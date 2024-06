Quiénes son los cuatro rehenes rescatados por Israel tras el ataque terrorista de Hamas

Noa Argamani de 25 años, Almog Meir Jan de 21, Andrey Kozlov de 27 y Shlomi Ziv de 40

Israel celebra el regreso con vida de cuatro rehenes capturados durante un festival en la Franja de Gaza. Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov y Shlomi Ziv fueron liberados esta mañana en una operación militar especial. La noticia fue confirmada por el presidente y el primer ministro de Israel, quienes destacaron el esfuerzo y el sacrificio del equipo de rescate.

Noa Argamani, una joven de 25 años, fue vista en un impactante video siendo secuestrada en una motocicleta durante el festival de música Supernova. Su madre, gravemente enferma, había suplicado por su regreso antes de morir. “Estoy muy feliz de estar aquí”, declaró Argamani a los medios tras su liberación. Argamani había sido un rostro visible de la tragedia debido a la amplia difusión de su secuestro.

Shlomi Ziv, otro de los rehenes, rompió en llanto durante su primera videollamada con su esposa, Miran. “Mi corazón, héroe”, le dijo Miran visiblemente emocionada. Ziv fue capturado mientras trabajaba como guardia de seguridad en el festival. Durante la llamada, preguntó por su amigo Aviv Eliyahu, quien era el gerente de seguridad del evento y fue asesinado el 7 de octubre. “Hablaremos de Aviv”, respondió Miran, tratando de consolarse a sí misma y a su esposo.

El momento en que los rehenes son llevados en helicóptero de Gaza a Israel

Almog Meir Jan, de 21 años, había sido liberado de su servicio militar tan solo tres meses antes de ser capturado. Al igual que Argamani, Meir Jan fue secuestrado del mismo festival. Tanto él como su familia han expresado su alivio y agradecimiento por su liberación.

Andrey Kozlov, un inmigrante reciente que llegó a Israel hace aproximadamente año y medio, también fue rescatado. Kozlov trabajaba en la seguridad del festival y estaba entre los capturados. Su liberación fue un consuelo para la comunidad inmigrante de Israel, que ha seguido su caso con preocupación.

El momento en que los familiares se enteran de la liberación de los rehenes

Noa Argamani

La joven de 26 años fue secuestrada junto a su novio Avinatan Or mientras huía del festival de música Supernova, el 7 de octubre. Según las evaluaciones médicas iniciales, se encuentra en buenas condiciones.

Argamani, aparece en uno de los primeros vídeos de Hamas publicados durante la masacre de cientos de asistentes a la fiesta rave del desierto, sentada en la parte trasera de una motocicleta detrás de su captor gritando: “¡No me maten!”.

En el vídeo, Argamani extiende los brazos hacia su novio, Avinatan Or, que todavía está retenido por los terroristas de Hamas en Gaza.

Así fue el secuestro de Noa Argamani por terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023

La pareja había asistido al evento musical al aire libre el viernes por la noche, pero no mencionó su destino a los padres de Argamani, dijo su padre, Yaakov Argamani, en un vídeo realizado por Bring Them Home Now, la organización que maneja la prensa y los medios del gobierno israelí y familias.

“Ella me insinuó algo, ahora lo entiendo”, dijo Yaakov Argamani. “Ella dijo: ‘Abba, ¿está bien si voy a cualquier parte?’” El sábado por la mañana temprano, después de asistir a los servicios festivos, Yaakov Argamani dijo que fue a ver a Noa Argamani y Avinatan Or y vio que no estaban en su habitación.

Noa Argamani, una rehén rescatada, abraza a su padre, Yakov Argamani, después de que el ejército dijera que las fuerzas israelíes rescataron vivos a cuatro rehenes de la zona central de la Franja de Gaza, en Ramat Gan, Israel, en esta imagen obtenida por Reuters el 8 de junio de 2024. Ejército israelí/Folleto vía REUTERS

Intentó llamar a Noa, una estudiante de segundo año de la Universidad Ben Gurion, pero no pudo localizarla. Aproximadamente media hora después, antes de su captura, Avinatan llamó y les contó a los Argamani lo que había sucedido en la fiesta del desierto a la que asistieron cientos de jóvenes israelíes.

Noa Argamani es abrazada por su padre tras ser rescatada por el Ejército israelí

“Trabajé y luché duro para tener una hija”, dijo Argamani, llorando, sentado junto a su esposa, Leora, que lucha contra el cáncer.

Las imágenes de Hamás que aparecieron más tarde ese mismo día mostraban a Argamani retenida en Gaza, bebiendo de un vaso de agua.

