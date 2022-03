Les États-Unis ont averti que le plus grand nombre d'agents de renseignement russes se trouvent au Mexique

Le chef du Commandement du Nord américain a mis en garde contre la présence importante de personnel du renseignement russe au Mexique, notant son « inquiétude » face aux efforts de la Chine et de la Russie pour influencer la région des Amériques.

Glen VanHerck, qui est le chef du Commandement du Nord des États-Unis, a comparu devant le Sénat américain pour demander plus de budget et a expliqué les stratégies russes.

Le haut général américain, qui dirige également le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, a déclaré qu'il y avait des acteurs « très agressifs et actifs » dans la région de l'Amérique du Nord et des Caraïbes, et a spécifiquement mentionné le Mexique et les Bahamas.

Il a spécifiquement fait référence à l'organisation de renseignement russe GRU Reuters/Elizabeth Frantz/Photo d'archive

Jeudi, le chef de l'U.S. Le Commandement du Nord, le général Glen VanHerck, a averti les sénateurs américains que la Russie a son plus grand groupe d'agents de renseignement au Mexique parmi tous ceux qu'elle a déployés dans le monde.

C'est lors de sa plus récente audition avec le Comité des forces armées du Sénat des États-Unis que la principale organisation de renseignement en Russie, Glavnoye Razvedyvatelnoye Upravlenie, ou GRU par son acronyme, cherche à influencer au sein des États-Unis ; le Central Intelligence Department est l'armée service de renseignement mis à la disposition des forces armées de la Fédération de Russie.

Pour cela, a-t-il dit, le personnel du renseignement de Russie se serait installé au Mexique, ce qui en ferait prétendument le pays comptant le plus grand nombre de membres du GRU à la frontière avec les Etats-Unis, a indiqué Glen VanHerck.

« Je tiens à souligner que la plupart des membres du GRU dans le monde se trouvent actuellement au Mexique. Ce sont des agents des services secrets russes. Et ils surveillent de près leurs opportunités d'influence aux États-Unis. »

Le général a révélé que le Mexique abrite le plus grand nombre d'agents russes (Photo : EFE/Joebeth Terriquez)

VanHerck a accusé la Russie et la Chine de propager la désinformation et de semer la « division et la discorde interne » dans le but de saper les fondements de la démocratie américaine et des démocraties du monde entier.

La chef du Commandement du Sud, Laura Richardson, qui a également témoigné jeudi devant le Comité des services armés du Sénat, a souscrit à l'évaluation de VanHerck.

« Je suis aux commandes depuis près de cinq mois et ce qui m'a le plus impressionné, c'est la mesure dans laquelle la Chine et la Russie étendent agressivement leur influence dans notre quartier », a-t-il dit.

Richardson, qui est en charge des opérations militaires américaines dans les Caraïbes, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, a réitéré ses récentes affirmations selon lesquelles sans leadership américain et quelques investissements, « l'influence négative de la Chine dans cette région pourrait bientôt ressembler à l'influence prédatrice que ce pays a maintenant en Afrique ».

« Soyons clairs : la Chine n'investit pas, elle extrait », a-t-il souligné.

Il a ajouté que ses « plus grandes préoccupations stratégiques » sont de garder le canal de Panama et le détroit de Magellan libres et ouverts, dans l'environnement dont il a dit qu'il y avait des projets chinois.

Le général a assuré qu'il s'agissait d'une question d'influence sur son territoire. (Photo : REUTERS/Carlos Jasso)

Récemment, des députés mexicains, en particulier du banc du Mouvement de régénération nationale, ont fait état de la mise en place d'un groupe d'amitié Mexique-Russie qui a finalement été finalisé avec le soutien des alliés.

Cependant, Ken Salazar, ambassadeur américain au Mexique, a assuré qu'« il ne peut jamais arriver » que le Mexique et la Russie entretiennent des relations étroites, en raison de l'invasion perpétrée par l'armée russe sur le territoire ukrainien.

Cela est dû à la réception des députés mexicains auprès de l'ambassadeur de Russie au Mexique, Viktor Koronelli, le 23 mars à la Chambre pour créer le groupe d'amitié Mexique-Russie.

(Photo : Reuters/Gustavo Graf)

En outre, il a rappelé l'alliance que le Mexique et les États-Unis auraient démontrée pendant la Seconde Guerre mondiale contre le régime d'Adolf Hitler en Allemagne, et a lancé un appel urgent pour étendre cette union.

« Lorsqu'une famille est attaquée, la famille se joint à elle. Nous parlons ici du groupe d'amitié. Il ne peut y avoir de différence, nous devons faire ce qu'ils ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale », a-t-il conclu.

*Avec des informations de l'AFP

CONTINUEZ À LIRE :