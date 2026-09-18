28 fotos: el lanzamiento de la Triple Corona y el Abierto Femenino de Polo 2026

El polista Facundo Pieres (Ellerstina - Indios Chapaleufú) durante la presentación organizada en Palermo por la Asociación Argentina de Polo (AAP)
18 Sep, 2026 02:19 a. m. EST
Barto Castagnola volverá a ser una de las figuras clave en esta nueva edición de la Triple Corona Cruz Heguy Antonio Heguy Bautista Bayugar Jerónimo del Carril Francisco Cavanagh El presidente de la Asociación Argentina de Polo (AAP), Benjamín Araya El presidente del Tortugas Country Club, Jorge Anzoreguy
Ezequiel Barrenechea, presidente del Jockey Polo, y Ernesto Gutiérrez, presidente de La Ensenada La presentación fue el comienzo de los tres torneos más esperados de la temporada: Abierto de Hurlingham Club, Abierto del Tortugas Country Club y Abierto Argentino de Polo
Las jugadoras que disputarán el Abierto Femenino de Polo: Sofía Rivas, Juana Borthaburu e Isabella Lavinia Las polistas Micaela Saracco, Juana Lavinia y Azucena Uranga Clara Trino, Agustina Imaz y Juana Deramo Federico Fleitas, consejero de la AAP y presidente de Polo Hurligham Club Kristos "Keko" Magrini Pedrinho Zacharias (Brasil) Santiago Garrahan, director de Marketing de Ellerstina Martín Hughes, socio director de Tennium y presidente de la Asociación Uruguaya de Tenis Benjamín Araya y Jorge Anzorreguy El tradicional momento de los sorteos que definen los cruces y las zonas de los equipos Los invitados durante el cóctel organizado en el Campo Argentino de Polo, en Palermo Tucán Pereyra Iraola Alberto Pizzi y Benjamín Araya Pedrinho Zacharias y Keko Magrini Francisco Aldinio y Federico Fleitas La foto grupal de los jugadores que participarán de una nueva edición de la Triple Corona y el Abierto Femenino de Polo El lanzamiento de la Triple Corona y el Abierto Femenino de Polo 2026 /// Fotos: Jaime Olivos y Gentileza AAP