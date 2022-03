Vidéo : Avec le but de Diego Valoyes, Talleres remporte sa première victoire en Coupe de la Ligue professionnelle

Avec l'aide de l'attaquant de Carthagène Diego Valoyes, Talleres de Córdoba a marqué ses trois premiers points lors d'un match à domicile pour l'actuelle Coupe de la Ligue professionnelle argentine.

Au stade Mario Alberto Kempes, Talleres de Córdoba a battu Godoy Cruz 2-1 lors de la septième journée de la zone 1 du tournoi de première division argentine. Le T a profité du but d'Ignacio Méndez à 25 ′ et bien que la visite ait été à égalité à la 40e minute par l'attaquant uruguayen Salomón Rodríguez, Diego Valoyes est apparu à 77′ pour inverser les choses et mettre son équipe en tête en clôture du match.

L'attaquant bolivien de 25 ans n'a pas été appelé cette fois par l'entraîneur Reinaldo Rueda pour porter le maillot de l'équipe de Colombie lors des deux derniers matches de qualification de la Conmebol en direction du Qatar 2022 contre la Bolivie et le Venezuela, mais a enregistré son deuxième but consécutif dans l'année après qu'il permettra au club de Güemes de participer à la trentième finale de la Copa Argentina 2022 le 16 mars.

Ce but de Valoyes a signifié la première victoire de Talleres en Coupe de la Ligue professionnelle et lui a permis de sortir du bas du tableau, puisqu'il était quatorzième de la zone 1 avec 2 points et maintenant il est douzième avec 5 unités ajoutées.

Trois buts pour, six contre et un bilan de quatre défaites, deux nuls et une victoire sont la lettre d'introduction actuelle à l'équipe de Cordoue dans laquelle, outre Valoyes, jouent également les footballeurs colombiens Rafael Pérez et Émerson Batalla.

C'était la définition du Colombien pour la finale 2-1 à Córdoba après avoir d'abord réglé intentionnellement un droit au poste le plus proche du gardien Juan Espinola après avoir reçu une passe filtrée de son coéquipier Christian Oliva :

Les deux autres objectifs de l'engagement étaient donc les suivants :

Ignacio Mendez (Min. 25′), assisté par Hector Fertoli. Tête du milieu de terrain argentin après avoir reçu un corner au centre :

Salomón Rodríguez (Min. 40′), assisté par Franco Negri. Coup de tête du bélier uruguayen qui a reçu une croix sur le côté gauche du terrain avant le coup de sifflet partiel :

Il est à noter que Valoyes était l'initialiste avec le défenseur central de Carthagène Rafael Pérez dans le schéma 4-2-3-1 proposé par l'entraîneur Javier Marcelo Gandolfi le 22 mars.

Pérez a débuté la 90e minute, tandis que Valoyes a quitté le terrain à la 88e minute pour entrer dans le milieu de terrain Cristian Ludueña afin d'assurer le résultat à domicile.

Valoyes a joué à trois des sept dates du tournoi de la première moitié de l'Argentine après avoir participé avec l'équipe nationale colombienne le 1er février contre l'Argentine lors de la défaite 1-0 contre Albiceleste. Avec la continuité souhaitée, il espère continuer à améliorer ses records pour retrouver le niveau qui l'a amené à être le meilleur footballeur étranger de la saison en Argentine, comme cela s'est produit lors de la Ligue de football professionnel 2021.

Désormais, Talleres se prépare à faire ses débuts en forme dans la phase de groupes de la Coupe Conmebol Libertadores 2022 et alors que ses rivaux sont connus lors du tirage au sort de ce vendredi 25 mars, il compte sept matches en attente dans la ligue nationale et au moins un de plus dans la Copa Argentina 2022.

Le dimanche 3 avril, Talleres se rendra à Gimnasia y Esgrima La Plata pour la 8e date de la Coupe de la Ligue, tandis qu'il disputera son seul match pour la Copa Argentina avec une date à définir contre Chaco For Ever.

