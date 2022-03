Lidia Avila s'est souvenue de sa fille Sophia pour ce qui aurait été son 13e anniversaire

Le 24 mars, Lidia Ávila a partagé une photo inédite de sa bébé Sophia, qui était sa première fille et est décédée quelques mois après sa naissance.

Comme elle le fait habituellement année après année, Lidia Avila a partagé une nouvelle image de sa première fille, Sophia. Chaque 24 mars, la chanteuse d'OV7 célèbre le fait que sa fille aurait terminé une autre année de vie. À cette occasion, il a posté l'image sur son compte Instagram avec un petit message tendre.

Il a accompagné ses hashtags de publication qui disent « bientôt nous nous reverrons », « mon guerrier », « mon morceau de paradis ».

Sophia aurait eu 13 ans en 2022 (Photo : Instagram/ @lidiaavila)

À plusieurs reprises, Ávila a avoué que pour elle, le 24 mars était un jour doux-amer, car elle célèbre la naissance de Sophia avec ses enfants et son mari, mais il n'y a aucun jour où elle ne se souvient pas d'elle et regrette de ne plus être avec elle.

L'an dernier, alors que Sophia aurait eu 12 ans, Lidia s'est souvenue qu'elle exprimait quels étaient ses sentiments ces jours-ci. Il a expliqué que, puisqu'il se souvient de sa fille avec amour, il ne pleure pas, espérant qu'à un moment donné et sur un autre plan existentiel, ils se retrouveraient.

« Aujourd'hui, je ne pleure pas mon enfant, aujourd'hui j'ai le sourire aux lèvres parce que je me souviens de toi de cette façon, parce qu'aujourd'hui je te porte dans mon esprit et dans mon cœur, je suis sûr que nous nous reverrons pour chanter et nous tenir les uns les autres pour l'éternité. Joyeux anniversaire, ma fille, le paradis se fête. JE T'AIME ! ! ! » , a écrit Lidia.

À cette occasion, il a partagé une vidéo inédite du bébé, qui lui a souri quand il l'a vue s'approcher et a fait des bruits lorsque le chanteur l'a accueillie.

Lidia publie ces messages en hommage à sa fille (Photo : Instagram/ @lidiaavila)

Dans une interview accordée à People en Español, Lidia a avoué que la perte de sa fille est quelque chose qu'elle ne surmontera jamais car c'est une douleur très profonde qu'elle vit en tant que mère, mais elle a appris à vivre avec, ce qui lui a permis d'y faire face au fil des ans. « Ce n'est pas que vous le surmontez, vous apprenez à vivre avec. Perdre un enfant, je pense, est la pire douleur qu'une mère puisse subir », a-t-elle dit.

La membre d'OV7 s'est montrée ouverte sur la mort de sa première fille, elle a donc encouragé d'autres femmes qui ont vécu la même chose à se battre pour prendre de l'avance. Ávila a avoué qu'il y a des jours où il plonge dans la douleur, mais il a compris qu'il vaut la peine de demander de l'aide et de faire face à la perte.

Dans une interview accordée à Yordi Rosado, la chanteuse a avoué avoir demandé à Dieu de prendre sa fille, car de jour en jour, elle a vu à quel point elle s'est battue pour sa vie (Photo : Instagram/ @lidiaavila)

Lidia a partagé qu'après la naissance de son deuxième enfant, Erik, elle avait très peur qu'il meure, car elle ne pouvait pas surmonter la mort de Sophia. Cependant, elle considère qu'elle est quelqu'un d'autre après son premier bébé et est reconnaissante des enseignements qu'elle lui a donnés au cours des six mois qu'elle a passés avec elle.

Sophia est morte parce que quelques semaines après sa naissance, elle a développé des complications intestinales, ce qui l'a empêchée d'absorber la nourriture et les nutriments nécessaires pour survivre.

