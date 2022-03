Comment préparer la meilleure recette de purée de patates douces péruvienne

La nouvelle recette du jour, et cette fois elle est très facile à préparer. C'est l'un des aliments les plus consommés au Pérou, la patate douce. Nutritif et que nous avons vu dans divers plats typiques de notre gastronomie. Maintenant, s'il y a de la purée de pommes de terre, pourquoi pas la patate douce ?

C'est le moment idéal pour mettre en pratique nos compétences culinaires et montrer que vous pouvez survivre sans avoir à acheter des aliments concentrés ou au restaurant. Par conséquent, Acomer.pe apporte la recette pour cuisiner la purée de patates douces, qui vous permettra de vous nourrir avec des nutriments pour votre corps. N'oubliez pas de prendre note de tous les ingrédients et de suivre la préparation dans l'ordre.

À la maison, il y avait des doutes sur la façon de préparer une purée de patates douces, ce qui est assez simple selon la taille de la portion, une vidéo explicative peut résoudre la question. Sans plus tarder, prenez note.

INGRÉDIENTS

- 1 kilo de patate douce sans peau

- 2 tasses d'eau chaude

- 3 unités d'anis étoilé

- 1/2 unité de zeste d'orange

- 3 unités de bâtons de cannelle

- 1/4 cuillère à café de sel

- 2 cuillères à soupe de beurre

- 4 cuillères à soupe de miel

- Noix de muscade (au goût)

- 1/2 zeste d'orange

PRÉPARATION

- Dans une casserole, mettre la patate douce sans peau, ajouter de l'eau chaude puis ajouter les unités d'anis étoilé, le zeste d'orange, 3 bâtons de cannelle et le sel pour accélérer la cuisson.

- Ensuite, commencez la cuisson pendant 20 minutes à feu moyen. Retirer le zeste d'orange, l'anis étoilé et la cannelle.

- Déchiqueter à l'aide d'un fouet, d'une fourchette ou d'une spatule. Ajoutez les 2 cuillères à soupe de beurre, laissez-le mélanger à la patate douce pour ajouter les 4 cuillères à soupe de miel.

- Vous pouvez ajouter de la noix de muscade ou du sel au goût, puis mélanger le tout pour obtenir la texture de la purée. Utilisez 1/2 zeste d'orange pour mélanger et servir chaud.

- L'étape suivante consiste à le servir dans une assiette pour le décorer avec le zeste d'orange afin qu'il lui donne une saveur particulière et que vous puissiez l'essayer.

VIDÉO EXPLICATIVE

À PROPOS DE SWEET

Selon Andina, la culture de ce tubercule originaire du Pérou remonte à environ 8 000 ans dans la région d'Ayacucho. Elle est également connue sous le nom de patate douce, patate douce, apichu (quechua) et tuctuca e tipali (aymara).

Le Centre international de la pomme de terre (CIP) conserve plus de 2 000 variétés de patates douces, dont la violette. Elle est moins sucrée que la patate douce jaune ou orange, mais sa chair est plus compacte et se caractérise par sa coloration violette ou lilas.

La principale contribution de la patate douce violette est d'être un excellent antioxydant, qui aide à combattre le stress oxydatif et le syndrome métabolique ; ainsi que d'éviter les maladies cardiovasculaires, y compris le contrôle du diabète. Par conséquent, il est recommandé de le consommer comme légume ou sucré.

D'autre part, sa polyvalence lui permet d'être planté du niveau de la mer à une altitude de 2 500 mètres, il est donc présent sur la côte péruvienne, les montagnes et la jungle.

