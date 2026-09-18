28 fotos: el lanzamiento de la Triple Corona y el Abierto Femenino de Polo 2026

Los jugadores que participarán de la Temporada de Alto Handicap se dieron cita en un exclusivo cóctel en el Campo Argentino

Lanzamiento de la temporada de Polo
El polista Facundo Pieres (Ellerstina - Indios Chapaleufú) durante la presentación organizada en Palermo por la Asociación Argentina de Polo (AAP)
Guardar
Lanzamiento de la temporada de Polo
Barto Castagnola volverá a ser una de las figuras clave en esta nueva edición de la Triple Corona
Lanzamiento de la temporada de Polo
Cruz Heguy
Lanzamiento de la temporada de Polo
Antonio Heguy
Lanzamiento de la temporada de Polo
Bautista Bayugar
Lanzamiento de la temporada de Polo
Jerónimo del Carril
Lanzamiento de la temporada de Polo
Francisco Cavanagh
Lanzamiento de la temporada de Polo
El presidente de la Asociación Argentina de Polo (AAP), Benjamín Araya
Lanzamiento de la temporada de Polo
El presidente del Tortugas Country Club, Jorge Anzoreguy
Lanzamiento de la temporada de Polo
Ezequiel Barrenechea, presidente del Jockey Polo, y Ernesto Gutiérrez, presidente de La Ensenada
Lanzamiento de la temporada de Polo
La presentación fue el comienzo de los tres torneos más esperados de la temporada: Abierto de Hurlingham Club, Abierto del Tortugas Country Club y Abierto Argentino de Polo
Las jugadoras que disputarán el Abierto Femenino de Polo: Sofía Rivas, Juana Borthaburu e Isabella Lavinia
Las jugadoras que disputarán el Abierto Femenino de Polo: Sofía Rivas, Juana Borthaburu e Isabella Lavinia
Lanzamiento de la temporada de Polo
Las polistas Micaela Saracco, Juana Lavinia y Azucena Uranga
Lanzamiento de la temporada de Polo
Clara Trino, Agustina Imaz y Juana Deramo
Lanzamiento de la temporada de Polo
Federico Fleitas, consejero de la AAP y presidente de Polo Hurligham Club
Lanzamiento de la temporada de Polo
Kristos "Keko" Magrini
Lanzamiento de la temporada de Polo
Pedrinho Zacharias (Brasil)
Lanzamiento de la temporada de Polo
Santiago Garrahan, director de Marketing de Ellerstina
Lanzamiento de la temporada de Polo
Martín Hughes, socio director de Tennium y presidente de la Asociación Uruguaya de Tenis
Lanzamiento de la temporada de Polo
Benjamín Araya y Jorge Anzorreguy
Lanzamiento de la temporada de Polo
El tradicional momento de los sorteos que definen los cruces y las zonas de los equipos
Lanzamiento de la temporada de Polo
Los invitados durante el cóctel organizado en el Campo Argentino de Polo, en Palermo
Lanzamiento de la temporada de Polo
Tucán Pereyra Iraola
Lanzamiento de la temporada de Polo
Alberto Pizzi y Benjamín Araya
Lanzamiento de la temporada de Polo
Pedrinho Zacharias y Keko Magrini
Lanzamiento de la temporada de Polo
Francisco Aldinio y Federico Fleitas
Lanzamiento de la temporada de Polo
La foto grupal de los jugadores que participarán de una nueva edición de la Triple Corona y el Abierto Femenino de Polo
Lanzamiento de la temporada de Polo
El lanzamiento de la Triple Corona y el Abierto Femenino de Polo 2026 /// Fotos: Jaime Olivos y Gentileza AAP

Temas Relacionados

Fotos al 100

Últimas noticias

Caso Axel González en Chaco: sugrió una nueva hipótesis y analizarán un cuerpo hallado en Misiones

Caso Axel González en Chaco: sugrió una nueva hipótesis y analizarán un cuerpo hallado en Misiones

El Presupuesto deja al desnudo las ideologías

Cuenta regresiva para la Maratón de Buenos Aires 2026: horarios, cortes de calles y todo lo que hay que saber

Lucía Macchia y la ciencia del bienestar: “Recordamos los eventos por cómo los sentimos y no por lo que realmente fueron”

Qué reveló un informe global sobre el cáncer: avances históricos en tratamientos y una alarmante proyección para las próximas décadas

Infobae América

Indonesia recibió su primer portaaviones, un ex buque de guerra de la Armada italiana

Indonesia recibió su primer portaaviones, un ex buque de guerra de la Armada italiana

El régimen de Corea del Norte amenazó a EEUU con respuestas “más ofensivas” por el apoyo a los aliados regionales

La Cámara de Diputados de Bolivia dio media sanción al acuerdo con el FMI por USD 1.900 millones

Corea del Sur descartó desplegar tropas en Ormuz y reafirmó su política de no intervención en la guerra en Medio Oriente

El Banco Central de Japón elevó las tasas de interés a su nivel más alto en 31 años para combatir la inflación

TELESHOW

Gran Hermano Generación Dorada cerró con sus momentos más recordados y Sol Abraham levantó el trofeo de ganadora

Gran Hermano Generación Dorada cerró con sus momentos más recordados y Sol Abraham levantó el trofeo de ganadora

Elina Costantini reveló cómo nació su admiración por Frida Kahlo: “En homenaje a ella, a mi hija le puse ese nombre”

Mario Pergolini reveló la tajante decisión que tomó al ponerle límites a sus hijos: “Es muy difícil”

El conmovedor encuentro de Bandana con las participantes de Popstars: “Esta hermandad la van a llevar toda la vida”

Emilia Mernes impactó a sus seguidores con una sensual y elegante sesión de fotos: la llamativa reacción de Duki