¿El antidepresivo no funciona? La IA busca ajustar la medicación óptima a las necesidades desde el primer intento

Investigadores de la Universidad George Mason desarrollan Me Again Meds, una IA que ayuda a la selección de antidepresivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocas cosas en la vida funcionan a la primera vez que las intentas, y los antidepresivos no son una excepción. Según el Instituto Nacional de Salud Mental, no es raro que los pacientes prueben al menos dos medicamentos antes de encontrar uno que sea efectivo. Pero la inteligencia artificial está en camino de resolver ese problema.

Investigadores de la Universidad George Mason en Fairfax, Virginia, han renovado MeAgainMeds.com, su herramienta gratuita que utiliza IA para recomendar antidepresivos a los pacientes basándose en su demografía e historial médico. Farrokh Alemi, PhD, profesor de informática en salud en la Facultad de Salud Pública de GMU, encabezó el esfuerzo.

“Me Again Meds es un juego de palabras con el hecho de que muchas personas que toman antidepresivos sienten que no son ellos mismos”.

La búsqueda es personal. Después de perder a un ser querido por suicidio, Alemi ha dedicado en los últimos años la mayor parte de su investigación a la IA en el manejo de la depresión.

Alemi y sus colegas han publicado varios estudios en conjunto con el desarrollo de Me Again Meds. En una investigación publicada en 2021 en la revista eClinicalMedicine, utilizaron la base de datos de seguros de salud de OptumLabs para analizar a casi 3.7 millones de pacientes en Estados Unidos que habían sido diagnosticados con depresión mayor y estaban tomando antidepresivos.

Los pacientes pasan por varias pruebas antes de encontrar el medicamento adecuado; la IA busca reducir este proceso, comenta Alemi. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los investigadores evaluaron a pacientes que tomaban 15 de los antidepresivos más comúnmente recetados, incluidos citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetina (Prozac) y sertralina (Zoloft), y encontraron diferencias significativas en cómo los medicamentos beneficiaban a distintos grupos de personas. Por ejemplo, el 25% de los adolescentes varones tratados con fluoxetina experimentaron remisión de los síntomas, mientras que el 59% de las mujeres de 65 a 79 años vieron una remisión de los síntomas con el mismo medicamento.

Ningún medicamento era el mejor para todos, y dentro de los subgrupos de edad/sexo, el mejor antidepresivo era en promedio más de 20 veces más efectivo que el peor. El equipo de Alemi demostró que si los médicos hubieran recetado los medicamentos con las tasas de remisión más altas, 1.5 veces más pacientes, o 1.6 millones de episodios de tratamiento más, habrían tenido remisión de los síntomas.

“Las personas están pasando por tres o cuatro pruebas antes de encontrar el medicamento adecuado”.

Ingeniero de profesión, Alemi espera que los sistemas funcionen bien. A pesar de las mejores intenciones de los médicos, la práctica del sistema de atención médica de EEUU de recetar antidepresivos “me recuerda a la medicina del siglo XVIII”, dice. “¿Por qué no estamos obteniendo el medicamento correcto desde la primera vez?”

¿Puede la IA mantener el ritmo de la demanda de antidepresivos?

En el mismo estudio de 2021, el equipo de Alemi fue más allá de la edad y el sexo biológico para emparejar a los pacientes con los antidepresivos más efectivos. Incorporaron los historiales médicos de los participantes del estudio para generar casi 17,000 subgrupos de pacientes. No esperando que los médicos y los pacientes examinen tantas opciones, los investigadores recurrieron a la IA, entregando la primera iteración de Me Again Meds.

Aunque los comentarios de los pacientes han sido abrumadoramente positivos, Alemi dice que las reacciones de los médicos han sido mixtas. En grupos focales y entrevistas, por ejemplo, los proveedores dijeron que el modelo analítico no lograba igualar el matiz de la prescripción de antidepresivos en el mundo real y no era representativo de los pacientes que trataban.

Me Again Meds ha sido revisado varias veces en los últimos tres años. Más recientemente, en un estudio publicado en marzo en el Journal of Mental Health Policy and Economics, el equipo de Alemi analizó aproximadamente 2,500 de los subgrupos de pacientes del sitio que habían recibido psicoterapia.

La pandemia de COVID-19 aumenta el uso de antidepresivos en EEUU, con más del 13% de adultos utilizándolos. (Imagen ilustrativa Infobae)

“Nuestro objetivo eventual es crear un sistema de IA autónomo que diagnostique a los pacientes y sugiera tratamientos”.

El año pasado, GMU lanzó un sitio prototipo de chatbot que aún está activo; la conversación comienza con el bot preguntando al paciente si ha experimentado depresión mayor. Más del 13% de los adultos en EE.UU. usa antidepresivos, incluyendo el 18% de las mujeres y el 8% de los hombres, según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades recopilados de 2015–18. La pandemia de COVID-19 exacerbó su uso.

La seguridad del paciente es una preocupación principal al llevar un clínico artificial a gran escala, dice Alemi. Por ejemplo, si un paciente muestra factores de riesgo de suicidio, el chatbot necesitaría terminar la conversación y conectar al paciente con una persona en vivo que esté capacitada para ayudar.

Este es un producto muy complicado; no es algo en lo que haces clic en el interruptor y funciona.

Alemi espera que la función de supervisión humana del chatbot esté activa para fin de año. También está abordando las disparidades que ve en la prescripción de antidepresivos a pacientes de color. El equipo de Alemi recibió recientemente una subvención de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) para investigar cómo responden los pacientes negros con depresión a los medicamentos, utilizando Me Again Meds y la base de datos All of Us del NIH.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha aprobado ciertos antidepresivos para tratar estos trastornos:

Trastorno bipolar

Bulimia

Trastorno de ansiedad generalizada

Trastorno obsesivo-compulsivo

Otros trastornos depresivos

Trastorno de pánico

Trastorno por estrés postraumático

Trastorno de ansiedad social

Integrar la IA en tu próxima cita con el médico Alemi espera que Me Again Meds demuestre ser un recurso poderoso para pacientes y médicos, pero señala que no constituye asesoramiento médico.

Si necesitas apoyo inmediato para salud mental, contacta a la Línea de Vida Nacional para la Prevención del Suicidio: 1-800-273-8255.

(c) 2024, Fortune