Stephanie Cayo : Pourquoi votre mariage avec Chad Campbell a-t-il pris fin ?

Stephanie Cayo est actuellement dans l'œil du cyclone pour son rôle dans le premier film péruvien produit par Netflix. Le film intitulé « Jusqu'à ce que nous nous retrouvions » a reçu de vives critiques de la part d'une partie de la population, car ils soulignent que l'actrice ne représente pas la communauté andine du Pérou.

Elle a utilisé son compte Instagram pour se défendre et souligner qu'elle a l'habitude de l'intimidation depuis qu'elle est à l'école. « Toute ma vie, j'ai ri parce qu'il m'a toujours semblé que s'ils parlent de vous ils sont derrière vous et doivent regarder devant », dit-il.

Cependant, ce n'est pas la seule chose dont l'actrice a été informée sur les réseaux sociaux, ils lui ont également rappelé son mariage avec l'homme d'affaires américain Chad Campbell, avec qui elle a eu une relation amoureuse pendant huit ans.

Comme vous vous en souvenez, le couple s'est marié à Carthagène des Indes (Colombie) après avoir consolidé leur relation amoureuse. Il convient de noter que jusqu'à présent, les raisons officielles de leur rupture sont inconnues, mais cela coïncide avec le début de la romance entre le Péruvien et l'Espagnol Maxi Iglesias.

COMMENT AVEZ-VOUS COMMENCÉ VOTRE MARIAGE AVEC CHAD CAMPBELL ?

Stephanie Cayo et Chad Campbell se sont rencontrés à New York. Ils ont accepté alors que l'actrice célébrait la fin d'un cours de théâtre et que Campbell était en charge de la gestion de l'hôtel.

Parce qu'ils partageaient beaucoup de choses en commun et qu'il y avait une bonne chimie depuis leur rencontre, les deux ont décidé de commencer une relation amoureuse fin 2013. Bien qu'au début, leur romance ait été longue distance, ils ont décidé en 2015 de se fiancer aux États-Unis.

« Il m'a dit que tout ce qu'il voulait pour son anniversaire, Noël, et tous les jours... c'était moi. Pour dire oui. (...) Ce fut un jour très heureux », a-t-elle écrit sur Instagram.

En 2018, le couple a pris la décision de se marier dans la ville de Carthagène des Indes, en Colombie, en présence de leurs amis et de leur famille. Le mariage a été célébré dans la cathédrale Sainte-Catherine d'Alexandrie.

QUAND ONT-ILS PRIS FIN ?

À partir de ce moment, on pensait que la relation allait se consolider comme l'une des plus stables du monde des acteurs au Pérou ; cependant, début 2021, ils ont mis fin à leur histoire d'amour.

« J'ai épousé un homme extraordinaire, une bonne personne dans l'âme. Je suis heureuse d'avoir appris tout ce que nous avons appris ensemble au cours des 8 dernières années (...) Nous avons fait la promesse de soutenir les rêves des uns et des autres, quoi qu'il arrive. Maintenant, chacun doit suivre ce qui fait que nous nous sentons vraiment unis et vivants. Plus tôt cette année, nous avons décidé de nous séparer et ce n'est que maintenant que nous avons décidé d'en parler. Personne ne fait de mal à personne et nous nous sommes toujours valorisés et respectés les uns les autres », a-t-il écrit.

En mars 2021, Stephanie Cayo a rencontré Maxi Iglesias lors de l'enregistrement du film « Until we meet again ». Ils ont peu à peu appris à se connaître et ce n'est qu'à la fin de la même année qu'ils ont reconnu qu'ils étaient dans une relation amoureuse.