“Es un crimen mundial”, afirmó Leora Argamani. “Tiene 26 años, le encantan las fiestas y la vida, no hizo nada malo. Ayúdanos.”

Shlomi Ziv

Fue secuestrado por Hamas durante el ataque al festival de música Supernova cerca del Kibbutz Re’im. Las primeras evaluaciones médicas indican que Ziv, de 41 años, se encuentra en buenas condiciones.

Ziv era formaba parte del equipo de seguridad en el festival del desierto. Adi Kikozashvili, una de sus hermanas, narró que habló con él por última vez a las 7:30 de la mañana; aunque había sirenas de cohetes entrantes y disparos, él y su equipo estaban intentando regresar a casa.

Shlomi Ziv, un rehén rescatado abraza a sus seres queridos, después de que el ejército dijera que las fuerzas israelíes rescataron vivos a cuatro rehenes del centro de la Franja de Gaza, en Ramat Gan, Israel, en esta imagen obtenida por Reuters el 8 de junio de 2024. Ejército israelí /Folleto vía REUTERS

Ziv estaba trabajando sin municiones en el festival y trataba de salir del área en medio de un atasco de autos. Su última comunicación fue con su otra hermana, Revital, diciéndole: “Te llamaré”, mientras respiraba con dificultad. Su familia no comprendía la magnitud del ataque en ese momento, como explicó Adi Kikozashvili, quien indicó que el evento dejó un trauma duradero.

Shlomi Ziv asistió al festival junto con Aviv Eliyahu, director de seguridad del evento y pariente de su esposa, y Jake Marlowe, amigo de la familia, quienes lamentablemente fueron asesinados durante el ataque. Pasó un tiempo considerable antes de que Miran, la esposa de Ziv, fuera informada oficialmente de que su esposo estaba cautivo en Gaza.

El momento en que los familiares se enteran de la liberación de los rehenes

Las hermanas de Ziv describieron a Shlomi como un hermano mayor típico, siempre dispuesto a ayudar y conocido por su sonrisa. Adi Kikozashvili expresó confusión y angustia por el suceso, cuestionando la realidad que estaban enfrentando después del ataque y la captura de su hermano.

Almog Meir Jan

Almog Meir Jan, quien tras su rescate se encuentra en buenas condiciones, fue tomado como rehén durante el festival de música “Supernova”, celebrado cerca de Re’im. En un vídeo difundido por Hamas, Almog fue visto por última vez a las 12:30 p.m.

La confirmación del secuestro llegó el 12 de octubre de 2023, cuando el ejército israelí identificó a Almog en el vídeo. Su familia también lo reconoció, especialmente su tío, Aviram Meir, quien expresó, “Ves a cinco niños pequeños, algunos atados, todos asustados, y ves claramente a Almog”. Almog se encontraba en la Franja de Gaza desde entonces. Aviram añadió, “mi hermana está en su casa, rodeada de amigos todo el tiempo, contando su historia, mostrando sus fotografías al mundo”.

Almog Meir Jan, un rehén liberado reacciona, después de que el ejército dijera que las fuerzas israelíes han rescatado con vida a cuatro rehenes del centro de la Franja de Gaza el sábado, en Ramat Gan, Israel June 8, 2024. REUTERS/Marko Djurica

Antes de su captura, Almog había pasado la noche del viernes con sus abuelos en Or Yehuda, ayudando a su abuela a bañar a su abuelo de 87 años, quien recientemente se había sometido a una operación de espalda. La familiaridad de estos momentos contrastaba con el peligro inminente que se presentó el día siguiente. Su madre, Orit Meir, recibió una llamada telefónica de Almog a las 7:45 a.m. del sábado, durante la cual él le dijo: “Están disparando, están disparando”. Fue la última comunicación directa que tuvo con su hijo.

El día del ataque, Almog había intentado escapar subiendo al auto de un amigo. Sin embargo, tras recibir disparos, no lograron huir. La familia se enteró de estos detalles a través de una llamada del amigo de Almog a sus propios padres. Ambos jóvenes salieron corriendo del coche; posteriormente, Almog fue visto en un vídeo difundido por Hamás, confirmando su localización en Gaza.

La familia Meir se encuentra en constante comunicación con otras familias que también tienen parientes desaparecidos y trabajan estrechamente con el gobierno y organizaciones de apoyo. Según Aviram Meir, la familia ha estado en contacto regular con Simcha Goldin, cuyo hijo Hadar Goldin fue asesinado durante la Guerra de Gaza de 2014. El cuerpo de Hadar fue tomado por combatientes de Hamás y nunca regresó, lo que aporta una perspectiva adicional al dolor y la incertidumbre que enfrentan.

