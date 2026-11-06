La visita del papa León XIV a Uruguay en fotos

El viaje del 6 al 17 de noviembre marca el viaje más largo y lejano de su papado y se produce apenas tres semanas después de que Leo se sometiera a una cirugía el 13 de octubre para extirpar un tumor canceroso de su pulmón derecho

Artículos a la venta con la imagen del papa León XIV aparecen fotografiados antes de su visita a Paysandú, a 375 km al noroeste de Montevideo, Uruguay, el 5 de noviembre de 2026. El papa León XIV tiene previsto iniciar su gira por América Latina en Uruguay —la nación más secular de la región—, donde permanecerá del 6 al 8 de noviembre. (Foto de DANTE FERNANDEZ / AFP)
Artículos a la venta con la imagen del papa León XIV aparecen fotografiados antes de su visita a Paysandú, a 375 km al noroeste de Montevideo, Uruguay, el 5 de noviembre de 2026. El papa León XIV tiene previsto iniciar su gira por América Latina en Uruguay —la nación más secular de la región—, donde permanecerá del 6 al 8 de noviembre. (Foto de DANTE FERNANDEZ / AFP)
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El papa León XIV regresa a América Latina donde pasó dos décadas como sacerdote misionero y aprendió a ser pastor. Durante el viaje visitará Uruguay, Argentina y su segunda patria, Perú.

El itinerario del 6 al 17 de noviembre marca el viaje más largo y lejano de su papado y se produce apenas tres semanas después de que Leo se sometiera a una cirugía el 13 de octubre para extirpar un tumor canceroso de su pulmón derecho.

