« Gianluca Lapadula est un joueur qui se démarque dans les matches les plus importants », déclare son ancien entraîneur à Pescara

Il y a environ 7 ans, Gianluca Lapadula portait le maillot de Pescara Calcio 1936, où il a marqué le plus de buts (30 ) en 44 matchs. Cette équipe a changé sa vie et a pris un virage à 180 degrés, puisque le fait d'être buteur lui a valu de signer pour le puissant AC Milan.

L'attaquant actuel de l'équipe nationale péruvienne, Gianluca Lapadula, avait à Massimo Oddo, le entraîneur qui a fait ressortir son côté marqueur. La balle reliant « Lapagol » a gonflé les filets. Cette performance a poussé son équipe à disputer les play-offs, en 2016, en remportant Trapani, après avoir pris un avantage global de 3-1.

C'est pourquoi, dans les heures qui ont suivi le duel contre le Paraguay, Infobae a appelé Massimo Oddo, ancien DT de Pescara, pourquoi j'ai parlé de Gianluca Lapadula, son fils, comme il nous le dit.

Que vous souvenez-vous de Gianluca Lapadula quand vous l'avez dirigé vers Pescara ?

Quand Gianluca Lapadula arrive à Pescara, il vient de la série C, alors sa plus grande vertu à cette époque était le désir d'y arriver, la faim de jouer dans une catégorie supérieure qui était la série B et aussi de conquérir la série A comme il l'a fait.

Lorsque vous dirigiez Pescara, l'entraîneur péruvien Ricardo Gareca s'est rendu en Italie pour rencontrer Gianluca Lapadula, avez-vous parlé à l'entraîneur péruvien ?

C'est vrai, je me souviens que Ricardo Gareca est venu à Pescara, mais je n'ai pas eu l'occasion de lui parler. À ce moment-là, il aurait aimé être appelé, mais nous étions en séries éliminatoires et à ce moment-là nous jouions pour la Serie A et il a préféré céder pour aider Pescara à grimper en Serie A.

Vous avez suivi la carrière de Gianluca Lapadula, comment pensez-vous que cela s'est passé ?

Pour moi, il est comme un fils, je l'ai presque grandi, ou peut-être que j'ai été l'un de ses parents, donc j'aime toujours le suivre, bien qu'il m'appelle souvent. Et il a fait une course un peu comme ça, dans le sens où si on regarde où il était, il a fait une belle course, il a réussi à gagner la Serie A par but, Milan, une équipe importante, l'équipe péruvienne, qui est donc une équipe importante. Ensuite, il a probablement eu une belle carrière.

Ce mardi, le Pérou joue sa dernière chance de se qualifier pour la Coupe du monde, pensez-vous que Lapadula sera celui qui marquera et donnera ce but à la nation péruvienne ?

Que puis-je vous dire à propos de Gianluca Lapadula, comme je l'ai dit en premier, il s'exalte dans les matches importants. De plus, il a la possibilité de rapprocher son équipe d'une coupe du monde et c'est une occasion unique, une chance très importante et ensuite il doit tout donner de lui-même à ses coéquipiers pour atteindre cet objectif.

Comment Gianluca Lapadula a-t-il d'autre ?

Quand Gianluca joue, je pense que c'est un joueur qui excelle dans les matches les plus importants, et le match de demain (aujourd'hui) sera crucial pour son équipe, c'est sans aucun doute un joueur qui peut bien faire.

On vérifie les statistiques et Gianluca Lapadula, sous ses ordres, a marqué le plus de buts en tant que footballeur professionnel, qu'en a-t-il fait ?

Il a marqué 30 buts si je ne me trompe pas ou 32 buts, quelque chose comme ça, parce que c'était un joueur fort cette année-là, il avait une grande conscience et il avait derrière une équipe jeune, mais très forte qui l'a mis en position de marquer de nombreux buts.

Une anecdote dont tu te souviens avec Gianluca Lapadula ?

Une très belle anecdote à propos de Gianluca Lapadula est qu'avant de venir à Pescara, de nombreuses équipes les recherchaient. Donc, il m'a parlé au fur et à mesure qu'il parlait, j'imagine avec tant d'autres entraîneurs et la plus chose dont je me souviens, c'est qu'il veut savoir à quel poste il jouait parce qu'il était terrifié d'aller dans une équipe où il trouverait un entraîneur qui le mettrait à jouer à l'extérieur, à la place, il me dit : « professeur je veux faire le premier conseil », je lui ai dit : « Cherchez je suis le seul gros point parce que nous avons joué avec deux ou trois milieux de terrain et il était sur le bout. Il en est donc convaincu et accepte de se rendre à Pescara.

Comment décrivez-vous le côté humain de Gianluca Lapadula ?

Gianluca est un très bon garçon, un leader d'un point de vue humain, un garçon qui a commencé par le bas et qui a eu une grande humilité, qui lui a permis d'atteindre le sommet.

