75 fotos: Martín Cabrales fue incorporado como Académico Titular de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa

Pasó a ocupar el sitial Vicente L. Casares en reconocimiento a su trayectoria empresarial y su compromiso con el desarrollo económico y social del país

Martín Cabrales UADE
Martín Cabrales fue distinguido como Académico Titular de ANCEM y defendió el papel de la industria en la generación de empleo y riqueza, pidió seguridad jurídica para las empresas y sostuvo que “el beneficio es la consecuencia de hacer las cosas bien, y no es el único fin”
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Martín Cabrales se incorporó a la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa y destacó la necesidad de agregar valor a la producción argentina
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El empresario se refirió a los desafíos de la industria argentina y destacó la necesidad de avanzar hacia un modelo productivo que agregue valor a los recursos naturales. En ese sentido, recordó el legado de Vicente Casares, fundador de La Martona en 1889 y pionero de la industria láctea argentina, quien integró la producción, la industrialización y la comercialización
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“Hace 137 años demostró algo de lo que todavía es necesario hablar: que la Argentina puede agregar valor. Que no tiene que resignarse a exportar únicamente materia prima”, expresó Cabrales. “No hace falta tener la materia prima para ser potencia. Para ser potencia hace falta industria y compromiso”
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Cabrales defendió el papel de las empresas familiares y su contribución al desarrollo económico y social del país. Además, destacó la importancia de sostener proyectos a largo plazo, generar empleo y continuar invirtiendo incluso en contextos adversos. “Las empresas familiares no pensamos en el corto y mediano plazo. Pensamos en las próximas generaciones”, sostuvo
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Martín Cabrales junto a su pareja, Dora Sánchez
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El presidente de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa (ANCEM), Daniel Funes de Rioja
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Junto a sus hermanos, Martín Cabrales conduce la compañía fundada por su abuelo en Mar del Plata en 1941
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Daniel Funes de Rioja y Charlie Blaquier
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Junto al empresario, Santiago Soldati
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Junto a Daniel Funes de Rioja, Santiago Soldati y Federico Braun
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Daniel Funes de Rioja junto a la embajadora de la Soberana Orden de Malta, María Podestá, y el embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel
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Martín Uriburu y su hijo, Juan Cruz
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Mario Natalio Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), y el empresario Cristiano Rattazzi
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El empresario Sebastián Bagó y Jorge Pereyra De Olazábal, ex secretario de Industria y Comercio, y ex viceministro de Defensa
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Mercedes Von Dietrichstein de Zemborain y su nieto, Alejandro Basavilbaso
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Ignacio Miguens, Martín Cabrales y Santiago Varela
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El ex vicepresidente, Carlos Ruckauf
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Fabián Perechodnik y Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
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Junto a Rodolfo Smith Estrada y su hijo, Segundo
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Santiago Soldati
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Federico Braun
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María Podestá y Sofía Pefaure de Álzaga
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Tato Lanusse y Charlie Blaquier
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Ginette Reynal, Santiago Soldati y Cristian Pusso
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Roberto Lazcano y su hija, Camila
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Fabián Perechodnik, Dany Mañas, Teté Coustarot y Martín Cabrales
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Charlie Blaquier y María Taquini de Blaquier
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Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación
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Ignacio Sáenz Valiente y Martín Cabrales
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El empresario Martín Noel y Josefina Carles
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Marcelo Paz y Martín Uriburu
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Pipina Pavlovsky, Manuela Miranda y Segundo Smith Estrada
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Marcelo Paz y Cristiano Rattazzi
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La soprano Sara Fleming y su marido, Raúl González Llamazares
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El presidente de la UIA, Martín Rapallini
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El senador nacional, Eduardo "Wado" de Pedro
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El saludo del empresario Guido Parisier y el presidente de la Fundación Konex, Luis Ovsejevich
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Joe Miranda, Paola Bíscaro y Juan Cruz Uriburu
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Sara Fleming y Fernando López, director del Hotel Emperador
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Natalia Olmos, directora de Grupo Olmos
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Julio Macchi
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Pablo y Daniel Vergara del Carril
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La presidente de ALPI, Teresa González Fernández
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Santiago Varela, Ginette Reynal y Gerard Confalonieri
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Martín Uriburu y Tato Lanusse
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Martín Cabrales y Fabián Perechodnik junto al actor, Paulo Brunetti
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Charlie Blaquier y María Taquini de Blaquier junto a Cristiano Rattazzi
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Gastón Detry
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El Padre Ignacio “Bagattini, párroco de Cristo Obrero
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El dirigente islámico, Omar Abboud; Héctor Masoero, miembro de número de ANCEM, vicepresidente primero de la Academia Nacional de Educación y presidente de UADE; y Juan Carlos Lannutti, miembro del Consejo de Administración de UADE
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El artista plástico, Lucas Beccar Varela
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El abogado Ezequiel Cassagne junto al empresario Sebastián Bagó y el abogado Marcelo Open
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Alejandro Raineri, Santiago Varela y Cristian Pusso
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Luis Sessa, Raúl García Llamazares y Gastón Detry
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Durante su discurso, Cabrales defendió el papel de la industria y el comercio como generadores de empleo, riqueza y oportunidades, y planteó la necesidad de contar con reglas claras y seguridad jurídica, para que las empresas puedan competir tanto en el mercado interno como en el exterior. “Es invertir cuando sería más racional esperar. Es mantener el empleo cuando sería más fácil recortar”, señaló al referirse a las responsabilidades que asumen los empresarios
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Alfredo Corti
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Gustavo Weiss y Martín Cabrales junto a Guillermo Combal y Steven Wainer
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Junto a Sofía Pefaure de Álzaga, Paola Bíscaro y Dora Sánchez
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Ginette Reynal
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Lidia Fasano Mastrini, Martín Cabrales, Andrés Prieto Fasano, Mirta Fasano y Jennifer Jones
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Ignacio Sáenz Valiente, Martín Cabrales, Juan Manuel Olima Espel y Ezequiel Cassagne
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Gonzalo Bergadá, Alejandro Raineri y Cecilia Miccio
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Marcelo Elizondo, Wado de Pedro y Sebastián Bagó
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La actriz, Marta González
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Junto a Santiago Varela y Patricia Ezcurdia
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María Cristina Slica, secretaria de Asuntos Estudiantiles de UADE, y Daniel Funes de Rioja
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Belén Cuadra, presidente de la Cámara Argentina del Café
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Marcelo Elizondo y Natalio Mario Grinman
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Juan Manuel Olima Espel y Ezequiel Cassagne
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Omar Abboud y Daniel Funes de Rioja
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La ceremonia organizada por la ANCEM en la UADE
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Silvia y Coty Klemensiewicz junto a Cristiano Rattazzi y Sebastián Bagó
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Rodolfo Smith Estrada, Marcelo Paz y Marcelo Bujan
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Martín Cabrales fue incorporado como Académico Titular de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa /// Fotos: Gentileza MC

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