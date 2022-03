CDMX et Edomex : comment payer les amendes pour vérification intempestive et quels en sont les coûts

L'une des procédures les plus importantes que les automobilistes doivent effectuer est celle de la vérification du véhicule, qui doit être effectuée deux fois par an. Dans la ville de Mexico (CDMX) et dans l'État du Mexique (Edomex), cette procédure fait non seulement partie de la loi fiscale, mais c'est également un mécanisme qui a été mis en œuvre pour réduire et réglementer la pollution résultant de la circulation des voitures, du transport de passagers, du transport de marchandises et des motos.

Chaque voiture doit suivre un calendrier de vérification en fonction de ses caractéristiques afin de maintenir les essais de contrôle des émissions en ordre. Toutefois, dans le cas où le propriétaire de la voiture n'a pas effectué cette procédure en temps opportun, il peut le faire extemporanément dans les deux États.

Le coût pour effectuer la vérification obligatoire une fois qu'elle a été conclue dans le CDMX est de 1 924,40 pesos, tandis que dans Edomex, le paiement sera de 1 792 pesos. Pour pouvoir payer le montant de la vérification du véhicule dans la capitale, vous devez effectuer la procédure suivante :

L'une des procédures les plus importantes pour les automobilistes est la vérification du véhicule (Photo : Cuartoscuro)

1. Accédez au site Web du Secrétariat de l'administration et des finances (SAF) ou au lien suivant : https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/ambiente/50.

2. Sélectionnez la marque et le modèle de la voiture. Vous devrez également saisir les plaques d'immatriculation.

3. Après avoir saisi les données mentionnées ci-dessus, le site Web générera une ligne de capture spécifiant le montant du paiement et la validité du paiement.

4. Choisissez l'option « Paiement en ligne »

5. Fournissez un numéro de téléphone et un e-mail

6. Sélectionnez le type de carte avec laquelle vous allez effectuer le paiement et saisissez les informations de votre compte bancaire

7. Exécutez le paiement et imprimez le bon

Si vous souhaitez effectuer le paiement en personne, vous devrez sélectionner l'option « Paiement dans les banques et les magasins en libre-service multiformats ». Un format de paiement sera automatiquement téléchargé sur votre appareil, l'imprimera et effectuera le paiement dans l'un des établissements participants.

Dans le cas d'Edomex, les automobilistes doivent saisir le guichet unique électronique ou le lien suivant : https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/index.jsp?opcion=61. Par la suite, ces étapes devront être suivies :

1. Entrez dans le formulaire de paiement environnemental de l'État les détails suivants du propriétaire du véhicule : Federal Taxpayer Register (RFC) ou Unique Population Registration Key (CURP), code postal, nom complet, modèle, série et plaque d'immatriculation, tels qu'ils apparaissent sur la carte de circulation.

Le paiement pour les vérifications tardives peut être effectué en ligne ou dans les banques et magasins participants (Photo : Cuartoscuro)

2. Imprimer le format de paiement universel

3. Effectuer le paiement dans des établissements agréés

4. Accédez au verificentro et demandez la vérification du véhicule, en présentant le format de paiement universel, la preuve originale du paiement de l'amende et la carte de circulation

Il convient de rappeler que, au cours des mois suivants, la Sedema a établi que le calendrier sera distribué comme suit pour les deux États :

- Avril et mai : caoutchouc vert, avec le dernier chiffre numérique de la plaque de circulation 1 ou 2.

- Mai et juin : caoutchouc bleu, avec le dernier chiffre numérique de la plaque de circulation 9 ou 0.

Le prix de cette procédure sera de 585 pesos à Mexico. Pour sa part, les coûts des vérifications dans l'Edomex seront les suivants :

1. Doble Cero (00) : 896 pesos, ce qui correspond à 10 A

2. Cero (0) : 448 pesos, équivalent à 10 A

3. Type 1 et 2 : 358 pesos, correspondant à quatre UMA

