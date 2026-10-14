Seguro Social de EE.UU. aumentará sus prestaciones un 3,6% en 2027 debido a la inflación

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Washington, 14 oct (EFE).- Los beneficiarios del Seguro Social de Estados Unidos recibirán un aumento del 3,6% en sus prestaciones a partir de enero de 2027, un ajuste destinado a compensar el encarecimiento del coste de la vida en la primera economía mundial, donde la inflación sigue sobrepasando el 3 %.

El comisionado de la Administración del Seguro Social (SSA), Frank Bisignano, explicó en un comunicado publicado este miércoles que este ajuste afectará a 76 millones de estadounidenses.

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El ajuste por costo de vida (conocido como COLA, por sus siglas en inglés) proporciona un ajuste anual con base en los niveles de inflación tanto a las prestaciones del Seguro Social como a las del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).

Casi 72 millones de beneficiarios del Seguro Social verán el ajuste COLA del 3,6 % a partir de enero de 2027 y el aumento de los pagos para los 7,3 millones de personas que reciben el SSI comenzará el próximo 31 de diciembre, indicó el SSA.

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El ajuste anunciado es notablemente superior al anunciado para 2026, que fue del 2,8 %, lo que refleja el incremento de la inflación en Estados Unidos.

Los datos del IPC publicados este mismo martes muestran que a nivel interanual los precios subieron en septiembre un 3,7 % interanual, tres décimas más que en agosto, y que el dato subyacente (que excluye alimentos y energía por su volatilidad) escaló un 2,6 %, incrementos motivadas por la subida de los combustibles producto de la guerra contra Irán.

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El encarecimiento de la vida en Estados Unidos y el cada vez más impopular conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel amenaza con arrebatar al Partido Republicano del presidente, Donald Trump, el exiguo control que mantienen sobre las dos Cámaras del Congreso en las legislativas que se celebran el próximo 3 de noviembre. EFE