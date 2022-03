Coronavirus en Argentine : 1 227 infections et 11 décès signalés, soit le plus faible nombre de décès de l'année

A healthcare worker takes a swab sample from a man to be tested for the coronavirus disease (COVID-19) as people line in the background to be tested, in Buenos Aires, Argentina January 6, 2022. Argentina broke its record for COVID-19 infections on Wednesday, approaching 100,000 daily cases as it faces a third wave of the pandemic. REUTERS/Agustin Marcarian

Le ministère de la Santé de la Nation a annoncé ce dimanche 20 mars 2022 que, au cours des dernières 24 heures, 11 décès dus au coronavirus avaient été enregistrés et il s'agit du chiffre le plus bas de l'année . Ils ont également signalé 1 227 infections. Ainsi, le nombre total de cas depuis le début de la pandémie est passé à 9 007 753, tandis que le nombre total de décès s'élève à 127 494

Après que la ville de Buenos Aires a annoncé qu'elle cesserait d'exiger le port du masque dans toutes les écoles, hier, le directeur général de Culture et éducation de la province de Buenos Aires, Alberto Sileoni, a noté qu'à Buenos Aires, « ils suivent les directives du Conseil fédéral de la santé (COFESA) » sur les soins de santé en classe et a déclaré que jusqu'à présent « l'utilisation d'un masque n'a rien de nouveau ».

« Je ne m'implique pas dans les décisions des autres juridictions, nous suivons les directives du COFESA », a déclaré le ministre lorsqu'il a été consulté sur Radio Rebelde au sujet de la décision du gouvernement de Buenos Aires de supprimer le port obligatoire d'un masque dans les écoles de la ville de Buenos Aires. À cet égard, il a indiqué que sur le territoire de Buenos Aires, c'est le ministère de la Santé qui ouvre la voie et qu'en tant qu'autorité éducative, il est « très satisfait du parcours ».

« À ce stade, environ 1 800 écoles ont été des sites de vaccination pour les garçons et les filles âgés de 3 à 11 ans. Pour l'instant, toutes les précautions préventives sont prises dans les écoles », a ajouté Sileoni.

Contrairement à CABA, qui à partir de ce lundi n'exigera plus de masques pour les étudiants ; le ministre de l'Éducation de Buenos Aires a exclu des changements dans l'utilisation du masque dans le PBA (Maximiliano Luna)

Selon le Conseil fédéral de la santé (COFESA), le comité d'experts qui conseille le ministère de la Santé de la nation et le groupe de travail sur l'éducation à la santé, auquel participent l'Organisation panaméricaine de la santé, la Société argentine de pédiatrie et l'UNICEF, ont recommandé maintien du port obligatoire du masque, y compris en milieu scolaire compte tenu de la période de l'année et de la circulation concomitante possible de différents virus respiratoires .

Sileoni a également évoqué les stratégies lancées par le portefeuille éducatif pour encourager la reconnexion scolaire des élèves qui, en raison de la pandémie, ont abandonné l'école, et a fait valoir qu'au début, il y avait « environ 278 000 jeunes » en dehors du système éducatif et qu'actuellement « il y a environ 62 000 dans le secondaire et 8 000 dans le primaire ».

« La tâche d'aller les chercher se poursuit et le programme qui s'appellera Accompagnement aux trajectoires et Relinking with Full Presence travaillera à renforcer l'apprentissage », a déclaré Sileoni et a expliqué que, ces jours-ci, ils sont confrontés à deux problèmes : « Ceux qui sont partis et ceux qui sont passés par la pandémie sans apprendre tout ce qu'ils avaient à apprendre ».

Interrogé sur les évaluations des écoles et le rapport Pisa, qui est le programme international d'évaluation des élèves, Sileoni a souligné l'importance d' « évaluer le système éducatif », mais a indiqué qu'il n'était pas d'accord avec « le consortium Pisa en raison de l'activité des tests, des problèmes méthodologiques et ne pas prendre en charge l'interprétation politique que les preuves finissent par produire ».

Au sujet du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), Sileoni a souligné l'importance de « l'évaluation du système éducatif » (Istock)

Le ministre a annoncé qu'au cours de cette année scolaire, des tests spécifiques seront remis aux élèves de troisième année, qui ont réussi la première et la deuxième année pendant la pandémie, et à ceux de sixième année pour voir dans quel état ils entrent au secondaire.

Vers la fin de l'entretien, Sileoni a évoqué la formation des enseignants et a déclaré que « l'une des clés du bon fonctionnement d'un système éducatif est la transmission des connaissances. « Pour cela, la formation initiale des enseignants est essentielle, puis une formation constante quand ils sont déjà enseignants », a-t-elle dit et assuré que depuis le portefeuille éducatif, ils « revitalisent beaucoup l'enseignement supérieur et maintenant nous discutons de refonte des programmes scolaires ».





CONTINUEZ À LIRE :