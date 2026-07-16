Cómo se movió la fortuna de los 10 multimillonarios más ricos del planeta este día

El dinero nunca se detiene y sus fortunas tampoco (Composición fotográfica infobae)

La lucha por el trono del multimillonario más rico del mundo está más reñida que nunca este jueves 16 de julio.

Un paso en falso en la frágil economía actual puede costar miles de millones de dólares y varios lugares en este ambicioso listado.

Estos son los ganadores y perdedores del día, así como la cantidad de dinero que cambió de manos en las últimas horas.

El top 10 de los más ricos del mundo ahora

Elon Musk.

Su fortuna: $865.5B.

Cuánto cambió: -1.7%.

Valor del cambio: $15.1B.

Larry Page.

Su fortuna: $293.7B.

Cuánto cambió: 1.9%.

Valor del cambio: $5.3B.

Sergey Brin.

Su fortuna: $270.9B.

Cuánto cambió: 1.8%.

Valor del cambio: $4.9B.

Jeff Bezos.

Su fortuna: $256.8B.

Cuánto cambió: 0.1%.

Valor del cambio: $158.8M.

En un día pueden perder miles de millones de dólares (AP)

Michael Dell.

Su fortuna: $244.5B.

Cuánto cambió: 4.2%.

Valor del cambio: $9.9B.

Mark Zuckerberg.

Su fortuna: $226.7B.

Cuánto cambió: 0.6%.

Valor del cambio: $1.5B.

Jensen Huang.

Su fortuna: $183.0B.

Cuánto cambió: 4%.

Valor del cambio: $7B.

Larry Ellison.

Su fortuna: $169.7B.

Cuánto cambió: -2.4%.

Valor del cambio: $4.1B.

Bernard Arnault & family.

Su fortuna: $147.5B.

Cuánto cambió: -1.8%.

Valor del cambio: $2.6B.

Warren Buffett.

Su fortuna: $139.5B.

Cuánto cambió: -5.1%.

Valor del cambio: $7.5B.

El ranking de los más ricos del planeta se mueve constantemente (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los siguientes 20 a 25 años se transferirán más de 83 billones de dólares a nivel global, de los cuales 74 billones serán movimientos verticales (entre generaciones) y apenas 9 billones horizontales (entre cónyuges), de acuerdo con el reporte de UBS sobre riqueza global en 2025.

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Los nuevos millonarios

El ascenso de Marilyn Simons y Lyndal Stephens Greth al club de los multimillonarios ilustra la magnitud de los cambios en la riqueza global.

Simons, con 31.000 millones de dólares y Stephens Greth, con 25.800 millones, lideran la mayor ola de nuevos integrantes en la historia del ranking.

Este año, 288 figuras debutaron en el listado, procedentes de 33 países y territorios y suman en conjunto 680.000 millones de dólares, con un promedio de 2.400 millones de dólares por persona.

La edición 2025 de Forbes destaca la tendencia de riqueza creada desde cero: el 68% de los nuevos multimillonarios (196 personas) construyeron sus fortunas sin herencia. El caso más sobresaliente es el del saudí Sulaiman Al Habib, fundador de una red de hospitales privados, quien a los 73 años es el nuevo multimillonario autodidacta más rico del año, con 10.900 millones de dólares.

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Entre los más jóvenes, Alexandr Wang, cofundador de Scale AI, alcanza los mil millones a los 28 años, impulsado por la valoración de su compañía de inteligencia artificial en 61.500 millones.

Un ranking de ganadores y perdedores

El informe anual que publica UBS sobre prosperidad, reveló que tras una caída en 2022, la riqueza global volvió a crecer en 2024, superando el ritmo de 2023 (4.6% frente a 4.2% en términos de USD).

Este crecimiento no se distribuyó de manera uniforme: América lideró con un incremento superior al 11%, mientras que Asia-Pacífico (APAC) y Europa, Medio Oriente y África (EMEA) registraron aumentos menores al 3% y 0.5%, respectivamente.

El crecimiento en América se atribuye principalmente al buen desempeño de los mercados financieros estadounidenses y a la estabilidad del dólar. En contraste, regiones como Europa Occidental, Oceanía y América Latina experimentaron una reducción de riqueza en términos relativos.

En su análisis UBS muestra que, “aunque la riqueza total y la riqueza promedio por adulto han crecido, existen diferencias marcadas entre países y dentro de cada país. Por ejemplo, el año pasado más de la mitad de los mercados analizados vieron disminuir la riqueza promedio en términos reales (ajustados por inflación y en moneda local)”.

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Sin embargo, al observar la media de la riqueza, el panorama cambia, ya que en varios países creció incluso cuando el promedio cayó, lo que sugiere que el crecimiento se concentró en los segmentos medios y bajos, mientras que los más ricos experimentaron estancamiento o retroceso.