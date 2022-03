Comment le Pérou doit-il affronter le duel contre le Paraguay ? Deux anciennes sélections répondent

La dernière date des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde au Qatar est arrivée et ce mardi 29 mars, l'équipe nationale péruvienne accueille son homologue paraguayen dans un match qui aura l'attention de plusieurs fans à une date décisive.

Le match aura lieu au stade national de Lima. La dernière fois que le Pérou contre le Paraguay, c'était le 2 juillet 2021 dans un duel qui s'est terminé à égalité 3-3 en quatre-vingt-dix minutes et qui a été défini à partir des pénalités avec une victoire pour les Péruviens.

Le match entre Blanquirroja et Albirroja est programmé à partir de 18h30 heure péruvienne, 20h30 heure du Paraguay et aura lieu au stade national.

Infobae a donc contacté Miguel Rebosio et Pablo Zegarra, anciens joueurs de l'équipe nationale péruvienne, qui ont analysé le dernier match des qualifications du Qatar 2022.

MIGUEL REBOSIO

L'ancien défenseur de l'équipe nationale péruvienne nous explique comment le Pérou devrait s'il veut atteindre le repêchage avant la Coupe du monde 2022 au Qatar. « Le Paraguay n'a rien à perdre, le Pérou doit tout faire, évidemment avec beaucoup d'intelligence et ne pas se négliger. Dès la première minute, le Pérou doit partir à la recherche du but, comme je vous le dis, le Paraguay n'a rien à perdre et il sera détendu et calme », a déclaré Rebosio à Infobae.

Pour Rebosio, la mentalité avec laquelle le bicolore sortira sera importante pour atteindre l'objectif contre le Paraguay. « De son côté, le Pérou doit oublier ce qui s'est passé à Montevideo, c'est une question passée, la puce doit être impliquée, où ils doivent se battre pour ce repêchage de la Coupe du monde », a-t-il dit.

PABLO ZEGARRA

De son côté, Pablo Zegarra affirme que le Pérou doit oublier le mouvement controversé et se concentrer pour atteindre l'objectif contre le Paraguay. « Il est clair que tout ce dont nous parlons, c'est de jouer une seule fois, n'est-ce pas ? Plus pas dans le jeu auquel le Pérou a joué, mais il y a sûrement le travail du commandement technique, en tournant cette page et en se concentrant sur ce qui s'en vient, ce qui est important et en se concentrant sur un match définitif contre le Paraguay. Nous avons la possibilité de gagner dans un cadre idéal, en jouant à la maison, avec notre public et ce sera sûrement un facteur très important », a-t-il déclaré à Infobae.

L'ancien entraîneur du Sporting Cristal est confiant que Ricardo Gareca et son commandement technique de l'équipe nationale péruvienne travaillent déjà sur la question mentale pour atteindre l'objectif ce mardi contre le Paraguay. « L'équipe interne a sûrement tourné la page et mardi, nous serons certainement très clairs sur ce qui doit être fait pour obtenir ce résultat positif qui garantira notre victoire et nous qualifiera pour ce repêchage, en vue de la Coupe du monde », a déclaré Pablo Zegarra.

