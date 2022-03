Un ancien registraire explique comment la chaîne de traçabilité des cartes fonctionnerait dans un éventuel décompte des votes

Face aux critiques de divers secteurs politiques et à la méfiance à l'égard de la chaîne de garde des cartes électorales face à un éventuel recomptage des voix pour l'élection du Sénat, l'ancien greffier Juan Carlos Galindo a déclaré que lors du dépouillement, il était possible de recompter les votes à la demande de témoins électoraux ou propres scrutateurs.

Lors de dialogues avec W Radio, Galindo a précisé que ces documents sont absolument protégés.

En outre, il a noté que des erreurs sont attendues, mais a souligné que le système apporte les corrections correspondantes.

Enfin, il a appelé au calme, réitérant que « le système lui-même dispose des mécanismes pour corriger les problèmes qui peuvent survenir ».

« Afin de préserver l'institutionnalité et de parvenir à la vérité électorale, nous avons pris la décision, conformément aux innombrables incohérences dans les formulaires E-14 du Sénat, et pour la tranquillité d'esprit du pays, de demander le recomptage de toutes les tables sénatoriales de la République », a déclaré le greffier Alexander Vega.

Ce qui s'est passé ces derniers jours a eu un impact énorme sur la scène politique en prévision des élections présidentielles qui auront lieu le dimanche 29 mai. Gustavo Petro, le candidat le plus fort (selon les sondages) et qui a remporté plus de 4 demi-millions de voix lors de la consultation interpartite du Pacte historique, a déclaré que la transparence électorale devait être garantie, il a donc décidé de ne plus assister aux débats.

« Je suspends ma présence dans les débats électoraux jusqu'à ce que la transparence du vote soit garantie. Nous agirons avec la plus grande prudence et demanderons à la surveillance internationale d'agir rapidement. Pour le moment, il n'y a pas de chaîne de garde transparente sur les votes déjà comptés », a déclaré le candidat à la présidentielle sur son compte Twitter.

En ce qui concerne le recomptage des voix et l'énorme vague de critiques de certains secteurs politiques, même le président Iván Duque s'est exprimé et a recommandé aux autorités électorales de procéder au recomptage des voix afin de fournir des garanties aux citoyens et aux acteurs politiques impliqués.

« Compte tenu de la Commission des garanties électorales qui aura lieu demain et afin de donner confiance aux citoyens dans la transparence du processus électoral, il est conseillé d'envisager, de la part de @CNE_COLOMBIA, d'aller de l'avant avec un recomptage général des élections au Sénat », a déclaré le Président colombien.

Lors du dernier débat mené par la MRC et ses médias alliés, les candidats Federico Gutiérrez de la coalition Team for Colombia, Sergio Fajardo de la coalition Centro Esperanza, Ingrid Betancourt du Oxygen Green Party et Enrique Gómez Martínez du Mouvement de salut national considèrent qu'il est important de procéder à un recomptage des votes.

