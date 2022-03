Superfinanciera donnera son feu vert à la participation accrue du groupe Gilinski à la troisième offre pour Sura et Nutresa

Foto de archivo. el empresario Jaime Gilinski habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, 11 de mayo, 2012. REUTERS/Fredy Builes

Un mois après l'annonce faite par le groupe Gilinski concernant la troisième offre publique d'acquisition d'actions (rachat) par Sura et Nutresa, sociétés du groupe Antioquian Business Group, la surintendance financière remettrait dans les prochaines heures le concept qui permettrait au premier d'augmenter sa participation de 30,8 pour cent dans Nutresa et de 31,5 pour cent de Sura.

Selon le spécialiste Andrés Moreno Jaramillo (Twitter @andresmania), Gilinski achèterait une estimation de 1,17 milliard de pesos dans le troisième opa de Sura ; tandis que pour Nutresa, le chiffre des actions serait de 2,73 milliards de pesos.

Dans la version d'EL TIEMPO, la Superfinanciera étudie les exigences supplémentaires demandées au conglomérat Vallecaucano pour procéder à la troisième OPA. Il est donc prévu qu'après avoir reçu les dernières réponses au groupe Gilinski, donner le feu vert à l'augmentation de la participation dans les entreprises d'Antioquia.

Ce concept permettra à la Bourse colombienne d'ouvrir ses activités avec la publication d'avis de rachat et de réactiver des titres — suspendus pendant 18 jours — pour négociation entre acheteurs et actionnaires.

Il convient de rappeler que les Gilinski ont entamé ce processus depuis novembre 2021, période au cours de laquelle le conseil d'administration de Sura a rejeté à deux reprises l'offre publique d'achat promue par les hommes d'affaires de Vallecaucano.

Cependant, l'offre d'acquisition d'actions minoritaires, à des prix qui ont atteint 40 000 dollars par papier, a été l'un des épisodes économiques les plus importants de ces dernières années dans le domaine boursier.

Le groupe Gilinski avait obtenu l'approbation de la surintendance financière pour acquérir ces actions en janvier dernier et a ensuite soumis la garantie à la composante actionnariat appropriée de Sura.

Il convient de noter qu'avec la deuxième offre publique d'achat, le groupe Gilinski a réalisé un événement historique en modifiant la composition du groupe d'affaires Antioquia (GEA), obtenant une participation de 33,05 % dans Sura et 30,81 % dans Nutresa au sein des conseils d'administration des deux sociétés.

En outre, une autre initiative stratégique du conglomérat Vallecaucano a été de rejoindre le conseil d'administration de Nutresa lors d'un événement organisé à Medellín.

C'est ainsi que la personne morale de la société appartenant au GEA a été formée : les membres patrimoniaux sont Gabriel Gilinski, Gonzalo Pérez, président de Grupo Sura ; Jorge Mario Velásquez, président de Grupo Argos ; et Juana Francisca Llano, présidente de Suramericana.

D'autre part, les membres indépendants sont composés de Ricardo Fandiño de la Calle, qui travaille actuellement en tant que responsable de la banque, des finances et des marchés des capitaux au sein du cabinet d'avocats Gomez Pinzón Zuleta.

Les membres restants ont été proposés par quorum : Jaime Alberto Palacio et Maximiliano Londoño Arango.

Dans des déclarations recueillies par SEMANA, une publication dans laquelle les Gilinski ont un actionnaire majoritaire, Jaime Gilinski, a exprimé son appréciation à Carlos Ignacio Gallego, président de Nutresa. L'homme d'affaires a indiqué qu'il était temps de poursuivre un travail de qualité afin de produire une plus grande valeur ajoutée pour l'entreprise : « Nous serons avec vous en train de pousser de la même manière. Nous sommes là pour continuer à soutenir, à continuer à croître, à fournir des idées, avec de l'expérience, pour faire de cette entreprise non seulement la grande entreprise qu'elle est aujourd'hui, mais aussi une entreprise avec un avenir beaucoup plus prometteur ».

