Un nouveau cycle de la compétition « The Box » Challenge a débuté ce jeudi, dans lequel les groupes se sont affrontés pour avoir gardé tout le placard pour faire face aux défis suivants et deux nouveaux membres de certaines des équipes ont été condamnés à être les nouveaux porteurs des gilets de détermination de la peine.

Cependant, les esprits étaient compliqués quelques instants avant que les équipes ne se rencontrent dans l'arène, mais dans ces moments d'anxiété et d'incertitude, une équipe a réussi à composer un nouvel hymne pour se donner des encouragements et du moral, et ainsi donner le meilleur d'elle-même dans le défi.

« Un matin dans la ville des boîtes, je me suis réveillé tôt en pensant à la compétition... test terrestre, aérien ou en piscine ou peut-être contacter Mon Dieu que sera-t-il ? , nous nous battons pour réaliser nos rêves de remporter le Challenge 2022 », ont chanté les membres de Gamma, qui ont pris pour base la chanson « Mi hermano y yo » de Los Hermanos Zuelta.

Gamma a interprété une chanson pour motiver ses membres à tout donner dans chacune des compétitions du troisième cycle. Pris depuis Canal Caracol en concert

Pour leur part, Beto et Tarzán, membres d'Alpha, essayaient de composer un rap pour leur équipe avant de participer à chacune des compétitions dans les stands.

«... Je viens raconter l'histoire d'un groupe qui, un par un, a gagné une place, avec effort, dévouement et dévouement, nous sommes l'Alpha de cœur », lit-on dans les paroles de la maison violette.

Le défi a été développé dans la boxe arc-en-ciel dans laquelle la seule règle existante est de ne jamais toucher le sol, dans lequel les challengers devaient effectuer les relais entre 3 hommes et 3 femmes de chaque équipe. Le premier obstacle qu'ils ont surmonté a été de traverser des bûches suspendues jusqu'à atteindre les murs suspendus qu'ils devaient franchir sans traverser le sol.

Concours sur la détermination de la peine et la faim. Pris depuis Canal Caracol en concert

Après cette deuxième partie de la compétition, ils ont dû se placer sur des plates-formes qui ont cédé la place à un cylindre en bois qui a cédé la place à d'autres structures métalliques sur lesquelles se trouvaient des escaliers qui ont donné naissance à une nouvelle plate-forme où ils ont trouvé une corde avec deux anneaux à chaque extrémité.

Sentence and Hunger Challenge développé dans la Box Arcoiris, un test d'air et d'habileté. Pris depuis Canal Caracol en concert

Sur cette dernière plate-forme, il y avait également des cubes et des épingles lestés auxquels la corde et les cerceaux étaient suspendus, les abaissant jusqu'à une base sur le sol et les plaçant de telle sorte qu'avec le passage de chacun des challengers, une tour se soit formée. Une fois l'emplacement du cube terminé, chaque participant est revenu au début de la piste pour laisser la place à son partenaire pour effectuer les mêmes actions.

Et bien que dans les premières minutes du défi, les équipes aient été main dans la main, Beta, qui a pris la première place et Omega à la deuxième place, profitaient des autres groupes, laissant derrière eux les challengers d'Alpha et de Gamma, qui ont malheureusement perdu la possibilité de se nourrir à nouveau. soit pour les prochaines étapes du cycle.

Emplacement des cubes dans le Défi Jugement et Faim. Pris depuis Canal Caracol en concert

« Le secret de nous, c'est la confiance que nous avons les uns envers les autres, mes coéquipiers sont tous de grands athlètes et quand il s'agit de compétition, ils donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes, quoi qu'il arrive... » , a déclaré Ceta, capitaine de la maison Beta.

La déception a été notable chez les membres de Gamma qui, en plus de regretter à nouveau la perte du bénéfice de la nourriture, ont reproché à Emily d'avoir perdu du temps à positionner le cube lors du premier quart de travail.

« Si j'ai laissé tomber le seau, ne te fais pas prendre dans lequel hijuep*ta a laissé tomber le seau, alors celui qui continue à mettre une bougie dessus, pourquoi es-tu coincé dans le seau, le seau, ce sera qu'il n'y aura plus de compagnons derrière moi... ça me met très en colère parce que j'ai fait cette erreur ou si nous ne pouvions pas ont gagné », a déclaré Emily.

Le pouvoir de condamner un homme et une femme était la responsabilité de Beta, qui a de nouveau attaqué Gamma en choisissant Skirla et Emily.

Skirla et Emily ont été condamnées par l'équipe Beta à porter le gilet de détermination de la peine. Pris depuis Canal Caracol en concert

