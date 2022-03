Pedro Castillo après le rejet de la proposition de vacance de poste : « J'appelle tout le monde à fermer cette page »

Peruvian President Pedro Castillo addresses congress as he faces an impeachment vote, in Lima, Peru March 28, 2022. Ernesto Arias/Peru's Congress of the Republic/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Ce lundi, après près de 8 heures au Congrès de la République, il a été décidé que le président de la République, Pedro Castillo, ne serait pas libéré. C'est pourquoi le président, Pedro Castillo, s'est félicité du fait que « la sagesse, la responsabilité et la démocratie » ont prévalu, après que le Congrès eut rejeté la motion de vacance contre lui.

« Je me réjouis que la sagesse, la responsabilité et la démocratie aient pris le pas. Je reconnais les parlementaires qui ont voté contre le poste vacant et je respecte la décision de ceux qui l'ont fait. J'appelle tout le monde à fermer cette page et à travailler ensemble pour relever les grands défis du pays », a écrit le président de la République du Pérou, Pedro Castillo.

Et, comme on le rappelle, par 55 voix pour, 54 contre et 19 abstentions, la représentation nationale a rejeté la proposition multipartite visant à destituer Pedro Castillo Terrones de ses fonctions.

Qui était à l'origine de ce poste vacant ?

La motion de vacance a été promue par Jorge Montoya (Renouveau populaire) et a reçu la signature de 50 législateurs des bancs Renouveau populaire, Fuerza Popular, Somos Peru, Avanza Pais, Podemos Pérou et Alianza para el Progreso.

Il s'agissait de la deuxième tentative visant à destituer Pedro Castillo de la présidence de la République, dans un contexte de frictions constantes entre l'exécutif et le législatif depuis que le président a pris la tête du gouvernement le 28 juillet dernier.

En décembre 2021, une première motion de vacance annoncée par Patricia Chirinos (Avanza Pais) a été soulevée avec le soutien de 29 parlementaires de différents groupes politiques. Il n'a toutefois pas obtenu les 52 voix nécessaires à son admission.

Qu'a dit Pedro Castillo lorsqu'il est apparu au congrès ?

Au cours de sa défense, le président de la République Pedro Castillo Terrones a affirmé que la demande de vacance de poste contre lui n'a aucun fondement factuel et qu'elle était basée sur des « rapports journalistiques biaisés » qui ne présentent pas de preuves pour prouver les crimes.

« La motion a été présentée principalement sur la base de reportages journalistiques biaisés, contradictoires et non corroborés. Il n'existe aucune preuve d'irrégularité. Cette requête est le meilleur exemple de la façon dont le procès des médias a réussi à faire admettre une motion de vacance de poste », a-t-il dit.

« Dans cette enceinte, je vais répéter ce que nos ancêtres Quechua ont dit avant d'entreprendre une grande tâche : Huk umalla huk sunquilla et huk maquilla ! Une force, un cœur et une direction ! Messieurs les membres du Congrès, je vous demande : votez pour la démocratie, votez pour le Pérou, votez contre l'instabilité », a déclaré le président péruvien.

