolution mexicaine, car des personnages tels que Cirino Serna, Modesto et Emilio Soto, Jerónimo Flores, Cruz Chavez et la soldat Margarita López ont rejoint les rangs de l'Armée libératrice du Sud, dirigée par Emiliano Zapata.

D'autre part, les processus de modernisation ont débuté jusqu'en 1994 avec les premiers travaux de pavage des rues, des garnisons, des trottoirs et la construction d'écoles. Par la suite, l'autoroute fédérale Mexique-Pachuca a été remodelée pour créer le boulevard Tecámac et le contournement de Sor Juana Inés, l'hôpital régional et le parc écologique de la Sierra Hermosa ont été créés.

La ville est actuellement limitrophe des municipalités d'Ecatepec, Acolman, Coacalco, Temascalapa, Teotihuacan, Tultitlan, Zumpango et de l'État d'Hidalgo. Le site couvre un total de 156,9 km2 et, selon le dernier recensement de l'INEGI, il compte une population totale de 547 503 habitants, dont 281 983 femmes et 265 520 hommes.