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Un vendedor ambulante ofrece banderas con la imagen del papa León XIV en Paysandú, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. El papa León XIV visitará Uruguay del 6 al 8 de noviembre de 2026. (Foto de Eitan ABRAMOVICH / AFP)
Un vendedor ambulante ofrece banderas con la imagen del papa León XIV en Paysandú, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. El papa León XIV visitará Uruguay del 6 al 8 de noviembre de 2026. (Foto de Eitan ABRAMOVICH / AFP)
El papa León XIV llega al Aeropuerto Internacional de Carrasco para su primera visita papal a Uruguay desde 1988, como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Ciudad de la Costa, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Andres Cuenca
El papa León XIV llega al Aeropuerto Internacional de Carrasco para su primera visita papal a Uruguay desde 1988, como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Ciudad de la Costa, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Andres Cuenca
El papa León XIV desciende de una aeronave a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco para su primera visita papal a Uruguay desde 1988, como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Ciudad de la Costa, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Andres Cuenca
El papa León XIV desciende de una aeronave a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco para su primera visita papal a Uruguay desde 1988, como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Ciudad de la Costa, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Andres Cuenca
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al papa León durante una ceremonia oficial de bienvenida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en el marco de la primera visita papal a Uruguay desde 1988 —parte de un viaje de 12 días por Sudamérica—, en Ciudad de la Costa, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al papa León durante una ceremonia oficial de bienvenida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en el marco de la primera visita papal a Uruguay desde 1988 —parte de un viaje de 12 días por Sudamérica—, en Ciudad de la Costa, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
El papa León XIV asiste a una ceremonia oficial de bienvenida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en el marco de la primera visita papal a Uruguay desde 1988 y como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica; Ciudad de la Costa, Uruguay, 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
El papa León XIV asiste a una ceremonia oficial de bienvenida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en el marco de la primera visita papal a Uruguay desde 1988 y como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica; Ciudad de la Costa, Uruguay, 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
El avión que transporta al papa León XIV, en la plataforma del Aeropuerto Internacional de Carrasco, a su llegada para la primera visita papal a Uruguay desde 1988, como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica; Ciudad de la Costa, Uruguay, 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Andres Cuenca
El avión que transporta al papa León XIV, en la plataforma del Aeropuerto Internacional de Carrasco, a su llegada para la primera visita papal a Uruguay desde 1988, como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica; Ciudad de la Costa, Uruguay, 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Andres Cuenca
Un niño porta una bandera con la imagen del papa León XIV en la Plaza de la Independencia, durante la primera visita papal a Uruguay desde 1988 —en el marco de un viaje de 12 días por Sudamérica—, en Montevideo, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez
Un niño porta una bandera con la imagen del papa León XIV en la Plaza de la Independencia, durante la primera visita papal a Uruguay desde 1988 —en el marco de un viaje de 12 días por Sudamérica—, en Montevideo, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez
Una persona ondea banderas con la imagen del papa León XIV en la Plaza de la Independencia, durante la primera visita papal a Uruguay desde 1988 —en el marco de un viaje de 12 días por Sudamérica—, en Montevideo, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez
Una persona ondea banderas con la imagen del papa León XIV en la Plaza de la Independencia, durante la primera visita papal a Uruguay desde 1988 —en el marco de un viaje de 12 días por Sudamérica—, en Montevideo, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez
Una persona sostiene una cruz mientras una bandera uruguaya ondea al fondo en la Plaza Independencia, durante la primera visita papal a Uruguay desde 1988 —en el marco de un viaje de 12 días por Sudamérica—, en Montevideo, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez
Una persona sostiene una cruz mientras una bandera uruguaya ondea al fondo en la Plaza Independencia, durante la primera visita papal a Uruguay desde 1988 —en el marco de un viaje de 12 días por Sudamérica—, en Montevideo, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez
Personas caminan por la Plaza Independencia el día de la primera visita papal a Uruguay desde 1988 —en el marco de un viaje de 12 días por Sudamérica—, en Montevideo, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez
Personas caminan por la Plaza Independencia el día de la primera visita papal a Uruguay desde 1988 —en el marco de un viaje de 12 días por Sudamérica—, en Montevideo, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez
Una persona sostiene carteles con una imagen del papa León XIV el día de su llegada para la primera visita papal a Uruguay desde 1988, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Montevideo, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez
Una persona sostiene carteles con una imagen del papa León XIV el día de su llegada para la primera visita papal a Uruguay desde 1988, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Montevideo, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez
Residentes de un edificio de apartamentos observan desde sus ventanas mientras la comitiva del Papa León se dirige a una ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia, en el marco de la primera visita papal a Uruguay desde 1988 y como parte del viaje de 12 días del Papa por Sudamérica, en Montevideo, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
Residentes de un edificio de apartamentos observan desde sus ventanas mientras la comitiva del Papa León se dirige a una ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia, en el marco de la primera visita papal a Uruguay desde 1988 y como parte del viaje de 12 días del Papa por Sudamérica, en Montevideo, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
Un niño asiste a una ceremonia de bienvenida al Papa León en la Plaza Independencia, en el marco de la primera visita papal a Uruguay desde 1988 —parte de su viaje de 12 días por Sudamérica—, en Montevideo, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
Un niño asiste a una ceremonia de bienvenida al Papa León en la Plaza Independencia, en el marco de la primera visita papal a Uruguay desde 1988 —parte de su viaje de 12 días por Sudamérica—, en Montevideo, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
El Papa León XIV llega a una ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia, en la primera visita papal a Uruguay desde 1988, como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica; Montevideo, Uruguay, 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez
El Papa León XIV llega a una ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia, en la primera visita papal a Uruguay desde 1988, como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica; Montevideo, Uruguay, 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez
Pope Leo XIV arrives at Plaza Independencia. REUTERS/Martin Varela Umpierrez
Pope Leo XIV arrives at Plaza Independencia. REUTERS/Martin Varela Umpierrez
El papa León XIV viaja en el papamóvil mientras asiste a una ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia, en el marco de la primera visita papal a Uruguay desde 1988 y como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica; Montevideo, Uruguay, 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
El papa León XIV viaja en el papamóvil mientras asiste a una ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia, en el marco de la primera visita papal a Uruguay desde 1988 y como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica; Montevideo, Uruguay, 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
El papa León XIV asiste a una ceremonia de bienvenida junto al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en la Plaza Independencia, en el marco de la primera visita papal a Uruguay desde 1988 y como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Montevideo, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
El papa León XIV asiste a una ceremonia de bienvenida junto al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en la Plaza Independencia, en el marco de la primera visita papal a Uruguay desde 1988 y como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Montevideo, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
La Plaza Independencia durante la primera visita papal a Uruguay desde 1988, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica; Montevideo, Uruguay, 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez
La Plaza Independencia durante la primera visita papal a Uruguay desde 1988, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica; Montevideo, Uruguay, 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez
Personas asisten a una ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia para el Papa León XIV —en la primera visita papal a Uruguay desde 1988, como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica— en Montevideo, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
Personas asisten a una ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia para el Papa León XIV —en la primera visita papal a Uruguay desde 1988, como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica— en Montevideo, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
La gente espera al Papa León XIV en la Plaza Matriz durante la primera visita papal a Uruguay desde 1988, como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Montevideo, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Andres Cuenca
La gente espera al Papa León XIV en la Plaza Matriz durante la primera visita papal a Uruguay desde 1988, como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Montevideo, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Andres Cuenca
El papa León XIV interviene en una ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia, en el marco de la primera visita papal a Uruguay desde 1988 y como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica; Montevideo, Uruguay, 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
El papa León XIV interviene en una ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia, en el marco de la primera visita papal a Uruguay desde 1988 y como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica; Montevideo, Uruguay, 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

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