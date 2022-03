Voca 7 : Sheinbaum a assuré que le gouvernement du CDMX soutiendra un jeune homme prétendument agressé sexuellement

La chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, a indiqué que son administration apportera un soutien aux jeunes femme qui aurait été agressée sexuellement à proximité du Voca 7 de l'Institut national polytechnique (IPN) le 22 mars.

Bien que le bureau du procureur général de la ville de Mexico (FGJCDMX) ait récemment indiqué qu'une trousse d'enquête avait été ouverte après qu'un parent de l'étudiant soit venu signaler l'événement tragique, le président de la capitale leur a demandé de s'adresser aux autorités.

« Qu'ils s'adressent au bureau du procureur général de Mexico, je suis sûr que la procureure avec sa sensibilité, avec sa vision du genre, avec son féminisme s'occupera d'eux et il y a une intégrité des soins dans laquelle ils peuvent approcher tous les étudiants et toutes les jeunes femmes », a commenté le chef du gouvernement de la capitale du pays.

Sheinbaum Pardo a également approuvé son soutien à toutes les jeunes femmes qui ont subi n'importe quel type d'agression ou d'abus sexuel.

C'est le 22 mars que le viol présumé d'un étudiant de l'IPN a été annoncé (Photo : MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

« S'il y a eu un abus, il faut toujours être du côté de la victime, car peu importe ce que vous avez ingéré, il y a eu des abus sexuels et il y a tout le soutien aux jeunes filles qui, peu importe qu'elles aient bu ou ingéré quoi que ce soit, la maltraitance est un abus et, là, il faut toujours être sur le côté des victimes et il faut que justice soit faite », a déclaré Claudia Sheinbaum.

Toutefois, la chef du gouvernement a déclaré qu'elle se tiendrait au courant du processus d'enquête et aussi de l'éventuelle saisie des installations de l'établissement d'enseignement. En outre, des étudiants ont manifesté devant la Direction générale de l'Institut dans l'après-midi du vendredi 25 mars ; parmi leurs demandes figurait l'installation d'une table de dialogue dans laquelle le directeur de l'IPN, Arturo Reyes Sandoval, était présent.

Après avoir trouvé les portes de Zacatenco munies de chaînes et de cadenas, les jeunes sont entrés de force et ont placé une corde à linge avec des plaintes pour harcèlement sexuel dans les différents campus de l'IPN.

Dans un communiqué de presse partagé sur ses réseaux sociaux le 23 mars, l'Institut a déclaré qu'après avoir interrogé les personnes impliquées, il avait été déterminé que « le crime présumé n'existait pas ». Cependant, il a réitéré son engagement à continuer d'appliquer des procédures pour s'assurer que des espaces égaux et inclusifs sont disponibles pour la communauté polytechnique.

La déclaration de l'IPN suite à l'agression sexuelle présumée d'un mineur dans l'une de ses écoles (Photo : Twitter)

Le même jour, le parquet a déclaré que l'étudiante avait déclaré qu'elle n'avait été victime d'aucun crime et ne souhaitait pas d'intervention psychologique.

Selon des informations préliminaires, la jeune femme se trouvait dans les toilettes de l'établissement situé dans le bureau du maire d'Iztapalapa, prétendument sous l'emprise de boissons alcoolisées et souffrant de douleurs au ventre. Sa mère est donc venue se présenter le 22 mars. Le bureau du procureur a également déclaré que la victime présumée avait décidé de ne pas subir d'intervention psychologique.

Le bureau du procureur du CDMX a ouvert un dossier d'enquête après qu'un parent de la jeune femme a déposé la plainte (Photo : Cuartoscuro)

« L'enquête a été déposée auprès du procureur chargé des enquêtes sur les crimes sexuels, cependant, étant donné que la personne faisant l'objet de l'enquête est mineure, elle sera renvoyée au bureau du procureur spécialisé pour la justice pénale pour adolescents. Il convient de noter que les deux procureurs sont rattachés à la coordination générale des enquêtes sur les crimes sexistes et des soins aux victimes », a déclaré le Bureau du Procureur.

Pendant ce temps, les agents poursuivent leurs enquêtes médicales et chimiques, y compris le personnel de la Coordination générale des enquêtes médico-légales et des services d'experts. Pour sa part, la police d'enquête s'est rendue sur les lieux.

