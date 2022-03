Juan Forn et les histoires considérées comme des artefacts de transmission parfaits

Quelques jours à peine après la mort de Juan Forn, le départ de Nieblita del Yi, un livre écrit par lui et sa compagne Maria Domínguez, a été annoncé, basé sur une histoire de Guillermo Enrique Hudson et illustré par Teresita Olhaberry. La publication post-mortem ne peut indiquer qu'une question, si elle fait référence à Forn — cette personne si chère à tous ceux qui l'ont connu et qui possédait une incroyable passion pour les textes et l'écriture — : son rapport à la littérature survit à tout, même à la mort.

Hudson est un auteur du XIXe siècle né en Argentine, plus précisément à Quilmes, de parents anglais. À l'âge de 33 ans, pour des raisons de santé, il émigre en Grande-Bretagne et commence une carrière d'écrivain prolifique avec un travail basé sur ses mémoires, principalement en Argentine, bien qu'il soit également un ornithologue fanatique, fondateur de la Bird Protection Society en Angleterre et président honoraire de la Silver Honorary Society. Loin et il y a longtemps et The Purple Land sont peut-être ses œuvres les plus puissantes sur son séjour dans le pays.

« Nieblita del Yi », le dernier livre que Juan Forn a écrit avant sa mort

Infobae Cultura a discuté avec María Domínguez de Nieblita del Yi, un livre dans lequel plusieurs littératures sont condensées.

Comment vous est-il arrivé qu'un fragment d'Hudson, un auteur qui étudie habituellement au collège ou au lycée, puisse faire l'objet d'un livre de littérature pour enfants ?

—L'idée de transformer ce fragment en livre, ou plutôt, cette histoire qui fait partie du roman de Hudson, est née dans l'imagination de Pablo Franco et Teresita Olhaberry, les promoteurs de la maison d'édition Flor Azul —en plus de Teresita illustrant les pages du livre—lors d'un voyage qu'ils est allé en Uruguay, quand dans un théâtre de Montevideo a assisté à une pièce de théâtre basée sur The Purple Land et a été ravi. Pablo raconte que le lendemain, ils ont cherché sans fin, jusqu'à ce qu'ils la trouvent, une édition du roman traduit par Idea Vilariño. Plusieurs années plus tard, à Mar Azul et alors qu'ils avaient déjà la maison d'édition en main, lors d'une visite que nous avons faite avec Juan chez lui, ils nous ont parlé de l'idée du livre et nous ont montré l'histoire. Puis un nouvel enchantement a eu lieu. Je ne me souviens pas très bien de ce que c'était, mais Pablo soutient que j'ai proposé à Juan, et il a accepté, de faire ensemble une version gratuite de l'histoire que Tere commençait déjà à illustrer. J'aime à penser que Nieblita del Yí est la matérialisation d'une succession de charmes.

D'un autre côté, je ne suis pas sûr que ce soit juste un livre de littérature pour enfants. Je pense que Nieblita peut faire partie de la légion des livres sans âge, ceux qui contiennent différentes couches de sens, comme s'il s'agissait d'une sorte de boîte chinoise ou d'un mamushka.

—Forn n'avait jamais publié dans ce genre auparavant, je ne sais pas si tu l'as fait. Comment avez-vous perçu sa découverte du genre en tant qu'auteur ?

« Pendant que nous faisions Nieblita, il y a eu des moments de grand plaisir et de tendresse, il y a eu aussi des débats, mais je doute que pour Juan cela ait signifié la découverte d'un genre en tant qu'auteur. D'une part, il ne croyait pas beaucoup à la catégorie du genre et cherchait toujours à brouiller les frontières. Pour écrire, il s'est arrêté sur ce qu'il appelait l'amphibien, et qui représentait une sorte de voie d'évasion, un moyen de se libérer du gilet des classifications littéraires. Par contre, pendant le processus d'écriture, je l'ai vu activer le même mécanisme qu'il a utilisé pour ses couvertures arrière. Juan a compris les histoires, les histoires, comme de parfaits artefacts de transmission, l'endroit où la communication se fait le plus spontanément. Des milliers de fois, je l'ai entendu dire : « Ce qui m'intéresse, c'est de raconter l'histoire », et c'est exactement ce qui se passe à Nieblita del Yí, nous racontons une histoire. Je pense que la nouveauté dans ce cas aurait pu être l'expérience d'écrire avec quelqu'un d'autre : décider de deux manières quels mots utiliser, comment engager un dialogue entre deux personnages, comment montrer le sens de l'histoire, comment écrire la fin.

Dans les couvertures arrières, Juan a établi un dialogue mental avec les écrivains qu'il a lus, mais c'est finalement lui qui a décidé comment raconter. Dans Nieblita del Yí, quelque chose d'autre se produit, car c'est le résultat d'une superposition et d'une communion de voix qui ont donné forme et sens à l'histoire. On peut penser que Hudson est là en premier, Idea Vilariño plus tard, puis la voix de Juan et la mienne apparaissent ensemble, et en parallèle elles fusionnent avec les peintures de Tere, où une version illustrée gratuite de l'histoire a également eu lieu. C'est elle qui a transformé Nieblita en oiseau. Quand Juan et moi avons vu le bec noir dépasser sa tête, nous avons dû revenir au texte et l'écrire d'une manière différente.

— Comment c'était de travailler à quatre mains ?

—Plus de quatre mains ont travaillé sur ce livre : pendant que Pablo cherchait le format et les rôles idéaux, il était également occupé à préparer la voie à la transformation en livre, Tere a peint jusqu'à épuisement sur d'énormes toiles, Juan et moi avons écrit et Ana Armendariz a agi comme une sorte de designer de génie qui chargé de fusionner tout ce que nous faisions. Je pense que toute cette tâche collective, ce travail partagé et le temps de macération qu'a eu le livre, sont ce qui donne au livre tant de valeur et de beauté. Nous avons passé quatre ans à le faire, nous avons eu le temps de jouer en notre faveur. Nous travaillons sans hâte, sans conditionnement, entre amis. Juan a toujours dit que si vous faites attention, une histoire vous dit comment elle veut être racontée. Je pense que c'est ce que nous avons fait, prenez le temps d'écouter et de réaliser comment nous devions raconter cette histoire.

Maintenant que le livre est entre les mains de nombreuses personnes, l'histoire commence à s'étendre et de nouvelles choses apparaissent. Hier, quelqu'un m'a dit qu'en Chine, dans le bassin du fleuve Jaune, il y a aussi un immense fleuve appelé Yí, mais qu'un érudit étymologique prétend que le nom du fleuve uruguayen dérive du Guaraní et peut être traduit par un puissant fleuve, un fleuve qui n'est pas coupé.

