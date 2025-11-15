Fotos Al 100

27 fotos: el cóctel solidario de la asociación civil “Hacemos Argentina”

La institución que preside María Eugenia Vidal y que pone el foco en la educación de los niños, llevó a cabo su evento anual

La diputada nacional, María Eugenia Vidal. Esta ONG de Educación -que está presente en 10 provincias y emplea a tutores- presentó para el 2026 la incorporación de la enseñanza en matemáticas para niños de 6 a 12 años
El ex Presidente, Mauricio Macri, junto a María Eugenia Vidal
El jefe de Gabinete porteño. Gabriel Sánchez Zinny
María Eugenia Vidal y Fabián Perechodnik
El senador provincial, Alex Campbell, y su pareja, Agustina Colunga
La directora ejecutiva de OPISU, Milagros Maylin
El diputado provincial, Sergio Siciliano
Mercedes Miguel, ministra de Educación porteña
Carolina Stanley, asesoría general tutelar en el ministerio Público Tutelar
Alex Campbell estuvo a cargo de la presentación del evento
Gustavo Zorzoli, ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires y autor de los cuadernillos de matemática para que niños de 6 a 12 años aprendan a sumar, restar, dividir y multiplicar
La organización tuvo sus orígenes en Paraná, Con la alfabetización, se expandió a nivel nacional en los últimos años y para el próximo período incorpora la enseñanza de matemáticas
El ex ministro de Economía, Hernán Lacunza
Carmen Polledo, presidente de la Fundación Banco Ciudad; Carolina Stanley y el legislador porteño, Emmanuel Ferrario
Gisela Scaglia, vicegobernadora de Santa Fe
El embajador de Turquía, Omur Budack
Alejandro Gómez, ex director de Cultura de la provincia de Buenos Aires
El embajador de la India, Ajaneesh Kumar
Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano porteño
La diputada nacional, Silvia Lospennato
El legislador porteño, Darío Nieto
Alex Campbell y Sergio Siciliano
El cóctel solidario de la asociación civil “Hacemos Argentina” /// Fotos: Gentileza Hacemos Argentina

