Pour abus sexuels aggravés, le bureau du procureur a inculpé l'ancien directeur du magasin Koaj à Bogotá

Brayan Smith Medina Rueda, ancien directeur d'un magasin Koaj situé dans le sud de la capitale de la république, a été inculpé de crimes d'actes sexuels violents aggravés (attouchements sexuels non consensuels) et de harcèlement sexuel par le bureau du procureur général.

Dans un communiqué publié lundi dernier, le procureur a expliqué que, selon le Code pénal colombien, les actes sexuels violents peuvent être condamnés à des peines allant de 8 à 16 ans de prison, tandis que le harcèlement sexuel est passible de 1 à 3 ans de prison, ce qui pourrait entraîner une peine de plus de 20 ans pour Medina Rueda.

Selon ce qui précède, Brayan Smith Medina Rueda aurait touché à tort Juana Camila Pérez Amazo, conseillère commerciale au magasin Koaj du centre commercial Gran Plaza Bosa, où il travaillait comme gérant.

Le corps accusateur souligne qu'il existe des preuves que l'accusé a menacé la femme d'être congédiée, après qu'elle ait refusé de répondre à ses avances.

En outre, elle a souligné que la femme souffrait de dépression et d'une tentative de suicide, elle devait donc être médicamentée pour contrôler sa situation émotionnelle. Juana Camila Pérez Amazo a rendu compte de son état mental et physique lors d'une audience devant la 22e Cour de contrôle des garanties à Bogotá.

Le procureur en charge de l'affaire a déclaré que, dans cette affaire, la peine infligée à Medina Rueda pouvait aller de 10 à 24 ans de prison.

L'accusé a nié les accusations.

L'avocate de Juana Camila Pérez invite à ne pas laisser la plaignante tranquille, qui dénonçait son cas depuis un an et demi.

L'avocat Juan José Castro Muñoz s'est entretenu exclusivement avec INFOBAE COLOMBIA, qui a entendu parler du cas de Juana Camila Pérez via les réseaux sociaux, dont il est un utilisateur actif.

Un ami du plaignant l'a contacté et lui a parlé de l'affaire délicate : le travailleur de Koaj des centres commerciaux Gran Plaza Bosa et Mercurio avait signalé un cas de harcèlement sexuel pendant dix-huit mois et un autre cas de travail pendant un an.

Les auteurs présumés, Brayan Smith Medina et Bernardo Medina, étaient liés en tant que gérants du magasin de vêtements susmentionné, l'un des plus connus du pays. Cependant, l'avocat souligne également que les supérieurs de ces personnes savaient ce que souffraient Juana Camila et d'autres employés, mais la seule mesure pertinente qu'ils ont prise a été de déplacer Perez du lieu de travail.

Selon le plaignant, le premier a abusé de sa position de pouvoir pour promouvoir des moments de solitude et toucher son corps sans son consentement. La seconde l'a forcée à travailler malgré des symptômes modérés de covid-19 et un test positif. Après s'être rétablie, à titre de punition pour avoir signalé cette irrégularité, elle a été forcée de faire des travaux pénibles et des heures supplémentaires sans rémunération.

La jeune femme a commencé à souffrir de ces problèmes à l'âge de 18 ans et aujourd'hui, selon l'avocat Castro, elle souffre de problèmes physiques et psychologiques dus au stress et aux abus. Incapable de réaliser quoi que ce soit via le canal régulier, il a signalé son cas sur son compte Instagram le 27 janvier et est devenu viral.

Suite à la dénonciation du cas de Juana, une tempête de soutien et des rapports de cas similaires ont surgi dans la même entreprise. Le résultat effectif au sein de l'entreprise n'a été que de sanctionner les personnes impliquées pendant trois jours, mais la sanction sociale à l'extérieur a été écrasante.

