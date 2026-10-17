75 fotos: Martín Cabrales fue incorporado como Académico Titular de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa

Martín Cabrales fue distinguido como Académico Titular de ANCEM y defendió el papel de la industria en la generación de empleo y riqueza, pidió seguridad jurídica para las empresas y sostuvo que “el beneficio es la consecuencia de hacer las cosas bien, y no es el único fin”
16 Oct, 2026 10:55 p. m. EST
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Martín Cabrales se incorporó a la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa y destacó la necesidad de agregar valor a la producción argentina
El empresario se refirió a los desafíos de la industria argentina y destacó la necesidad de avanzar hacia un modelo productivo que agregue valor a los recursos naturales. En ese sentido, recordó el legado de Vicente Casares, fundador de La Martona en 1889 y pionero de la industria láctea argentina, quien integró la producción, la industrialización y la comercialización
“Hace 137 años demostró algo de lo que todavía es necesario hablar: que la Argentina puede agregar valor. Que no tiene que resignarse a exportar únicamente materia prima”, expresó Cabrales. “No hace falta tener la materia prima para ser potencia. Para ser potencia hace falta industria y compromiso”
Cabrales defendió el papel de las empresas familiares y su contribución al desarrollo económico y social del país. Además, destacó la importancia de sostener proyectos a largo plazo, generar empleo y continuar invirtiendo incluso en contextos adversos. “Las empresas familiares no pensamos en el corto y mediano plazo. Pensamos en las próximas generaciones”, sostuvo
Martín Cabrales junto a su pareja, Dora Sánchez
El presidente de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa (ANCEM), Daniel Funes de Rioja
Junto a sus hermanos, Martín Cabrales conduce la compañía fundada por su abuelo en Mar del Plata en 1941
Daniel Funes de Rioja y Charlie Blaquier
Junto al empresario, Santiago Soldati
Junto a Daniel Funes de Rioja, Santiago Soldati y Federico Braun
Daniel Funes de Rioja junto a la embajadora de la Soberana Orden de Malta, María Podestá, y el embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel
Martín Uriburu y su hijo, Juan Cruz
Mario Natalio Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), y el empresario Cristiano Rattazzi
El empresario Sebastián Bagó y Jorge Pereyra De Olazábal, ex secretario de Industria y Comercio, y ex viceministro de Defensa
Mercedes Von Dietrichstein de Zemborain y su nieto, Alejandro Basavilbaso
Ignacio Miguens, Martín Cabrales y Santiago Varela
El ex vicepresidente, Carlos Ruckauf
Fabián Perechodnik y Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
Junto a Rodolfo Smith Estrada y su hijo, Segundo
Santiago Soldati
Federico Braun
María Podestá y Sofía Pefaure de Álzaga
Tato Lanusse y Charlie Blaquier
Ginette Reynal, Santiago Soldati y Cristian Pusso
Roberto Lazcano y su hija, Camila
Fabián Perechodnik, Dany Mañas, Teté Coustarot y Martín Cabrales
Charlie Blaquier y María Taquini de Blaquier
Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación
Ignacio Sáenz Valiente y Martín Cabrales
El empresario Martín Noel y Josefina Carles
Marcelo Paz y Martín Uriburu
Pipina Pavlovsky, Manuela Miranda y Segundo Smith Estrada
Marcelo Paz y Cristiano Rattazzi
La soprano Sara Fleming y su marido, Raúl González Llamazares
El presidente de la UIA, Martín Rapallini
El senador nacional, Eduardo "Wado" de Pedro
El saludo del empresario Guido Parisier y el presidente de la Fundación Konex, Luis Ovsejevich
Joe Miranda, Paola Bíscaro y Juan Cruz Uriburu
Sara Fleming y Fernando López, director del Hotel Emperador
Natalia Olmos, directora de Grupo Olmos
Julio Macchi
Pablo y Daniel Vergara del Carril
La presidente de ALPI, Teresa González Fernández
Santiago Varela, Ginette Reynal y Gerard Confalonieri
Martín Uriburu y Tato Lanusse
Martín Cabrales y Fabián Perechodnik junto al actor, Paulo Brunetti
Charlie Blaquier y María Taquini de Blaquier junto a Cristiano Rattazzi
Gastón Detry
El Padre Ignacio “Bagattini, párroco de Cristo Obrero
El dirigente islámico, Omar Abboud; Héctor Masoero, miembro de número de ANCEM, vicepresidente primero de la Academia Nacional de Educación y presidente de UADE; y Juan Carlos Lannutti, miembro del Consejo de Administración de UADE
El artista plástico, Lucas Beccar Varela
El abogado Ezequiel Cassagne junto al empresario Sebastián Bagó y el abogado Marcelo Open
Alejandro Raineri, Santiago Varela y Cristian Pusso
Luis Sessa, Raúl García Llamazares y Gastón Detry
Durante su discurso, Cabrales defendió el papel de la industria y el comercio como generadores de empleo, riqueza y oportunidades, y planteó la necesidad de contar con reglas claras y seguridad jurídica, para que las empresas puedan competir tanto en el mercado interno como en el exterior. “Es invertir cuando sería más racional esperar. Es mantener el empleo cuando sería más fácil recortar”, señaló al referirse a las responsabilidades que asumen los empresarios
Alfredo Corti
Gustavo Weiss y Martín Cabrales junto a Guillermo Combal y Steven Wainer
Junto a Sofía Pefaure de Álzaga, Paola Bíscaro y Dora Sánchez
Ginette Reynal
Lidia Fasano Mastrini, Martín Cabrales, Andrés Prieto Fasano, Mirta Fasano y Jennifer Jones
Ignacio Sáenz Valiente, Martín Cabrales, Juan Manuel Olima Espel y Ezequiel Cassagne
Gonzalo Bergadá, Alejandro Raineri y Cecilia Miccio
Marcelo Elizondo, Wado de Pedro y Sebastián Bagó
La actriz, Marta González
Junto a Santiago Varela y Patricia Ezcurdia
María Cristina Slica, secretaria de Asuntos Estudiantiles de UADE, y Daniel Funes de Rioja
Belén Cuadra, presidente de la Cámara Argentina del Café
Marcelo Elizondo y Natalio Mario Grinman
Juan Manuel Olima Espel y Ezequiel Cassagne
Omar Abboud y Daniel Funes de Rioja
La ceremonia organizada por la ANCEM en la UADE
Silvia y Coty Klemensiewicz junto a Cristiano Rattazzi y Sebastián Bagó
Rodolfo Smith Estrada, Marcelo Paz y Marcelo Bujan
Martín Cabrales fue incorporado como Académico Titular de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa /// Fotos: Gentileza MC