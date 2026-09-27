22 fotos de la histórica visita del papa León XIV a Francia

El Papa León XIV, seguido por el Director General Khaled El-Enany, abandona la sede de la UNESCO el viernes 25 de septiembre de 2026 en París. (Foto AP/Gregorio Borgia)

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El papa León XIV encabezó desde el viernes 25 de septiembre un viaje apostólico de cuatro días por Francia, el primero de un pontífice al país en casi dos décadas. La gira, bautizada bajo el lema “Para que el mundo tenga vida”, combinó actos institucionales en París con jornadas de oración en Lourdes y un cierre centrado en la construcción europea en Metz.

El Papa León XIV, con el Arco de Triunfo de fondo, saluda desde el papamóvil cuando llega para celebrar la misa en la Plaza de la Concordia en París, el sábado 26 de septiembre de 2026. (Foto AP/Gregorio Borgia)

El itinerario se abrió con un encuentro con el presidente Emmanuel Macron en el palacio del Elíseo. Por la tarde, el pontífice visitó la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), donde pronunció un discurso de media hora centrado en la dignidad humana como criterio independiente de la eficiencia económica. León XIV alertó además sobre los riesgos del uso de la inteligencia artificial en la educación y la creación artística, y reclamó proteger la “libertad de pensamiento” de los más jóvenes. Fue apenas el segundo papa en hablar ante el organismo, después de Juan Pablo II en 1980.

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La gente espera la llegada del Papa León XIV para celebrar misa en la Place de la Concorde, París, el sábado 26 de septiembre de 2026. (Foto AP/Aurelien Morissard)

Esa misma noche presidió las vísperas solemnes en la catedral de Notre-Dame de París, restaurada tras el incendio de abril de 2019 y reabierta al culto en diciembre de 2024, y participó en una vigilia con miles de jóvenes en el Estadio de Francia, en Saint-Denis, a quienes definió como los “santos de Francia”.

Las monjas miran al Papa León XIV cuando llega al área de Notre-Dame en París, el viernes 25 de septiembre de 2026. (Foto AP/Aurelien Morissard)

El sábado 26, León XIV visitó el centro de acogida a migrantes Maison Bakhita, administrado por la arquidiócesis parisina, donde escuchó testimonios de un refugiado afgano y de la asociación Brazos Abiertos, dedicada a personas con discapacidad. En su discurso reivindicó “el papel de las mujeres” y pidió “honrar la dignidad infinita de cada hermano y hermana”. Por la tarde presidió una misa al aire libre entre la plaza de la Concordia y los Campos Elíseos, para la que se habían inscrito más de medio millón de fieles.

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El Papa León XIV se encuentra frente a la estatua de la Virgen María y el Niño en la Catedral de Notre-Dame en París, el viernes 25 de septiembre de 2026. (Foto AP/Thibault Camus)

Ese domingo, el pontífice se trasladó al santuario mariano de Lourdes, en los Altos Pirineos, donde se reunió con los obispos de la Conferencia Episcopal Francesa y con víctimas de abusos sexuales cometidos en el ámbito eclesial, uno de los puntos más sensibles de la agenda. La jornada incluyó una misa frente a la gruta de Massabielle, el rezo del ángelus y, por la noche, una procesión con antorchas.

El Papa León XIV se da la mano después de la celebración de vísperas en la Catedral de Notre-Dame de París, el viernes 25 de septiembre de 2026. (Foto AP/Thibault Camus)

La visita concluyó el lunes en Metz, ciudad natal simbólica de Robert Schuman, uno de los padres fundadores de la integración europea, sepultado en la catedral de Saint-Étienne. Allí el Papa participó de un encuentro interreligioso centrado en la paz y la unidad del continente antes de celebrar la misa final de su gira.

