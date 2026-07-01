86 fotos: la tradicional recepción en la embajada de los Estados Unidos para celebrar el 4 de julio

Encabezada por el embajador Peter Lamelas, la sede diplomática festejó por adelantado el 250º aniversario de la Día de la Independencia con la presencia del presidente Javier Milei

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4 de julio Estados Unidos
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, junto al presidente Javier Milei en la recepción oficial por el 4 de julio
4 de julio Estados Unidos
La celebración se realizó en la Residencia del Embajador
4 de julio Estados Unidos
El mensaje que envió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump
4 de julio Estados Unidos
El embajador Peter Lamelas durante su discurso
4 de julio Estados Unidos
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente Javier Milei junto al embajador Peter Lamelas y su mujer, Stephanie
4 de julio Estados Unidos
El embajador de Israel, Eyal Sela
Jorge Macri
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su mujer, la periodista, María Belén Ludueña
4 de julio Estados Unidos
El ministro de Salud, Mario Lugones
Día de la Independencia Embajada de Estados Unidos
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora
Día de la Independencia Embajada de Estados Unidos
Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia
4 de julio Estados Unidos
Santiago Caputo y el embajador Lamelas
4 de julio Estados Unidos
Los retratos de Javier Milei y Donald Trump
4 de julio Estados Unidos
Los anfitriones junto a la senadora nacional, Patricia Bullrich
Día de la Independencia Embajada de Estados Unidos
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio
Día de la Independencia Embajada de Estados Unidos
Joaquín María de Arístegui Laborde, embajador de España
Día de la Independencia Embajada de Estados Unidos
Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)
Día de la Independencia Embajada de Estados Unidos
Fabián Perechodnik junto al embajador Peter Lamelas y su mujer, Stephanie
Día de la Independencia Embajada de Estados Unidos
El empresario, Georgie Neuss
Día de la Independencia Embajada de Estados Unidos
Carolina Stanley, asesora general tutelar del ministerio Público Tutelar porteño, y su marido, Federico Salvai, ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires
Día de la Independencia Embajada de Estados Unidos
Eduardo Casal, procurador general de la Nación, y Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación
4 de julio Estados Unidos
El canciller, Pablo Quirno
4 de julio Estados Unidos
Se entonaron los Himnos Nacionales de Argentina y los Estados Unidos
Día de la Independencia Embajada de Estados Unidos
El canciller Pablo Quirno junto a Karina Milei
4 de julio Estados Unidos
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado
Día de la Independencia Embajada de Estados Unidos
El presidente de YPF, Horacio Marín
Día de la Independencia Embajada de Estados Unidos
Leo Cifelli, secretario de Cultura
4 de julio Estados Unidos
Fátima Florez interpretó “New York, New York” caracterizada como Liza Minnelli
Día de la Independencia Embajada de Estados Unidos
El titular de ADEPA, Martín Etchevers
Día de la Independencia Embajada de Estados Unidos
Héctor Magnetto (Grupo Clarín)
Día de la Independencia Embajada de Estados Unidos
El presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, Mario Montoto
Día de la Independencia Embajada de Estados Unidos
Ezequiel Herszage, jefe de Gabinete Corporativo de IRSA
Día de la Independencia Embajada de Estados Unidos
El empresario, Martín Cabrales
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Teresa Bulgheroni, vicepresidente de Fundación Malba
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Tato Lanusse
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Andrés Basso, juez federal y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
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El presidente de la DAIA, Mauro Berenstein
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El presidente del Banco de Valores, Juan Nápoli
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El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck
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El diputado nacional, Sebastián Pareja
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Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de Ministros porteño
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Iván de Pineda estuvo a cargo de la conducción del evento
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Javier Milei y el embajador, Peter Lamelas
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Eran Nagan, primer consejero de la embajada de la Unión Europea
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Fabián Perechodnik y Teresa Bulgheroni
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Fátima Florez
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El mensaje del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump
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Jorge Brito, presidente de Banco Macro
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Erik Høeg, embajador de la Unión Europea
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Alberto Weretilneck junto al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil
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La conductora de televisión y productora, Natalia Denegri
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Fares Yassir, embajador de Marruecos
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Fabián y Sofía Perechodnik
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José María Videla Saenz. subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno de Mendoza, junto a la ministra de Seguridad de Mendoza, María Mercedes Rus, y Juan Pablo Maglier
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Facundo Prado, presidente de Grupo Lapachos, y la senadora nacional, Flavia Royón
4 de julio Estados Unidos
Anamá Ferreira junto al embajador Lamelas y su mujer, Stephanie
4 de julio Estados Unidos
La vicejefa del Gobierno porteño, Clara Muzzio
4 de julio Estados Unidos
El diputado nacional, Alberto 'Bertie' Benegas Lynch, y el senador nacional, Joaquín Benegas Lynch
Día de la Independencia Embajada de Estados Unidos
Süleyman Ömür Budak, embajador de Turquía
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El diputado provincial, Sergio Siciliano
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El abrazo entre Javier Milei y el embajador Peter Lamelas
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Marcelo Rufino y Tato Lanusse
Día de la Independencia Embajada de Estados Unidos
La encargada de Negocios del equipo diplomático de Polonia, Bogna Ruminowicz
4 de julio Estados Unidos
El fútbol dijo presente durante la celebración
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El director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica de la UBA, Juan Félix Marteau, presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT)
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Daniel Petrone, juez de la Cámara de Casación
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Francisco de Santibañes, presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)
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Fernando Straface, PUENTE Holding / Universidad Austral
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María Podestá, embajadora de la Soberana Orden de Malta
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Martín Etchevers y Luciana Geuna
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La directora de Control Policial de la PSA y directora del Comité de Asuntos Europeos del CARI, Cornelia Schmidt-Liermann
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El fiscal federal, Carlos Stornelli
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El embajador canadiense, Stewart Wheeler
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El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel
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El embajador de Colombia, José Roberto Acosta Ramos
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Luis Savino, presidente del Centro de Estudios Americanos, y su mujer, Mercedes Camaño
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El embajador de Ucrania, Yurii Klymenko
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El asesor financiero, Javier Timerman
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El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga
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Alejandro Ñamandú, ex superintendente de Investigaciones de la Policía Federal Argentina
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Tomás Hess, presidente de la Cámara de Servicios Petroleros
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El embajador de Azerbaiyán, Ramzi Teymurov
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Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura porteña
Día de la Independencia Embajada de Estados Unidos
Gustavo Cinossi
Día de la Independencia Embajada de Estados Unidos
Luis Sessa
Día de la Independencia Embajada de Estados Unidos
Mario Lugones y Pablo Quirno
Día de la Independencia Embajada de Estados Unidos
La tradicional recepción en la embajada de los Estados Unidos para celebrar el 4 de julio /// Fotos Jaime Olivos y Gentileza embajada de EEUU

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