La crisis de la mediana edad de los millennials es diferente: es una crisis de propósito y compromiso

Los millennials ganan un 20% menos que los baby boomers a su edad, lo que limita su estabilidad financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprar coches deportivos sexys, cambiar de peinado y encontrar una amante solían ser los signos clásicos de una crisis de la mediana edad, al menos para las generaciones anteriores. Pero a los millennials les va tan mal en la economía actual que creen que son demasiado pobres para permitirse la crisis por la que sus predecesores fueron ridiculizados, según muestra un nuevo estudio de psicología.

De más de 1,000 millennials que fueron encuestados, el 81% informó que no pueden permitirse una crisis de la mediana edad, que el Thriving Center of Psychology define como ganar o perder peso dramáticamente, consumir más alcohol, asistir a terapia, cambiar de apariencia o asumir un nuevo pasatiempo.

Muchas personas que pasan por una crisis de la mediana edad también experimentan ansiedad, depresión, pérdida de propósito, tristeza y agotamiento, según el estudio. Pero mientras que las crisis de la mediana edad de las generaciones de baby boomers solían estar definidas por el miedo a envejecer o el pánico ante grandes cambios de vida, las generaciones más jóvenes experimentan un conjunto de preocupaciones diferente.

La crisis de la mediana edad para los millennials es más bien una “crisis de propósito y compromiso”, Steven Floyd, propietario de SF Psychotherapy Services, le dice a Fortune. “Una generación que fue alentada a trabajar arduamente y apuntar a las estrellas, llegó allí y se preguntó: ¿estoy satisfecho? ¿Realmente me importa?”

Por qué los millennials ‘no pueden permitirse’ una crisis de la mediana edad. Las crisis de la mediana edad del pasado solían estar definidas por compras lujosas, ya sea en coches caros, vacaciones extendidas, mudanzas por todo el país o el mundo, o costosas cirugías estéticas. Pero los millennials enfrentan una economía desafiante que les dificulta costear una crisis de la mediana edad tradicional, Mason Farmani, un entrenador de vida personal en Farmani Coaching, le dice a Fortune.

Un 81% de los millennials encuestados declaró que no pueden costearse una crisis de la mediana edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los millennials, nacidos entre 1981 y 1996, ganan un 20% menos que los baby boomers a su edad, dice Farmani. Además, están “cargados con deudas de préstamos estudiantiles, un mercado laboral desafiante y costos de vivienda en aumento, lo que disminuye su capacidad para establecer estabilidad financiera.” Los millennials están retrasando todo tipo de hitos, incluyendo comprar casas y tener hijos, gracias a los altos costos de vivienda y la inflación, lo que también limita su capacidad para gastar descuidadamente en una crisis de la mediana edad.

Sin embargo, algunos expertos argumentan que no es que los millennials no puedan permitirse una crisis de la mediana edad, sino que este punto de inflexión en la vida puede verse diferente al de las generaciones pasadas.

“Si bien la imagen clásica de una crisis de la mediana edad puede implicar un gasto extravagante, es la agitación emocional y psicológica subyacente lo que realmente define la experiencia”, Andrew Latham, un planificador financiero certificado, le dice a Fortune. “Ya sea derrochando en artículos de lujo o tomando decisiones impulsivas de vida, la esencia de una crisis de la mediana edad radica en la búsqueda de significado, identidad y realización personal, no en el saldo de su cuenta corriente.”

Si bien un coche deportivo brillante o unas vacaciones extravagantes podrían ser ejemplos clásicos asociados con una crisis de la mediana edad, los millennials pueden hacer compras más pequeñas pero discrecionales durante ese período.

“Alguien que atraviesa una crisis de la mediana edad podría derrochar impulsivamente en una renovación de vestuario, someterse a procedimientos cosméticos o embarcarse en aventuras de viaje espontáneas, todo sin necesariamente tener ahorros o riqueza significativa,” dice Latham. “Estos comportamientos suelen estar impulsados por el deseo de recapturar la juventud, encontrar significado o escapar de sentimientos de estancamiento, más que por una planificación financiera cuidadosa.”

Las crisis de la mediana edad de los millennials están marcadas por ansiedad, depresión y pérdida de propósito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De hecho, aunque los millennials pueden no enfrentar una crisis de la mediana edad “tradicional” que se parezca a la de sus padres, eso no significa que no estén pasando por grandes cambios en la vida.

“El término ‘crisis de la mediana edad’ puede necesitar ser redefinido en el contexto de las experiencias y circunstancias de esta generación”, dice Farmani.

No se trata solo del dinero. Si bien la mayoría de los millennials informaron que no creen que puedan permitirse una crisis de la mediana edad, otros no están tan preocupados por el aspecto financiero de la misma. De hecho, la empresaria millennial Katya Varbanova, directora ejecutiva de Viral Marketing Stars, le dice a Fortune que trabajó arduamente en sus 20 años y ahorró un fondo de emergencia que le permitiría tomarse un año o dos libres cuando quiera.

Aún así, Varbanova dice que también ha experimentado los signos de una crisis de la mediana edad, incluida la depresión, la ansiedad, la pérdida de propósito y la pérdida de su identidad, gran parte de lo cual culpa a estar crónicamente en línea.

“Últimamente, ha habido tanto contenido de señuelos de rabia, que realmente puede afectar tu salud mental,” dice. Además, otros factores de la vida real han contribuido a los sentimientos de una crisis de la mediana edad. “Por supuesto, a veces la vida simplemente sucede, ya sea un problema de salud, una ruptura o un desastre personal. He tenido que superar ambos.”

Varbanova predice que los millennials continuarán redefiniendo lo que es una crisis de la mediana edad, o los grandes cambios en la vida. Ella cree que más millennials buscarán el autoempleo y el emprendimiento para mejorar su estabilidad financiera.

“Somos la primera generación que se dio cuenta de que el dinero no vale la pena si te cuesta tu alma y libertad,” dice Varbanova. “Creo que los millennials verdaderamente anhelan ambos.”

(c) 2024, Fortune