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El Papa León XIV llega para reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo como parte de su visita pastoral de cuatro días a Francia, el viernes 25 de septiembre de 2026. (Foto AP/Teresa Suarez, Pool)

Francia fue el quinto destino internacional del pontificado de León XIV, que sucedió a Francisco en mayo de 2025 y ya había visitado Turquía, Líbano, Mónaco, varios países africanos y España. El viaje ocurrió en un país de fuerte tradición laica y práctica religiosa decreciente, aunque con un repunte reciente de bautismos entre adultos jóvenes que la Iglesia francesa atribuyó a una búsqueda espiritual en contextos de incertidumbre social y política.

La gente espera al Papa León XIV en la avenida de los Campos Elíseos antes de una misa en la Plaza de la Concordia en París, el sábado 26 de septiembre de 2026. (Foto AP/Emma Da Silva)

El Papa León XIV saluda después de una vigilia de oración con jóvenes en el Stade de France en Saint-Denis, cerca de París, el viernes 25 de septiembre de 2026. (Foto AP/Thomas Padilla)

Los trabajadores colocaron una alfombra roja para dar la bienvenida al Papa León XIV como parte de su visita pastoral de cuatro días a Francia en el aeropuerto de París Orly, Francia, el viernes 25 de septiembre de 2026. (Foto AP/Thomas Padilla)

El Papa León XIV, centro, sostiene una vela durante el rezo del Santo Rosario y una procesión con antorchas en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, Francia, el domingo 27 de septiembre de 2026. ((Foto AP/Laurent Cipriani)

La gente asiste a una misa celebrada por el Papa León XIV en la Place de la Concorde, París, el sábado 26 de septiembre de 2026. (Foto AP/Aurelien Morissard)

Fieles animan al Papa León XIV en el Estadio de Francia en Saint-Denis, cerca de París, durante una vigilia de oración con jóvenes, el viernes 25 de septiembre de 2026. (Foto AP/Thomas Padilla)

El Papa León XIV reza en la Gruta de las Apariciones de Massabielle, en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, el sábado 26 de septiembre de 2026. (Foto AP/Gregorio Borgia)

El Papa León XIV, izquierda, y el presidente francés Emmanuel Macron se dan la mano después de una declaración conjunta en el Palacio del Elíseo, el viernes 25 de septiembre de 2026. (Foto AP/Teresa Suarez, Pool)

Los fieles se reúnen mientras el papa León celebra la misa dominical en la pradera del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en el marco de su viaje apostólico de cuatro días a Francia, en Lourdes (Francia), el 27 de septiembre de 2026. REUTERS/Stephane Mahe

El papa León celebra la misa dominical en la pradera del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en el marco de su viaje apostólico de cuatro días a Francia, en Lourdes, Francia, el 27 de septiembre de 2026. REUTERS/Stephane Mahe

Miembros del clero se reúnen junto a una estatua de la Virgen María mientras el papa León celebra la misa dominical en la pradera del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en el marco de su viaje apostólico de cuatro días a Francia, en Lourdes, Francia, el 27 de septiembre de 2026. REUTERS/Stephane Mahe IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

El papa León XIII durante su recorrido en papamóvil por las calles de París, camino a la Catedral de Notre-Dame de París, como parte de su viaje apostólico de cuatro días a Francia, el 25 de septiembre de 2026. REUTERS/Christian Hartmann TPX IMAGES OF THE DAY

Los fieles se congregan antes de la llegada del papa León para celebrar una misa al aire libre en la Plaza de la Concordia, en París, como parte de su viaje apostólico de cuatro días a Francia, el 26 de septiembre de 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Los fieles se congregan antes de la llegada del papa León para celebrar una misa al aire libre en la Plaza de la Concordia, en París, como parte de su viaje apostólico de cuatro días a Francia, el 26 de septiembre de 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier

El papa León sonríe tras celebrar una misa al aire libre en la Place de la Concorde, en París, en el marco de su viaje apostólico de cuatro días a Francia, el 26 de septiembre de 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier