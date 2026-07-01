86 fotos: la tradicional recepción en la embajada de los Estados Unidos para celebrar el 4 de julio
Encabezada por el embajador Peter Lamelas, la sede diplomática festejó por adelantado el 250º aniversario de la Día de la Independencia con la presencia del presidente Javier Milei
01 Jul, 2026 03:25 a. m. EST
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, junto al presidente Javier Milei en la recepción oficial por el 4 de julio La celebración se realizó en la Residencia del Embajador El mensaje que envió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump El embajador Peter Lamelas durante su discurso La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente Javier Milei junto al embajador Peter Lamelas y su mujer, Stephanie El embajador de Israel, Eyal Sela El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su mujer, la periodista, María Belén Ludueña El ministro de Salud, Mario Lugones El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia Santiago Caputo y el embajador Lamelas Los retratos de Javier Milei y Donald Trump Los anfitriones junto a la senadora nacional, Patricia Bullrich El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio Joaquín María de Arístegui Laborde, embajador de España Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) Fabián Perechodnik junto al embajador Peter Lamelas y su mujer, Stephanie El empresario, Georgie Neuss Carolina Stanley, asesora general tutelar del ministerio Público Tutelar porteño, y su marido, Federico Salvai, ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires Eduardo Casal, procurador general de la Nación, y Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación El canciller, Pablo Quirno Se entonaron los Himnos Nacionales de Argentina y los Estados Unidos El canciller Pablo Quirno junto a Karina Milei Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado El presidente de YPF, Horacio Marín Leo Cifelli, secretario de Cultura Fátima Florez interpretó “New York, New York” caracterizada como Liza Minnelli El titular de ADEPA, Martín Etchevers Héctor Magnetto (Grupo Clarín)
El presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, Mario Montoto
Ezequiel Herszage, jefe de Gabinete Corporativo de IRSA
El empresario, Martín Cabrales Teresa Bulgheroni, vicepresidente de Fundación Malba Tato Lanusse Andrés Basso, juez federal y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
El presidente de la DAIA, Mauro Berenstein El presidente del Banco de Valores, Juan Nápoli El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck El diputado nacional, Sebastián Pareja Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de Ministros porteño Iván de Pineda estuvo a cargo de la conducción del evento Javier Milei y el embajador, Peter Lamelas Eran Nagan, primer consejero de la embajada de la Unión Europea Fabián Perechodnik y Teresa Bulgheroni Fátima Florez El mensaje del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump Jorge Brito, presidente de Banco Macro Erik Høeg, embajador de la Unión Europea Alberto Weretilneck junto al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil La conductora de televisión y productora, Natalia Denegri Fares Yassir, embajador de Marruecos Fabián y Sofía Perechodnik José María Videla Saenz. subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno de Mendoza, junto a la ministra de Seguridad de Mendoza, María Mercedes Rus, y Juan Pablo Maglier Facundo Prado, presidente de Grupo Lapachos, y la senadora nacional, Flavia Royón Anamá Ferreira junto al embajador Lamelas y su mujer, Stephanie La vicejefa del Gobierno porteño, Clara Muzzio El diputado nacional, Alberto 'Bertie' Benegas Lynch, y el senador nacional, Joaquín Benegas Lynch
Süleyman Ömür Budak, embajador de Turquía El diputado provincial, Sergio Siciliano El abrazo entre Javier Milei y el embajador Peter Lamelas Marcelo Rufino y Tato Lanusse La encargada de Negocios del equipo diplomático de Polonia, Bogna Ruminowicz
El fútbol dijo presente durante la celebración El director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica de la UBA, Juan Félix Marteau, presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT)
Daniel Petrone, juez de la Cámara de Casación
Francisco de Santibañes, presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) Fernando Straface, PUENTE Holding / Universidad Austral María Podestá, embajadora de la Soberana Orden de Malta Martín Etchevers y Luciana Geuna La directora de Control Policial de la PSA y directora del Comité de Asuntos Europeos del CARI, Cornelia Schmidt-Liermann El fiscal federal, Carlos Stornelli El embajador canadiense, Stewart Wheeler El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel El embajador de Colombia, José Roberto Acosta Ramos Luis Savino, presidente del Centro de Estudios Americanos, y su mujer, Mercedes Camaño
El embajador de Ucrania, Yurii Klymenko
El asesor financiero, Javier Timerman El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga Alejandro Ñamandú, ex superintendente de Investigaciones de la Policía Federal Argentina Tomás Hess, presidente de la Cámara de Servicios Petroleros El embajador de Azerbaiyán, Ramzi Teymurov Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura porteña Gustavo Cinossi Luis Sessa Mario Lugones y Pablo Quirno La tradicional recepción en la embajada de los Estados Unidos para celebrar el 4 de julio /// Fotos Jaime Olivos y Gentileza embajada de EEUU