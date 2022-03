Qui était Joceline Quintana, la reine de beauté victime d'un féminicide à Aguascalientes

Joceline Quintana Guardado avait 19 ans et étudiait à l'université britannique de l'État d'Aguascalientes. La jeune femme a été victime d'un fémicide le 24 mars après un braquage de pas plus de 3 000 pesos, un montant qu'elle aidait à rassembler pour les prochaines festivités ejidales de Santa María de Gallardo, une démarcation à l'est de Los Troncones et près de La Dichosa.

Il est à noter qu'en 2019, Joceline a été couronnée reine de beauté de Santa Maria de Gallardo, de sorte que son féminicide a choqué toute sa communauté ; en outre, un de ses proches s'est entretenu avec un média local et l'a décrite comme « une bonne fille ».

Joceline Quintana était très aimée dans sa communauté Photo : Facebook/Ejidales Fiestas « Santa María de Gallardo »

L'affection que tous ses voisins avaient suscitée une profonde solidarité, alors que la maquilleuse Heidy Jiménez a organisé une collecte pour payer les frais funéraires de la reine de beauté : « Celui qui aime soutenir est laissé ce compte de cœur, nous vous remercions pour des informations au 4493467999 au nom de Carmen Quintana Jimenez Tia de Joceline SHARE », a écrit la styliste sur son compte Facebook.

Par le biais d'une déclaration sur sa page Facebook, l'Université britannique d'Aguascalientes a regretté les actes violents commis contre son étudiant et s'est jointe à l'appel à la justice, adressant également ses condoléances aux proches et aux proches de la jeune femme. D'autre part, le Collectif féministe Aguascalientes a convoqué deux mobilisations pour protester contre le féminicide de la reine de beauté et demander aux autorités de résoudre l'affaire.

C'est la déclaration partagée par son établissement d'enseignement (Photo : Facebook/UniversityBritanicaMX)

Selon divers médias locaux, les personnes participant à l'une des mobilisations ont bloqué l'autoroute 25, averties qu'elles intensifieront leur désaccord si les autorités ne résolvent pas le crime et ne garantissent pas la protection de la communauté.

Selon certaines informations, le corps de la jeune femme a été retrouvé par un de ses voisins à la porte de sa maison ; c'est vers 10h30 que la résidente de cette communauté l'a vue par terre et avec des signes évidents de violence, si bien qu'elle a immédiatement prévenu de l'attaque.

C'était la démonstration de la reine de beauté (Photo : Twitter/ @ElOjodeAgs)

Les personnes présentes ont bloqué la route pour manifester (Photo : Twitter/ @ElOjodeAgs)

Selon le chef du procureur général d'Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, cette agence a déjà identifié la personne qui aurait tué la jeune femme dans sa propre maison, marquée du numéro 305 sur la Calle 26 de Noviembre.

« Nous avons déjà connaissance de la personne, nous savons que c'était une personne proche de la famille de la victime... en ce moment nous ne l'avons pas comme tel détenu... mais nous l'avons joignable pour pouvoir exécuter le mandat d'arrêt », a déclaré Jesús Figueroa le 25 mars.

Il n'y a toujours pas de mandat d'arrêt pour le féminicide présumé de la jeune fille (Photo : Facebook/Joceline Quintana)

Apparemment, c'est un ami de Joceline qui s'est disputé avec elle au sujet de l'argent et l'a poignardée à mort par la suite, bien qu'ils n'aient pas été impliqués romantiquement mais amicaux, le cas de la jeune femme a été classé comme féminicide en raison de la proximité entre l'agresseur présumé et la victime.

« Une arme tranchante a été utilisée et il y avait également une relation victime-auteur, il n'y avait pas de relation amoureuse, mais il y avait une relation amicale », a expliqué le parquet lors d'une conférence de presse. Le fémicide de Joceline s'est produit alors qu'elle se préparait à aller à l'université, ses parents travaillaient et son frère cadet était au lycée.

Le féminicide de la reine de beauté a choqué la communauté de Santa María de Gallardo (Photo : Facebook/Festivales-Ejidales-Santa-María-de-Gallardo)

Le chef du bureau du procureur général d'Aguascalientes a également indiqué que le processus commencerait immédiatement : « Je pense que la même semaine, nous aurons l'audience initiale où nous l'accuserons pour le type criminel de féminicide ».

Le fait que le ministère public de cet État ait déjà identifié l'agresseur probable sans l'arrêter a provoqué l'indignation de la population de Santa María de Gallardo, craignant que le fémicide présumé ne s'enfuie.

Ce sera le point de rencontre de la mobilisation du 27 mars (Photo : Facebook/La-Collectiva-Feminist-Aguascalientes)

C'est pourquoi une deuxième marche a été appelée, qui aura lieu dimanche prochain, le 27 mars à 12h30, le point de rencontre sera l'arrêt de transport en commun La Dichosa dans la communauté de Santa María de Gallardo, selon la page Facebook La Colectiva Feminista Aguascalientes.

En revanche, le chef du parquet a admis que la situation des féminicides dans l'État est délicate, puisqu'en seulement trois mois de 2022, cinq événements ont déjà été signalés, dont quatre sont en cours de procédure judiciaire, « il s'agit d'un appel à toutes les autorités et à la dynamique familiale pour analysons, portons un jugement critique sur la façon dont nous vivons ensemble, à quel point la violence est la porte pour résoudre les conflits qui nous sont présentés, notre travail en tant que bureau du procureur sera d'enquêter sur tous les faits qui se présentent », a-t-il expliqué.