Almog Meir Jan, un rehén rescatado abraza a sus seres queridos, después de que el ejército dijera que las fuerzas israelíes rescataron vivos a cuatro rehenes del centro de la Franja de Gaza, en Ramat Gan, Israel, en esta imagen obtenida por Reuters el 8 de junio de 2024. Ejército israelí /Folleto vía Reuters

La noticia del rescate ha dado aliento a la familia Meir, quienes desde hace meses trabajan incansablemente para mantener viva la esperanza de reunirse con Almog. Su tío Aviram destacó en varias ocasiones la personalidad de Almog, describiéndolo como un “tipo amante de la diversión, se toma la vida a la ligera”. Almog había sido liberado de su servicio militar tres meses antes de su captura y tenía previstos planes para comenzar a trabajar en Ness Israel el 8 de octubre.

Con la operación de rescate completada, la atención médica inicial reporta que Almog está en buen estado. Esta noticia ha sido recibida con gran alivio por su familia y amigos, quienes durante meses buscaron cualquier información y apoyo disponible. El rescate es también un testimonio del continuo esfuerzo y las complicadas operaciones llevadas a cabo en zonas de conflicto.

Andrey Kozlov

Es un migrante ruso-israelí de 27 años, trabajaba como guardia de seguridad en el Festival de Música Supernova. Las primeras evaluaciones médicas indican que se encuentra en buenas condiciones. Andrey Kozlov se trasladó a Israel desde San Petersburgo, Rusia, hace aproximadamente un año y medio y había estado participando en un programa de pasantías denominado Masa.

Andrey Kozlov, un rehén liberado, reacciona después de que los militares dijeran que las fuerzas israelíes rescataron vivos a cuatro rehenes de la Franja de Gaza central el sábado, en Ramat Gan, Israel, 8 de junio de 2024. REUTERS/Marko Djurica

“Escuché disparos a mi alrededor”, comentó Kozlov en un mensaje de texto a su padre durante el asalto de Hamas. A las 9 de la mañana de ese día fue la última vez que se tuvo noticias directas de él. También tuvo tiempo de enviar mensajes de WhatsApp a sus amigos, informándoles que no tenía dónde esconderse mientras los hombres armados asaltaban la fiesta y asesinaban a unas 350 personas, además de tomar a decenas como rehenes.

Kozlov había descrito a sus amigos que llevaba una camiseta negra y zapatillas Vans negras al momento de la captura. Originario de San Petersburgo, decidió mudarse a Israel, donde vivía con amigos en Rishon Lezion, en las afueras de Tel Aviv. Aunque no tiene familia directa en Israel, su madre viajó al país después de que él fuera secuestrado. “Estaba muy feliz de vivir en Israel”, dijo su novia, Jennifer Master, al dar detalles sobre su vida en su nuevo hogar.

Andrey Kozlov, un rehén rescatado, reacciona mientras usa su teléfono, después de que el ejército dijera que las fuerzas israelíes rescataron vivos a cuatro rehenes de la zona central de la Franja de Gaza, en Ramat Gan, Israel, en esta imagen obtenida por Reuters el 8 de junio de 2024. Ejército israelí/Folleto vía REUTERS

Tras el ataque, no hubo información sobre el paradero de los rehenes por varias semanas. Sin embargo, tres semanas después de su secuestro, se notificó a la familia y los amigos de Kozlov que era considerado rehén en Gaza. Esta información fue un golpe duro para sus allegados, quienes se mantuvieron con esperanzas de un rescate eficaz.

La operación de rescate no estuvo exenta de dificultades. Un oficial israelí resultó gravemente herido durante el operativo realizado a plena luz del día en Gaza. Las autoridades israelíes destacaron el coraje del equipo de rescate y señalaron que estos esfuerzos son parte de una misión continua para asegurar la liberación de otros rehenes aún en cautividad.

Las imágenes de la liberación de los rehenes y sus primeras interacciones con sus familiares han conmovido a la nación. La entrevista con Noa Argamani ha sido especialmente emotiva debido a la visibilidad de su caso. “Estoy muy feliz de estar aquí”, repitió Argamani, agradeciendo a las fuerzas de seguridad por su valentía.

El momento en que los rehenes rescatados llegan a Israel

El rescate de los cuatro rehenes es considerado un triunfo significativo para las fuerzas de defensa de Israel, aunque también pone de relieve las complejidades y los desafíos que enfrentan en la región. La recuperación de estos individuos, aunque motivo de júbilo, es solo una parte de un conflicto mucho más amplio y persistente.

El Primer Ministro expresó su apoyo a las familias de los rehenes que aún permanecen en poder de grupos armados en Gaza y aseguró que continuarán realizando todos los esfuerzos posibles para garantizar su regreso seguro.